2026-02-10 14:43 女子漾／編輯王廷羽
出國前必看！桃園機場公布行李4大NG清單，別讓你的行李耽誤大家行程
大家出國旅遊時，除了擔心航班誤點，最怕的莫過於行李出狀況。日前桃園機場第一航廈就發生一起行李輸送系統停擺事件，出境尖峰時段行李一度大量堆積，上千名旅客行程受阻，而肇事原因竟然只是一條「鬆脫的行李束帶」捲入滾筒，導致整條輸送帶被迫停機。為避免類似情況一再發生，桃機也公布「4 大行李 NG 清單」，提醒民眾出國前務必先檢查行李外觀，別讓一時疏忽影響自己與他人的旅程。
桃園機場說明，事故發生在出境人潮最集中的時段，行李傳送帶突然停擺。調查後發現，是一名旅客行李上的束帶在運送途中鬆脫，不慎捲入自動化分揀系統的滾筒縫隙，導致設備卡死。基於安全考量，現場只能全面停機處理，整條輸送線因此中斷，行李也跟著一路塞住。根據機場統計，平均每個月約有 80 起行李系統異常事件，幾乎都與行李包裝不當有關，比起大型行李，這些看起來不起眼的小配件，反而最容易釀成意外。
出國前必看！桃園機場列出「4 大行李 NG 行為」
為防堵類似狀況再度發生，桃園機場公司也整理出旅客在託運行李時最容易忽略的 NG 行為，提醒出國前務必多留意。
1.行李綁帶或長吊飾未固定牢靠
行李束帶、吊飾若在運送途中出現鬆動，極可能被高速運轉的輸送設備捲入縫隙，導致系統卡死，被迫停機處理。
2.替行李加裝保護套卻未固定妥當
行李保護套雖能防刮、防雨，但材質多半較為滑順，若固定不實，反而容易在輸送過程中脫落，卡住設備造成異常。
3.行李尺寸超出輸送規格
過長、過大或外型不規則的行李，會增加輸送帶運作負擔，嚴重時甚至可能造成設備損傷，影響整體系統運作。
4.行李包裝不夠紮實，內容物易散落
若行李在運送途中破裂、物品掉落，清理時往往必須讓整條自動化分揀線全面停擺，影響範圍也最為廣泛。
舊標籤可以留嗎？不撕機器會眼花
除了行李外觀與配件問題，機場也提醒旅客常忽略的一個小細節，就是行李箱上殘留的舊航空條碼。若未事先撕除，分揀系統在掃描時可能產生誤判，導致行李被送往錯誤航班或轉盤，最後出現「人已抵達、行李卻沒跟上」的情況，不僅影響行程，也增加後續查找與調度的困擾。機場建議，若想保留舊標籤作為紀念，可先在出發前自行撕除收藏，否則到了機場辦理報到與安檢時，地勤人員為避免機器誤判，仍會協助將標籤移除。
行李要怎麼辨識才安全？貼紙比吊牌更可靠！
若不使用行李綁帶或吊牌，行李仍可透過其他方式安全辨識。桃園機場建議，旅客可「靠眼力」辨識行李，在領取時先核對行李條上的姓名資訊，確認無誤後再取走；若希望提高辨識度，也可在行李箱表面貼上個人化貼紙或標記，既醒目又不會影響自動化機械運作，是相對安全且實用的做法。
