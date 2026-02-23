《莎拉的真偽人生》堪稱年度最強懸疑片！開放式結局？全8集分集大綱整理！

圖片來源：NETFLIX

Netflix新劇《莎拉的真偽人生》自2月13日上線以來，迅速席捲全球38國排行榜，成為非英語劇集熱門冠軍。

這部全8集犯罪懸疑劇由申惠善主演，她飾演神秘女主角金莎拉，一個靠無數謊言滲透上流社會的女人；李浚赫則是執著刑警朴武京，抽絲剝繭揭開她的真偽人生。故事從首爾高級商圈下水道發現一具女屍開始，所有線索指向不存在於官方記錄的金莎拉，引發一連串身份偽造與社會階層的燒腦追查。

圖片來源：NETFLIX

為何爆紅？申惠善的雙面演技與社會反思

劇集爆紅不只靠緊湊的反轉劇情，還在於它直擊現代人的「身份焦慮」如果謊言讓人分不清真假，還算假的嗎？這句核心台詞讓觀眾邊看邊反思。申惠善細膩詮釋從落魄女子到精品女王的轉變，反差視覺與心理拉扯獲讚「美到心疼」，搭配李浚赫的瘋狂執著，兩人對決像場心理戰。再加上影射真實假精品案（如2006年事件）的「蓓朵奧」品牌設定，劇情不只娛樂，還戳中上流社會的虛榮與共謀，讓台灣、韓國觀眾瘋狂討論，上線三天破380萬次觀看

圖片來源：NETFLIX

///請注意以下有雷///

第 1 集〈無名女〉：一具屍體與一只名牌包

首集從下水道女屍案開局，重案組組長朴武京接手調查：死者臉部被毀，但身旁有一只限量精品包與腳踝刺青，線索直指高級保養品牌 NOX 的 CEO 鄭如真，以及她口中那位「完美得不像真人」的好友亞洲區精品品牌 Boudoir 負責人 Sarah Kim。

透過偵訊與監視器畫面（包含鄭如真對屍體吐口水的一幕），武京意識到：不只是命案可疑，連「莎拉」這個人，從學歷到家世都像是被精心設計過的假檔案。

圖片來源：NETFLIX

第 2 集〈Sarah Kim〉：關於名媛的一千零一種說法

第二集改由櫃姐出身的禹孝恩與她的朋友多惠接力「講故事」。她們回憶當年在百貨公司第一次見到莎拉，被她一身精品行頭與冷靜「代客排隊買包」的手腕震懾，Boudoir 品牌也在這段時間慢慢成形。

同時，警方追查到一名小混混卞炳寬，他坦承曾受鄭如真之託去「教訓」莎拉討債，結果被她牽去高級百貨，讓他直接把 Boudoir 包當抵押搬走。這段證詞一方面揭露莎拉欠下大筆投資金，另一方面也讓「精品到底是真的，還是人是假的？」這個問題更加撲朔迷離。

圖片來源：NETFLIX

第 3 集〈莫家熙〉：從專櫃小妹到「想成為名牌的人」

第三集，武京終於查到「Sarah Kim」背後那個被隱藏的本名莫家熙。劇情透過一封疑似遺書，回到她還是百貨專櫃店員的年代：因為班上發生偷包事件，她被迫替客人賠償天價精品，背上巨額債務，在絕望中跳入水庫尋短卻沒死成。

從那一刻起，她決定不再當只能在櫃台後面擦包包的人，而是要成為「讓名牌為自己存在」的那一類有錢人。與此同時，警方把水庫排空，原本以為會撈到莎拉的銀色小包，卻拖出一顆男性頭骨，宣告這樁案子裡還藏著另一名死者。

圖片來源：NETFLIX

第 4 集〈金恩宰〉：復仇與真感情交纏的一段婚姻

第四集聚焦家熙人生第二個身分夜店小姐「金恩宰」。警方順著頭骨線索，去找多年前與她交往過的情人、以及掌握財權的放款大亨洪成信。

劇情一面用前男友姜志煥「我殺了莎拉」的自白吊觀眾胃口，另一面則讓洪成信說出另一個版本：家熙以恩宰之名接近他，提出用捐腎換取結婚與五億贊助，原本是精算過的復仇計畫，卻在相處過程中真的產生感情。腎臟捐出後，她卻再度消失，帶走的是新身分、也是復仇資本。

圖片來源：NETFLIX

第 5 集〈Boudoir〉：打造名牌也打造「假名人」

第五集開始正式進入 Boudoir 的世界。以「Sarah Kim」之名重生後，家熙搖身一變成為留學歸來、會多國語言、懂市場操作的精品創業家，與 NOX CEO 鄭如真合作，以廂房式私人販售、限量客製包款，迅速打入青潭洞上流圈。

真正讓 Boudoir 起飛的，是她發掘了從黑心仿冒工廠出走的天才工匠金美貞這個女孩沒有正式身分證，卻能做出能亂真的高級皮件。兩人一拍即合：莎拉負責故事與人脈，美貞負責手藝；但當美貞也嚐到名媛生活的甜頭後，心裡那句「為什麼她可以叫 Sarah，我不行？」便埋下後面悲劇的種子。

第 6 集〈無身分者〉：被系統遺忘的人，最適合偷別人的人生

第六集以「無戶籍、無紀錄的人」為主題，警方順藤摸瓜查到 Boudoir 代工現場，那裡聚集著大量沒有正式身分的移工與打工仔，美貞也在其中。她們做的是仿冒品，卻成就了真正的「名牌」。

武京逐一比對醫院、戶政、移民資料，發現莫家熙、金恩宰、Sarah Kim 的紀錄從未在同一條時間軸上重疊像是有人刻意在每一次「死亡」或「失蹤」後，立刻接上新的名字。這一集真正點破了全劇核心，所謂「莎拉」，其實是一套可以被穿脫、被移轉的身分劇本，也讓人更想看看後面劇情發展。

圖片來源：NETFLIX

第 7 集〈金美貞〉：鏡子裡的那個「假莎拉」

第七集則把主視角交給金美貞。從非法仿冒工廠被莎拉發掘，到學會怎麼假扮「有錢客人」去精品店試貨，她一步步從製包工匠，變成可以在聚會上被誤認為「Sarah Kim」的替身。

美貞最後決定鋌而走險：刻上一樣的腳踝刺青、穿上同一件訂製禮服，在 Boudoir 重要發表會那晚，企圖取代莎拉，結果計畫失控，美貞意外身亡，真正的莎拉則利用這場混亂，把女屍包裝成「Sarah Kim 被殺」，自己則暫時退到幕後，準備以下一個身分回歸。

圖片來源：NETFLIX

第 8 集〈莎拉的真偽人生〉：誰才是真正活下來的人？

最終回回到審訊室與媒體鏡頭前，莎拉主動承認罪行，替「Sarah Kim 被殺案」負責，也等於替 Boudoir 擋下所有道德與法律風暴。

但她同時對武京說出另一個版本：真正的金美貞其實是她自己，而「莎拉」只是某個已經被世界拋棄的舊名字這樣一來，死者究竟是誰、誰又在替誰坐牢，反而變得模糊，劇末，她被判十年徒刑，卻在鏡頭前露出近乎滿足的微笑，因為她守住了 Boudoir，也守住了自己親手設計的人生敘事。

十年後，她以全新的名字出現在另一座城市，重新走進精品店，彷彿一場關於身分的實驗再次啟動，觀眾這才意識到，《莎拉的真偽人生》真正想問的，也許不是「她到底是誰」，而是：在這個只看包包與標籤的世界裡，我們有沒有勇氣面對自己最原始的樣子？

圖片來源：NETFLIX