2026台北燈節怎麼逛？變形金剛×泡泡瑪特展區動線、亮燈時間、交通懶人包
每年開春最有儀式感的城市活動，非台北燈節莫屬。2026台北燈節首度採用「雙展區、雙IP」策展模式，一邊是在花博園區登場的10公尺柯博文主燈，氣勢十足；另一邊則是泡泡瑪特6大人氣角色走進西門町街頭，風格鮮明。從親子家庭到潮玩愛好者，都能在不同展區找到自己的看點。以下整理時間、地點、亮點與交通資訊，讓你出發前先掌握重點。
2026台北燈節時間、地點一次看
2026台北燈節 Taipei Lantern Festival活動日期：2月25日（三）至3月15日（日）
亮燈時間：每日17:00至22:00
活動地點：西門展區(捷運西門站)、花博展區(捷運圓山站)
2026台北燈節亮點：雙IP展區、必拍景點全攻略
西門展區亮點：泡泡瑪特潮流宇宙
今年台北燈節在西門町打造出截然不同的城市風景，整個街區化身大型藝術策展空間，IP角色走進街頭日常，賞燈體驗融入城市生活節奏。燈飾不再侷限於單一場域，漫步巷弄之間就能遇見角色身影，整體氛圍自然又有層次。
泡泡瑪特六大人氣角色齊聚，包括Baby Molly、DIMOO、SKULLPANDA、星星人、Hirono小野與LABUBU，以大型燈飾形式現身西門街頭。角色造型與商圈建築、街景空間相互呼應，營造出可愛又帶有藝術感的視覺效果。白天適合慢慢逛拍，入夜點燈後，燈光與街景交織，整片區域轉化為潮流宇宙，現代感與動感兼具，成為拍照與IP迷朝聖的熱門區域。
花博展區亮點：變形金剛科幻巨作
花博展區呈現截然不同的氣場，主題鎖定變形金剛，空間強調力量感與未來感，透過巨型裝置與燈光節奏塑造出強烈視覺張力。整體場域開闊，燈光層次分明，科技感更加鮮明。
展區中央矗立高達10公尺的柯博文立體主燈，結合科技燈光效果與場域設計，讓角色在夜色中展現壓倒性的存在感。大黃蜂與密卡登同步登場，三大經典角色同場亮相，畫面形成史詩般的對峙氛圍。機械元素與動能燈光彼此呼應，空間沉浸感明顯提升，特別適合喜愛科幻電影與大型裝置藝術的民眾安排賞燈行程。
2026台北燈節展區動線怎麼逛？
西門展區
西門展區位於西門町核心街區，燈飾分布在中山堂廣場、西門紅樓周邊與多條街道，屬於街區型展演。動線較為分散，適合傍晚進場慢慢走逛，一邊賞燈、一邊順遊商圈美食與特色店家，整體體驗更有城市感。
西門展區燈組包含 B1 馬上有錢、B2 遠東百貨・馬躍新春、B3 八駿揚蹄展鴻圖、B4 台北主場・奔龍而上、B5 台北好水、B6 揮出夢想經典熊讚，以及 B11 城市光譜、B12 城門之後、B13 Queen女力星願、B14 食尚星光派對、B15 歡盛豐年讚財神、B16 反界、B17 燈波、B18 Sounds、B19 J!NS小馬看視界、B20 台北晝夜、B21 奔向永續 生森不息、B22 天后．祈福光橋、B23 金福氣、B24 沅夜星語、B25 金彩萬華等燈組，分布於西門與萬華車站一帶。
花博展區
花博展區設於花博公園圓山園區，屬於園區型規劃，主燈與大型裝置集中，動線清楚明確。從捷運圓山站出站步行即可抵達，交通單純，適合親子家庭或想一次完整欣賞主題燈組的民眾安排整段賞燈行程。
花博展區燈組包含 B1 記憶圓山、B2 體操男爵、B3 靜語花境、B4 森光行道、B5 生之源、B6 星樹之門、B7 花漾銀河、B8 城市樓閣、B9 SPACE TAIPEI、B10 四時之環、B11 城光樹語、B12 台北好水、B13 奇幻動物園、B14 台北隊熊讚等，燈組集中分布於園區範圍內，動線相對完整。
2026台北燈節「柯博文小提燈」領取懶人包
燈節展區現場領取
日期：3月1日至3月3日
時間：每日下午15:00開始
地點：花博展區服務台（花博公園入口花牆）、西門展區2號服務台（中山堂廣場）
12行政區指定地點領取
日期：3月1日至3月2日
時間：下午14:00開始
發放地點：
涵蓋台北市12行政區，包括大安森林公園8號出入口、內湖公民會館、士林區行政中心、文山行政中心前廣場、北投慈后宮、中山區行政中心、信義區行政中心南側大門、松山區行政中心、剝皮寮歷史街區、中正紀念堂大孝門旁（臨愛國東路）、大同區行政中心，以及南港車站CityLink廣場。
2026台北燈節交通懶人包
西門展區交通
捷運：搭乘板南線或松山新店線至西門站
機場捷運：於A1台北車站轉乘板南線至西門站
公車：12、202、205、212、218、223、260、265、302、304、307、310、601、706等路線皆可抵達
花博展區交通
捷運：搭乘淡水信義線至圓山站
機場捷運：於A1台北車站轉乘淡水信義線至圓山站
公車：2、21、203、208、247、260、277、310、677、936、紅2等路線可達
國道客運：於圓山轉運站下車步行即可抵達
雙展區往返
可搭乘218、260、310、304、202等公車往返圓山與西門，車程約20至30分鐘
2026台北燈節周邊交通管制
西門展區開幕日與例假日管制
開幕日2月26日及例假日16:00至22:00，漢中街（成都路至內江街）雙向封閉，漢中街（內江街至長沙街）北向禁止車輛通行。開幕日當天，中華路西側臨近成都路口的計程車排班區取消。
西門展區活動期間管制
自2月25日至3月15日活動期間，西門展區在平日17:00至22:00、假日16:00至22:00，酉陽街（含延平南路武昌至酉陽路段）及秀山街將限制車輛通行，其中秀山街僅供飯店與停車場車輛進出。
YouBike停止服務
中山堂武昌街／延平南路東南側站於2月25日至3月15日，平日17:00至22:00、假日14:00至22:00停止租還。捷運西門3號出口站自2月10日至3月22日全天停止租還。
自行車管制
燈節期間西門展區中山堂廣場與西門紅樓廣場全天禁止進入。中華路（開封至長沙）每日16:00至22:00需下車牽行。捷運西門站1號與6號出口周邊自行車停車架取消。花博展區玉門至中山路段於16:00至22:00也須下車牽行。
停車限制
燈節期間中華路（開封至長沙）16:00至22:00禁止黃線停車。西門展區貴陽街（延平至桃源路）8:00至23:00禁止停車。花博展區玉門街編號25至30停車格禁止停車。
公車站位取消
2月26日至28日、3月1日、7日、8日、14日及15日的16:00至22:00，「西門市場（漢中）」往北公車站位取消，民眾需改至鄰近站位候車。建議優先搭乘捷運前往，西門站與圓山站為主要進出節點。
