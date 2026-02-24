2026-02-24 11:44 女子漾／編輯黃冠婷
iPhone備忘錄隱藏功能曝光！90%的人不知道 3招讓你效率翻倍 掃描、加密、錄音逐字稿一次搞懂
提到 iPhone 內建 App，多數人第一時間想到的是相機、訊息或地圖，但其實真正被低估的，是那個長得最「無害」的備忘錄。表面看起來只是記事本，實際上卻藏著完整的文件數位化工具、隱私加密機制，甚至還能自動生成逐字稿。對經常處理資料、開會或遠端辦公的人來說，這些功能幾乎等同一套輕量級行動工作系統。以下帶你一次看懂 iPhone備忘錄隱藏功能，從文件掃描到語音轉文字，如何真正提升效率。
文章目錄
一、文件掃描功能：手機就是你的隨身掃描機
一、文件掃描功能：手機就是你的隨身掃描機
多數人遇到紙本文件，第一反應是找掃描 App。但其實，iPhone 備忘錄早就整合完整的掃描工具。
怎麼開啟？
1.進入備忘錄後點擊附件圖示，選擇「掃描文件」
2.或直接長按備忘錄 App 圖示，快速進入掃描模式
3.拍攝時系統會自動辨識文件邊框並完成裁切，如果角度或光線不理想，也能手動微調。
完成後還可進行：
1.多頁合併
2.加入文字標記
3.手寫註解
4.直接簽名
最實用的是分享機制
透過 LINE 或 Email 傳送時，會自動轉為 PDF 格式，不需要額外轉檔。
適用情境：合約簽署回傳/收據保存/證件備份/報價單整理/課程講義存檔
對常出差或遠端工作的族群來說，這項 iPhone掃描文件功能等於把辦公室放進口袋。
二、備忘錄加密機制：替重要資料多上一道鎖
二、備忘錄加密機制：替重要資料多上一道鎖
現代人習慣把各種資訊存在手機裡，包含帳號密碼、證件資料或保險資訊。但手機借人或畫面被看到時，隱私風險隨之而來。這時候，iPhone備忘錄鎖定功能就派上用場。
如何設定加密？
1.打開想保護的備忘錄
2.點擊右上角「…」
3.選擇「鎖定」，也可以在列表頁長按備忘錄直接上鎖。
解鎖方式包含：
1.iPhone 解鎖密碼
2.自訂專屬密碼
3.Face ID 驗證
這項功能適合集中管理：例如：Wi-Fi 密碼/會員帳號資訊/合約重點條款/證件號碼
若需變更密碼，可至「設定」→「備忘錄」→「密碼」調整。建議仍避免存放過度敏感的完整金融資料。加密是防線，習慣才是根本。
三、錄音同步生成逐字稿：會議紀錄直接完成
三、錄音同步生成逐字稿：會議紀錄直接完成
在開會或訪談時，一邊聽一邊打字往往容易漏掉重點；單純錄音，又得花時間反覆回放。備忘錄的錄音功能，現在已支援自動生成逐字稿，讓整理流程大幅簡化。
使用方式
1.進入備忘錄
2.啟動錄音
3.錄製完成後自動產生文字內容
產生的逐字稿可以：
1.直接複製
2.編輯整理
3.轉成正式會議紀錄
4.透過關鍵字快速搜尋段落
這項 iPhone錄音轉文字功能特別適合：上班族開會/學生上課筆記/記者採訪/研究訪談整理
建立逐字稿後，未來只需輸入關鍵字，就能快速定位相關內容，查找效率遠高於翻錄音檔。若在重要場合使用，建議準備備用錄音設備，以避免環境噪音影響辨識品質。
效率提升，不一定要下載更多App
許多人認為提高生產力需要更多工具，但事實上，真正高效的做法往往是善用現有資源。iPhone備忘錄隱藏功能，讓手機不只是通訊工具，更是一套隨身資料管理系統。當你開始把備忘錄當成文件庫、保險箱與會議助理，而不是單純記事本時，工作流程自然會變得更流暢。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower