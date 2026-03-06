2026-03-06 14:51 女子漾／編輯許智捷
奧運「舉重精靈」方莞靈酒後施暴！掌摑掐頸踹女友 判拘役50日
曾代表台灣征戰奧運、有「舉重精靈」之稱的舉重國手方莞靈 ，日前因酒後對同居女友施暴遭法院判刑。台南地方法院審理後認定，方莞靈在爭執中掌摑、掐頸並踹踢對方，造成多處傷勢及聽力受損，依傷害罪判處拘役50日，可易科罰金，全案仍可上訴。
酒後與女友爭執 動手掌摑掐頸踹胸腹
判決指出，2024年10月19日晚間，方莞靈與劉姓女友及陳姓友人在台南市區酒吧聚會飲酒，直到翌日凌晨3時許才離開。兩人返回劉女住處後因故爆發爭執，情緒失控的方莞靈於凌晨3時50分左右對女友動手。
檢警調查顯示，方莞靈先徒手掌摑劉女臉頰與耳部，接著掐住對方脖頸，並以腳踹踢其胸腹。事後劉女到醫院驗傷，診斷結果顯示她出現雙頰與右耳鈍傷、後頸挫傷、左胸腹鈍傷與雙手腕挫傷，右耳甚至出現高頻聽力障礙。
劉女認為遭受暴力傷害後報警提告。
坦承犯行 法院依傷害罪判刑
案件進入偵查後，方莞靈坦承施暴行為，相關供詞與劉女以及在場友人的證述大致相符。檢方並提出傷勢照片、醫院診斷證明書以及雙方LINE對話紀錄等證據，認定事證明確，依家暴傷害罪提起公訴，並向法院聲請簡易判決。
臺灣臺南地方法院審理指出，兩人案發時為同居關係，依法屬於家庭暴力防治法所稱家庭成員。不過由於家庭暴力防治法本身並無刑罰規定，因此仍依刑法傷害罪論處。
法官審酌，方莞靈酒後未能控制情緒，以徒手攻擊方式傷害伴侶，行為並不可取；但考量她犯後坦承犯行、態度尚可且無前科，加上被害人無和解意願，最終依傷害罪判處拘役50日，可易科罰金。
奧運國手背景 曾多次打破全國紀錄
26歲的方莞靈是台灣舉重國手，曾多次刷新全國紀錄，也曾代表台灣參加Tokyo 2020 Olympics以及Paris 2024 Olympics，其中東京奧運女子49公斤級以總和181公斤拿下第4名，巴黎奧運則以193公斤排名第6。
此外，她曾在2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽奪得48公斤級金牌，並在2023年全國運動會女子49公斤級奪冠，是台灣舉重界備受矚目的選手之一。
不過此次家暴案件曝光後，也讓這位曾被視為奧運希望的運動員形象受到關注。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower