3月電影重映片單推薦！《罪人》《F1電影》強勢回歸，殿堂級動畫同步登場。圖片來源：甲上娛樂、華納兄弟電影提供

今年3月，戲院不只上新片，也迎來一波讓影迷驚喜的重映潮！《罪人》《一戰再戰》《F1電影》三部曾橫掃全球、入圍奧斯卡的熱門鉅作限時回歸，IMAX、SCREENX、4DX、Dolby Vision + Atmos等版本同步登場，讓觀眾能用更高規格重溫當時的震撼。《百日紅》《魔法公主》《天使之卵》等經典動畫也再次上映，並推出期間限定特典。本篇女子漾整理3月電影重映片單，想進戲院二刷、三刷的影迷可以先筆記。

重映片單推薦1. 《罪人》

由《黑豹》導演萊恩庫格勒執導，《罪人》以16項奧斯卡提名打破入圍紀錄，氣勢直接封王。麥可B喬丹一人分飾雙胞胎兄弟，從口音、肢體到氣場全面區隔，被影評封為從影以來最具爆發力代表作。全片動用IMAX膠卷攝影機拍攝，畫面張力極強。這次重映更推出IMAX與SCREENX版本，270度環繞視野直接把觀眾丟進槍戰與心理戰場中心。

《罪人》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

《罪人》劇情簡介

故事背景設定在 1932 年的美國密西西比三角洲。曾參與第一次世界大戰的雙胞胎兄弟 Smoke 與 Stack 退役後，帶著在芝加哥闖蕩得來的一筆資金返鄉，決定改造舊鋸木廠，打造專屬於黑人社群的藍調酒館「Juke Joint」。他們找來擁有過人音樂天賦的表弟 Sammie 加入，希望透過音樂為家鄉帶來新的氣息，也替自己尋回歸屬。

《罪人》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

然而，酒館開張當晚卻風雲變色。一支來自愛爾蘭的吸血鬼族群盯上這裡，更鎖定 Sammie 能以音樂召喚亡魂的神祕能力。隨著夜色降臨，藍調旋律成為跨越生死的媒介，過去的創傷、族裔壓迫與超自然詛咒同時浮現。一場關於兄弟情誼、身分認同與生存意志的血戰，就此在樂聲與黑暗之間爆發。

《罪人》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

《罪人》重映資訊

2/26–3/3 台北美麗華影城全台獨家IMAX版重映，購票送IMAX海報

3/6 起秀泰影城推出SCREENX、4DX、Dolby Vision + Atmos版本

3/13 起國賓影城、內惟藝術中心同步放映

重映片單推薦2. 《一戰再戰》

保羅湯瑪斯安德森執導，《一戰再戰》集結李奧納多狄卡皮歐、西恩潘、班尼西歐岱托羅三位奧斯卡影帝級卡司。故事融合政治陰謀、父女情感與革命信念，李奧納多飾演為守護女兒被迫重返戰場的鐵漢父親，與西恩潘展開橫跨16年的對峙追逐。情緒層次與表演張力極高，入圍13項奧斯卡提名，被視為今年影帝最強競爭者。

《一戰再戰》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

《一戰再戰》劇情簡介

故事聚焦在李奧納多飾演的一名前異議分子。多年動盪過後，他為了保護女兒，選擇隱姓埋名，過上看似平凡安穩的生活。然而，過往的政治身分與革命背景終究無法被抹去，當局勢再度升溫，他的名字再次被翻出。

《一戰再戰》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

西恩潘飾演的鐵血軍警步步進逼，上門搜捕，將這段父女平靜時光徹底打碎。為了守住唯一的家人，李奧納多不得不重回危險世界，聯手昔日革命戰友，以及由班尼西歐岱托羅飾演的女兒老師，一同踏上危機四伏的逃亡與救援之路。

《一戰再戰》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

《一戰再戰》重映資訊

2/26–3/3 台北美麗華影城IMAX版獨家重映，購票送IMAX海報

3/6 起秀泰影城推出多規格版本（SCREENX、4DX、Dolby）

3/13 起國賓影城、內惟藝術中心加入放映

重映片單推薦3. 《F1電影》

布萊德彼特主演的《F1電影》去年掀起全球賽車熱潮。最大亮點在於實景拍攝，小布親自上陣，在時速300公里下完成賽道鏡頭。電影奪下BAFTA最佳音效獎，並入圍奧斯卡4項提名。4DX與Dolby版本回歸後，聲光震動效果幾乎等同賽車體驗課程，腎上腺素直接爆表。

《F1電影》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

《F1電影》劇情簡介

故事圍繞傳奇車手 Sonny Hayes 展開。年輕時的他曾在一場重大事故中重創生涯，被迫離開一級方程式賽場。三十年後，當一支瀕臨解散的弱小車隊 APXGP 向他發出邀請，他決定再度踏上賽道，不只是為了自己，也為了替車隊尋找重生的機會。

《F1電影》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

回歸後的 Sonny 不再只是車手，更成為年輕新秀的導師。兩人之間的理念衝突、世代差異與自尊碰撞，讓師徒關係充滿張力。隨著賽季推進，賽道上的較量與內心的掙扎同步升溫，故事逐步轉向關於救贖與自我和解的命題。

《F1電影》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

電影大量結合真實 F1 賽季畫面與高空動態拍攝技術，讓觀眾貼近時速飆破極限的臨場震撼。在引擎轟鳴與觀眾歡呼聲中，這不只是一場競速對決，更是一名老將重拾信念、完成未竟夢想的最後一戰。

《F1電影》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

《F1電影》重映資訊

3/6 起於秀泰影城重映，主打SCREENX、4DX、Dolby Vision + Atmos版本

重映片單推薦4. 《百日紅》

相隔十年重返大銀幕的經典動畫《百日紅》，改編自杉浦日向子代表作，由《蠟筆小新：大人帝國的反擊》導演原惠一執導，杏與松重豐再度攜手為葛飾北齋與女兒阿榮配音，細膩描繪父女創作日常與江戶庶民風景。電影以原作〈野分〉為情感主軸，深化阿榮與失明妹妹阿猶的羈絆，讓多段生活片段串起更完整的時代畫卷。

《百日紅》劇照。圖片來源：天馬行空提供

《百日紅》2015年上映後榮獲安錫動畫影展評審團獎、蒙特婁奇幻影展今敏獎等國際肯定，片中更重現北齋名作「神奈川沖浪裏」，當阿榮與妹妹乘舟於浪尖之上，畫面宛如帶觀眾走入浮世繪世界。

《百日紅》劇照。圖片來源：天馬行空提供

《百日紅》劇情簡介

23歲的阿榮，是江戶知名畫師葛飾北齋的女兒。多年來，她跟在父親身邊學畫、創作，也陪伴他在市井巷弄中觀察人間百態。她始終相信，只要有兩支畫筆與一份信念，父女便能走到任何地方。面對天生失明的妹妹阿猶，阿榮更傾盡全力，希望用畫筆與故事，讓她感受世界的光影與溫度。然而，當阿榮逐漸意識到自身閱歷的不足，可能成為創作瓶頸，她也開始思考，該如何在父親的光環之下，找到屬於自己的藝術道路。

《百日紅》劇照。圖片來源：天馬行空提供

《百日紅》重映資訊

電影將於3月20日全台經典重映，本次推出「神奈川沖浪裏 硅藻土杯墊」作為單人預售套票贈品，預售套票於博客來售票網、天馬行空表單，以及安利美特台北／台中／高雄店與藝豐漫畫便利屋台南／高雄店販售中。

重映片單推薦5. 《魔法公主》

宮﨑駿經典代表作《魔法公主》首度以 IMAX 4K 規格在台上映，自1月23日登場後掀起觀影熱潮，全台票房突破2200萬元。隨後4K數位紀念版與Dolby Cinema、Dolby Vision + Atmos版本陸續推出，讓觀眾得以用更高規格重溫這部環保與人性寓言的史詩之作。

《魔法公主》劇情簡介

故事設定在幻想的室町時代。來自蝦夷族的少年阿席達卡，為了守護族人射殺化為邪魔的山豬神，卻因此遭受詛咒侵蝕身心。為了尋找解咒之法，他不得不離開故鄉，踏上未知旅程。

《魔法公主》劇照。圖片來源：甲上娛樂提供

途中，阿席達卡親眼目睹人類在黑帽大人率領下開採鐵礦、擴張勢力，與守護森林的山獸神、山犬神族及各種動物神靈爆發激烈衝突，逐漸被捲入一場關乎生存的戰爭。在這片動盪之中，他邂逅由山犬神摩娜撫養長大的少女小桑。兩人立場交錯、信念拉扯，阿席達卡試圖在對立的人類與自然之間尋找平衡與共存的可能，為這場看似無解的紛爭尋求出路。

《魔法公主》劇照。圖片來源：甲上娛樂提供

《魔法公主》重映資訊

電影持續以 IMAX 4K、Dolby Cinema、Dolby Vision + Atmos 等版本上映中，本次同步推出期間限定特典「夜光木靈 A3 海報」，以特殊工藝呈現木靈與森林細節的夜光效果，質感細膩。2/26至3/5期間，購買《魔法公主》任一版本電影票1張，即可憑票至原購票影城兌換海報1張，每人限兌換4張，數量有限，送完為止。

《魔法公主》新春特典海報：本週加碼推出「夜光木靈 A3 海報」，購買任一版本皆可兌換。圖片來源：甲上娛樂提供

重映片單推薦6. 《天使之卵》

由押井守執導，攜手《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝打造的《天使之卵》，以40週年4K紀念版首度在台上映，開出650萬元票房成績。作品以象徵與宗教隱喻構築出神秘世界觀，被譽為動畫史上的殿堂級經典。

《天使之卵》劇情簡介

作品描繪一個荒涼而神祕的世界，故事圍繞一名守護著神祕蛋的少女，以及一名追尋「鳥之夢」的少年展開。兩人在廢墟般的城市中相遇、同行，在沉默與對話之間逐漸建立起微妙而深刻的情感連結。《天使之卵》為押井守首部完全原創的動畫長片，透過象徵性畫面與極簡敘事，探討信仰、存在與生命意義等命題。其後押井作品中反覆出現的哲學思辨與存在主題，皆可追溯至這部作品的創作源頭。

《天使之卵》劇照。圖片來源：甲上娛樂提供

《天使之卵》劇照。圖片來源：甲上娛樂提供

《天使之卵》重映資訊

本次推出期間限定特典「大師手繪版 A4 海報」，呈現天野喜孝原畫風格並附簽名視覺設計。2/26至3/5期間，購買《天使之卵》電影票1張，即可憑票至原購票影城兌換海報1張，每人限兌換4張，數量有限，送完為止。