避開隱藏版「睡眠殺手」！Cofit攜手Foodpanda揭密，這3款國民飲品竟是熬夜幫兇

隨著世界睡眠日到來，國人睡眠議題再度引發討論。全台最大線上營養師平台 Cofit與德商foodpanda首度跨界合作，透過營養師專業觀察與外送訂單大數據，揭露現代「外送族」最容易忽略的睡眠破口。專家提醒，除了民眾熟知的咖啡，日常點購率極高的紅茶、抹茶與可樂，其實都是潛藏的「睡眠殺手」。

根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣咖啡市場年產值已突破400億元，許多上班族依賴咖啡「續命」，卻容易陷入越喝越累、越累越睡不好的疲勞循環。Cofit總營養師張宜婷指出，影響睡眠的元凶不只是咖啡，台灣人熱愛的手搖飲與碳酸飲料中，藏有許多不易察覺的咖啡因。

圖片來源：cofit

其中，紅茶屬全發酵茶，咖啡因含量居茶類之冠；抹茶因將整片茶葉研磨入藥，咖啡因濃度遠高於一般沖泡茶；而可樂則因額外添加咖啡因，常被消費者忽視。張宜婷強調，這些飲品若在晚間攝取，極易干擾生理時鐘。

晚餐時段新趨勢：低咖啡因飲品訂單成長兩成

數據會說話，外送族的健康意識正悄悄轉向。foodpanda觀察發現，2025 年「無咖啡因與低咖啡因」飲品的訂單量年增 2 成，且高達 5 成集中在晚餐時段。其中，麥茶、菊花茶與蜜茶成為熱銷前三名，顯示消費者正有意識地在晚間過濾咖啡因。人氣名店「烏弄原茶」也證實，近兩年無咖啡因飲品的詢問度與銷量皆明顯攀升。

圖片來源：cofit

打造好睡體質：年銷百萬碗的味噌湯成助眠神器

除了避開咖啡因，如何吃出好睡體質也是門學問。張宜婷營養師建議，晚餐可選擇清爽餐點，並多攝取富含色胺酸、鎂與維生素B群的食材來啟動體內的「褪黑激素工廠」。

令人意外的是，foodpanda 平台上年銷破百萬碗的味噌湯，被營養師封為「平民助眠美食」。味噌含有天然 GABA成分，有助於舒緩壓力、放鬆身心。此外，像是雞胸肉、鮭魚、菠菜等高鎂蔬菜，以及地瓜、奇異果與香蕉，也都是優質的夜間餐點選擇，能有效協助身體進入休眠模式。

圖片來源：cofit

響應睡眠日：暖食優惠伴你安心入眠

為鼓勵大眾重視睡眠品質，Cofit官方社群即日起舉辦限時抽獎，參與活動即有機會獲得foodpanda美食金。此外，foodpanda加碼推出限時優惠，一同為忙碌的現代人，從今晚的晚餐開始調整，用一頓暖食換取一夜好眠。

