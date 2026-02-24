2026-02-24 13:25 女子漾／編輯許智捷
熬5年才翻身！《莎拉的真偽人生》申惠善7件事曝光 為追男神入行太狂
Netflix韓劇《莎拉的真偽人生》近期熱播，劇情圍繞真假身分與心理攻防展開，女主角申惠善再度成為討論焦點。從《哲仁王后》中顛覆形象的喜劇演出，到《歡迎回到三達里》的細膩情感鋪陳，她一再以扎實演技拓展戲路。
若你因為《莎拉的真偽人生》才注意到她，以下7件事，帶你一次認識這位被封為「名品演技」的實力派女星。
1. 出道5年才當上女主角：無名配角走到收視保證
申惠善2013年透過《學校2013》正式出道，當時戲份不多，幾乎是背景人物。但她沒有急著追光環，而是默默在《Oh！我的鬼神君》、《藍色海洋的傳說》等作品中累積存在感。直到2017年主演《我的黃金光輝人生》，才真正迎來第一個女主角位置，該劇全國收視率突破45%，直接晉升「國民電視劇」，她也因此站穩一線女星之列。
2. 追星成功學代表：為了元斌走上演員路
她曾公開坦言，學生時期因為迷上《藍色生死戀》，成為元斌的鐵粉，甚至抱著「當演員就有機會見到他」的念頭報考戲劇系。這個看似少女心的理由，卻意外成了她人生的轉捩點。雖然至今尚未與偶像合作，但她已經成為許多後輩心中的演技標竿。
3. 「御用藝術家」稱號不是浪得虛名
申惠善的氣質清冷優雅，卻偏偏最擅長演專業職人角色。《雖然30但仍17》中她飾演小提琴家，為角色苦練演奏；《僅此一次的愛情》化身芭蕾舞者，長時間密集訓練；《死之詠讚》挑戰韓國首位女高音；《哲仁王后》則是靈魂互換的宮廷主廚皇后。她不只是「演」，而是把技能練到足以說服觀眾，因此被粉絲戲稱為「專業戶」。
4. 《哲仁王后》徹底放飛，喜劇魂全面覺醒
若說人生代表作，《哲仁王后》幾乎是公認答案。角色設定為男性靈魂穿越到朝鮮王后體內，她必須用女兒身演出「大叔靈魂」。粗聲說話、豪邁坐姿、調戲後宮，完全顛覆過往形象。該劇最高收視突破17%，她也憑這部戲被大眾重新認識，喜劇與層次感並存的表現被譽為演技巔峰。
5. 明星班級出身：和李鍾碩、姜河那是同學
申惠善就讀首爾國樂藝術高中時，與李鍾碩、姜河那是同班同學。後來她與李鍾碩在《學校2013》再度合作，緣分延續到《死之詠讚》。三人從學生時期一路走到演藝圈，各自發光，也讓這段「明星班級」故事成為粉絲津津樂道的話題。
6. 172公分長腿女神：氣場比想像中強大
螢幕上臉小精緻，常給人嬌小印象，但她其實身高172公分，比例修長，被稱為「八頭身美女」。紅毯上的她氣場十足，和男星同框常形成討論度極高的身高差。為了維持體態，她曾分享執行輕斷食管理身材，對自我要求相當嚴格。
7. 台詞功底強：被讚「發音教科書」
韓國觀眾對她的發音與台詞掌握給予高度評價。無論是《哲仁王后》連珠炮式的長台詞，或《莎拉的真偽人生》裡情緒壓抑的心理戲，她都能做到字句清晰、情感飽滿。網友甚至形容：「聽申惠善說台詞，是一種享受。」
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower