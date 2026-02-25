2026-02-25 11:18 女子漾／編輯ANDREA
26年青春獻給台籃！林志傑宣布4月小巨蛋引退，日期資訊一次看
台灣職籃的一代傳奇、精神領袖「野獸」林志傑，於昨（24）日正式舉辦引退記者會，宣布將在今年 4 月 11 日至 12 日於臺北小巨蛋舉行「林志傑引退週」活動，這場盛事不僅代表林志傑橫跨 26 年的職業生涯即將畫下句點，更象徵台灣籃球一個輝煌時代的落幕。長期支持運動產業的台灣大哥大也宣布成為本次引退週的「冠名贊助夥伴」，由總經理林之晨親自出席，致贈多項別具意義的「專屬引退禮」，向這位台籃巨星致敬。
從「野獸」到精神象徵：林之晨致敬「能所不能」精神
作為力挺臺北富邦勇士隊的堅實後盾，台灣大哥大總經理林之晨在記者會上感性表示，自己本身就是林志傑的資深球迷。他強調，這 26 年來，林志傑從當初充滿爆發力的「野獸」，蛻變為讓全台球迷安心、在關鍵時刻勇敢承擔的「球給志傑」精神象徵。
林之晨指出，林志傑在壓力下帶領球隊突破極限的態度，完美呼應了台灣大哥大「Open Possible 能所不能」的核心品牌精神。為此，台灣大特別攜手富邦勇士球團，共同打造台灣職籃史上首場以球員為核心的個人引退週，見證傳奇的轉身與新起程。
三項專屬大禮：終身守護與26年高光蒙太奇
為了感謝林志傑對籃壇的貢獻，林之晨代表台灣大哥大親自致贈了三項別出心裁的禮物：
1.「終身守護」行動承諾： 將林志傑原有門號升級為終身免月租服務，並加贈一組融入背號「12」與圓滿寓意「88」的「黃金門號」，象徵台灣大將持續相伴其未來的每一階段。
2.「野獸怒吼」蒙太奇紀念圖： 一幅高達 150 公分的藝術作品，集結了林志傑 26 年賽場的高光瞬間。細節之處更將畫面中的籃框倒數定格於 2026 年 4 月 12 日引退賽當天，別具紀念意義。
3.虛實整合的應援： 台灣大宣布旗下代理遊戲《FreeDunk》將同步連動，讓球迷能在虛擬球場化身「野獸」與其並肩作戰。
淚灑記者會林志傑：未來回歸家庭，感謝球迷與夥伴
談及職業生涯的心路歷程，林志傑在提到家人時一度激動哽咽，他坦言希望將最重要的話留到引退賽當天，在場上親口對球迷說出。他表示，引退後將回歸家庭，並轉換角色繼續延續對籃球的熱情。
林志傑也特別感謝台灣大哥大長期以來的力挺：「職業生涯能走到今天，除了自己的努力，更感謝球迷的支持與台灣大始終如一的陪伴，讓我從場上拚戰到迎向人生新階段，都感到非常踏實。」
引退週活動資訊
「林志傑引退週」將於 4 月 11 日、12 日在臺北小巨蛋熱血登場，屆時將推出多款限定周邊與紀念商品，球迷可鎖定台灣大官網掌握專屬購票優惠，共同參與這場台籃史上最重要的道別派對。
