陸劇《逐玉》開播5看點！田曦薇化身怪力屠戶霸氣護夫，張凌赫「戰損病嬌」帥出新高度。圖片來源：《逐玉》官方微博、愛奇藝國際版提供

期待已久的古裝甜寵劇終於來了！改編自人氣小說《侯夫人與殺豬刀》的古裝大劇《逐玉》於3月6日正式上線。這部由田曦薇、張凌赫主演，結合了「先婚後愛」、「女強男弱反轉」以及「朝堂權謀」的作品，光是釋出預告就以極強的性張力引發全網暴動。以下為大家整理《逐玉》不可錯過的6大高甜看點，保證讓人一追就停不下來！

《逐玉》劇情簡介

古裝陸劇《逐玉》改編自晉江文學城作家團子來襲的同名小說，故事圍繞屠戶之女樊長玉(田曦薇 飾)與落難侯爺謝徵(張凌赫 飾)的命運相遇展開。父母早逝的樊長玉為了守住家業，必須撐起整個家庭；而謝徵則因一場陰謀死裡逃生，只能隱姓埋名、藏起真正身分。

圖片來源：愛奇藝國際版提供

兩人在困境中相遇，各懷心思決定成婚，原本只是權宜之計的假婚姻，卻在相處之中逐漸產生真情。隨著戰亂爆發，兩人被迫分離，各自踏上不同的命運道路。樊長玉從市井屠戶之女提刀走上戰場，而謝徵也恢復原本的將軍身分。當兩人在烽火連天的戰場再次重逢，過去的陰謀與真相也逐漸浮出水面，兩人攜手揭開塵封多年的祕密，並在亂世之中守護彼此。

3月必追古裝神劇！《逐玉》6大高甜看點

《逐玉》看點 1：超反差萌！田曦薇霸氣護夫喊「我殺豬養你」

有別於以往柔弱的女主角設定，田曦薇這次飾演父母雙亡卻一肩扛起家計的屠戶女「樊長玉」。她不僅天生神力，還能豪氣背起190公分的張凌赫！劇中她對著隱瞞身份的男主直球告白：「我殺豬養你啊！」完美致敬《喜劇之王》的經典台詞，展現出女主角不矯揉造作的善良與霸氣，女強男弱的同居日常充滿滿滿的生活趣味。

圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》看點 2：張凌赫狂減15公斤，演活「美強慘」落難侯爺

為了完美詮釋落難武安侯「謝征」的病弱狀態，張凌赫一口氣減重15公斤。他在劇中遭人暗算、隱姓埋名成為贅婿，將角色初期的隱忍與「戰損破碎感」捏拿得恰到好處。而後期重返朝堂、披甲上陣時的狠戾眼神，更是展現了極大的反差，被網友大讚是「整容級」的精湛演技。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》看點 3：先婚後愛超好嗑！契約夫妻變生死相守

《逐玉》最讓人上頭的核心設定，絕對是百看不厭的「先婚後愛」！屠戶女樊長玉為了保住家業急需招贅，而落難侯爺謝徵則需要一個避風港隱藏身分，兩人各取所需，一拍即合結為連理。

圖片來源：《逐玉》官方微博

這場原本只是利益交換的「假婚姻」，卻在柴米油鹽的同居日常中悄悄變質。從前期互相試探、充滿粉紅泡泡的曖昧拉扯，到後期因戰亂被迫分離，兩人在生死關頭展現出的極致牽掛與思念，整段感情線完美拿捏了「又甜又虐」的精髓，保證讓螢幕前的妳跟著又哭又笑，絕對是全劇最勾心弦的主軸！

圖片來源：愛奇藝國際版提供

《逐玉》看點 4：甜虐名場面不斷！官方保證「每集都有高能」

《逐玉》在宣傳期間就曾透露，整部劇幾乎每一集都有令人印象深刻的名場面。從契約夫妻之間的曖昧互動，到情感爆發的深情告白，再到戰場上的生死抉擇，劇情節奏緊湊，甜與虐交織。

劇中還以「髮帶」作為兩人情感的重要象徵，無論是髮帶纏腕的親密瞬間，還是拋出髮帶寄託心意，都暗示著兩人命運的深刻連結。隨著感情逐漸升溫，謝徵的一句告白「樊氏長玉，乃吾終生之侶，絕不相負，至死不渝」，更被不少劇迷預測將成為年度最令人心動的經典台詞之一。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》看點 5：林俊傑開金嗓！方文山填詞打造《逐玉》最強OST

除了劇情與卡司備受關注，《逐玉》的音樂陣容同樣引發討論。劇組特別邀請金曲歌王林俊傑演唱主題曲《我對緣分小心翼翼》，並由知名詞人方文山填詞，歌曲在2月27日上線後便迅速掀起話題。有趣的是，主演張凌赫也在微博化身「小迷弟」，發文直呼「謝謝哥！好聽！好聽！已單曲迴圈」，林俊傑則幽默回應表示，已經準備好鎖定《逐玉》，期待看到張凌赫在劇中的精彩表現。音樂與戲劇互相加持，也讓這首主題曲成為開播前的另一個討論焦點！

《逐玉》播出資訊

播出時間：2026年3月6日

播出平台：Netflix、愛奇藝國際版、WeTV