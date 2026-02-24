2026-02-24 11:27 女子漾／編輯許智捷
《江湖夜雨十年燈》熱播！7大必追亮點一次看：周翊然顛覆形象、椅子吻名場面炸出圈
古裝武俠劇《江湖夜雨十年燈》已於2月22日正式開播，由周翊然、包上恩領銜主演，開播前就被列入平台「待爆名單」，如今正式上線，也迅速衝上話題榜。
改編自《知否》《星漢燦爛》原著作者關心則亂的同名小說當魔教少主遇上自帶「成魔命格」的佛系少女，這場撕開武林假面的對決，從第一集就開始下重手。
以下整理7大必追亮點，追劇前先預習一下吧！
《江湖夜雨十年燈》亮點1. 《知否》、《星漢燦爛》原著作者「關心則亂」新作
《江湖夜雨十年燈》改編自關心則亂小說。她的作品向來以角色立體、情感鋪陳細膩著稱，《知否？知否？應是綠肥紅瘦》與《星漢燦爛》皆曾創下收視與口碑雙贏的成績。
這次故事背景放在武林格局動盪之際，依舊延續她擅長的「在宏大格局中寫細膩人性」。不只是江湖鬥爭，更著重角色的選擇與成長，讓武俠不只是打打殺殺，而是有溫度、有代價。
《江湖夜雨十年燈》亮點2. 美學巔峰！《墨雨雲間》導演執導與水墨質感鏡頭
本劇特邀熱門爆劇《墨雨雲間》的導演侶皓吉吉執導，整體視覺走冷調寫意風格。劇組遠赴川西實景拍攝，少用棚拍與過度特效，營造出山雨欲來的壓迫氛圍。
劇名取自北宋詩人黃庭堅名句《寄黃幾復》中的「江湖夜雨十年燈」，意指在亂世中漂泊孤寂的宿命感。為了捕捉這種破碎且高級的氛圍，劇組遠赴川西進行實景拍攝。從竹林對峙到雨夜打鬥，鏡頭帶有水墨暈染質感，加上武打場面乾淨俐落，視覺完成度在近期古裝劇中相當突出。
《江湖夜雨十年燈》亮點3. 周翊然首挑戰武俠古裝！位列「待爆四子」之首
男主角周翊然過往憑藉《當我飛奔向你》中清冷的少年感深入人心，被封為「純愛戰士專用戶」。此次首度挑戰武俠古裝，飾演魔教少主慕清晏。角色外冷內烈，嘴上毒舌，內心卻背負家族血債。
劇中飾演的慕清晏（化名常寧）是一個性格隱忍孤傲、腹黑且毒舌的魔教少主。多場打戲與情緒爆發戲份，都能看出他有意突破「清純少年」既定形象。尤其幾場戰損造型與雨中對峙戲，被不少觀眾評為「狠度在線」，轉型企圖明顯。
《江湖夜雨十年燈》亮點4. 包上恩化身「佛系女俠」！宿命背後的「成魔命格」
女主角包上恩飾演的蔡昭，其人設在當前市場中顯得格外獨特。是落英谷谷主之女，看似佛系散漫，實則心性通透。然而，本劇最巧妙的設定在於：蔡昭天生自帶「成魔命格」，因此她才被送往天下第一宗「青闕宗」拜師。
這種「生而被懷疑」的人設，讓角色自帶悲劇底色。包上恩在造型與氣質上展現出古典武俠感，既有少女靈動，也有壓抑宿命的沉靜，角色層次不只停留在可愛討喜。
《江湖夜雨十年燈》亮點5. 李昀銳驚喜客串！「職業父親」挑戰一人分飾兩角
近期憑藉《九重紫》爆紅的李昀銳，本次以友情出演的身份驚喜加盟，挑戰一人分飾兩角，分別為溫潤儒雅的慕正明與野心勃勃的慕正揚。雙胞胎設定，為男主性格埋下伏筆。
兩種極端個性的對照，讓上一代的恩怨更有厚度，也解釋了魔教內部權力鬥爭的根源。副線不只是背景，而是推動主線的重要關鍵。
《江湖夜雨十年燈》亮點6. 「椅子吻」開播即火爆出圈！
由周翊然與包上恩組成的「翊手包辦 CP」，憑藉強烈的「侵略性體型差」與氛圍感，在社群平台上未演先火。開播前曝光的「椅子吻」畫面已在社群發酵，慕清晏與蔡昭之間的拉扯，不是傳統甜寵，而是帶著對立與試探的張力。
兩人從敵對到相知，彼此都是對方的軟肋，也是唯一的光。這種強制與救贖並存的情感模式，讓CP討論度持續升溫。
江湖夜雨十年燈》亮點7. 宿命感拉滿的副線！李昀銳與萬鵬的「正邪虐戀」
萬鵬飾演的俠女蔡平殊（蔡昭的姑姑）曾是一代聲望極高的紅衣女俠，她與魔教高層慕正明（李昀銳 飾）之間曾有一段「相識恨晚」的未竟之情。兩人曾被形容為「遙遙相望的友人」，但在正邪對立的江湖大義面前，這段情愫註定是一場悲劇。
江湖不是單線故事，而是一代又一代人在大義與情感間做選擇的結果。副線的重量，也讓整體世界觀更完整。
《江湖夜雨十年燈》首發預告
