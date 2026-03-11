《抓馬戀人》婚禮變災難？羅伯派汀森、千黛亞上演「最尷尬求婚後續」！A24黑色愛情喜劇看點解析。圖片來源：采昌國際多媒體提供

由 A24 出品的愛情喜劇《抓馬戀人》（The Drama），找來 Zendaya 與 Robert Pattinson 首度合作，兩位全球人氣演員從甜蜜戀人一路走到婚禮現場，卻在婚前一場坦白遊戲中讓感情全面失控。這部由挪威導演 Kristoffer Borgli 自編自導的新作，以黑色幽默拆解愛情與信任的極限，也被外媒形容為「史上最抓馬的婚禮電影」。

《抓馬戀人》電影劇情簡介

故事從一場有些笨拙卻浪漫的邂逅開始。查理(Robert Pattinson 飾)在咖啡廳裡遇見正在專心讀書、戴著耳機的艾瑪(Zendaya 飾)，鼓起勇氣搭話後，意外開啟兩人的戀情。隨著時間推移，他們一起約會、旅行，也在深夜的博物館留下難忘的吻，逐漸認定彼此就是生命中的那個人，並決定攜手步入婚姻。

圖片來源：采昌國際多媒體提供

然而就在婚禮前夕，一場與好友的聚會卻讓一切出現轉折。眾人玩起「說出人生做過最糟糕的一件事」的遊戲，當輪到艾瑪坦白時，她揭露的祕密瞬間震驚全場，也讓查理對她的信任開始動搖。原本甜蜜的愛情逐漸被不安與猜疑取代，當婚禮倒數開始，他們也不得不面對一個殘酷問題——如果愛人並不是你想像中的樣子，你還會願意說出「我願意」嗎？

《抓馬戀人》電影5大看點

《抓馬戀人》最大話題之一，莫過於由 Zendaya 與 Robert Pattinson 首度在大銀幕合作。兩位都是近年好萊塢最具代表性的明星演員：Zendaya從影集《高校十八禁》到《沙丘》系列一路累積人氣，被視為Z世代最具影響力的女演員之一；Robert Pattinson則從《暮光之城》爆紅後，成功轉型為演技派演員，更在《蝙蝠俠》中展現成熟魅力。

圖片來源：采昌國際多媒體提供

在《抓馬戀人》中，兩人飾演一對即將步入婚姻的戀人，從最初的浪漫邂逅、戀愛中的甜蜜時刻，到婚前秘密曝光後的情緒衝突，關係經歷巨大轉折。這種從甜蜜到失控的情感變化，也讓兩人的對戲更具張力，為整部電影增添強烈的情感火花。

圖片來源：采昌國際多媒體提供

2. A24出品「反愛情喜劇」，浪漫之下暗藏情感危機

電影由以風格鮮明聞名的製作公司 A24 出品。A24過去推出過多部討論度極高的電影作品，而《抓馬戀人》則延續其一貫特色，以看似輕鬆的愛情喜劇為外殼，實際上卻逐步揭開親密關係中最敏感的議題。

電影一開始描繪戀人之間的甜蜜互動，隨著劇情發展，卻逐漸觸及信任、隱瞞與過去經歷等問題。當角色開始坦白內心最不願被看見的一面時，原本穩定的感情也開始出現裂痕。這種在幽默與不安之間游走的敘事方式，也讓觀眾在笑聲之中逐漸感受到關係的緊張與壓力。

圖片來源：采昌國際多媒體提供

3. 導演黑色幽默風格鮮明，愛情變成情感實驗

導演 Kristoffer Borgli 以《夢行者保羅》與《我恨我自己》等作品建立獨特風格，擅長用黑色幽默呈現人性的荒謬與矛盾。在他的作品中，看似平凡的情境往往會逐漸走向尷尬甚至失控，而這種戲劇張力正是他的創作特色。《抓馬戀人》同樣延續這樣的敘事手法。電影以一場婚禮為背景，卻將整段戀情變成一場情感壓力測試。當戀人之間的秘密被揭開，信任逐漸動搖，兩人必須重新審視彼此的關係。導演透過幽默與尷尬交錯的情境，描繪愛情中難以言說的焦慮與不安。

圖片來源：采昌國際多媒體提供

4. 「最糟糕的秘密」成為劇情最大懸念

整部電影最關鍵的轉折，來自女主角艾瑪在聚會遊戲中坦白的祕密。當朋友提議大家說出「人生做過最糟糕的一件事」時，看似輕鬆的遊戲卻逐漸變得緊張，而艾瑪的告白更瞬間改變整場氣氛。導演刻意讓觀眾與男主角查理一樣，逐步陷入疑惑與不安之中。這個秘密不僅動搖兩人的感情，也讓觀眾開始思考：在一段關係裡，我們究竟願意接受對方多少過去？當愛人的真實面貌逐漸浮現，愛情是否仍能維持原本的模樣？

圖片來源：采昌國際多媒體提供

5. 顛覆婚禮電影套路，浪漫與崩潰並存

多數婚禮電影往往以浪漫與幸福作為結局，但《抓馬戀人》則選擇顛覆這種既定印象。電影在描繪戀愛甜蜜回憶的同時，也逐漸揭露關係中的焦慮與脆弱。燭光晚餐、求婚回憶與婚禮籌備看似美好，但在秘密曝光之後，這些浪漫片段反而成為對比強烈的情感背景。當婚禮日子一步步逼近，兩人之間的矛盾卻持續升高。這場原本象徵幸福的婚禮，究竟會成為童話般的結局，還是情感崩潰的現場，也成為電影最引人期待的懸念。

圖片來源：采昌國際多媒體提供

《抓馬戀人》電影資訊

《抓馬戀人》將在4月2日（四）於台灣感動獻映！