全智賢也受騙？《莎拉的真偽人生》揭2006年韓國「Vincent & Co.」假錶風暴
Netflix 熱播韓劇《莎拉的真偽人生》（Lady Doir）近期橫掃台灣排行榜冠軍，由申惠善、李浚赫主演。這部劇作並非單純的撒狗血詐騙劇，而是一場針對南韓社會「精品焦慮」長達二十年的外科手術式剖析。
其劇情的骨架，精準地架構在 2006 年震驚全韓、讓頂級財閥與巨星集體淪陷的「Vincent & Co.」假錶案之上。這起案件事實上是南韓社會的一塊深層傷疤，揭露了當權貴與明星在面對「符號消費」與「身分標籤」時，是多麼容易被偽造的「皇室血統」所獵殺。
華麗謊言的培養皿：從「蓓朵奧」窺見「Vincent & Co.」的嗜血營銷
在劇中，申惠善飾演的金莎拉一手打造了虛構品牌「蓓朵奧」（Boodoua），利用上流社會對「歐洲皇室」的盲目崇拜進行掠奪。這與 2006 年主嫌李男（Philip）的手段如出一轍。
當年 42 歲的李男在首爾豪宅區清潭洞租下顯眼店面，憑空創造了瑞士名錶「Vincent & Co.」。他對外編造了一套完整的品牌史：聲稱該品牌擁有 100 年歷史，專供歐洲皇室，名單中甚至包含英國女王伊莉莎白二世、戴安娜王妃及摩納哥王妃葛麗絲凱莉。
李男精準捕捉了南韓新富階層急於透過「特定標籤」與大眾區隔的心理，將其定位為全球僅服務 0.1% 頂級 VIP 的「封閉式奢侈品」。
獵殺演藝圈：密閉式行銷與高級沙龍的滲透
李男的行銷策略帶有極強的掠奪性。他採取了所謂的「密閉式行銷」。
物理隔絕的優越感：旗艦店四周皆為實牆，大門在顧客進入後隨即緊閉，營造出極端的私密性與專屬感。
沙龍獵殺計畫：李男並非隨機尋找目標，而是有計畫地滲透進明星頻繁出沒的高級沙龍。
利用「同儕焦慮」，只要某位指標性藝人配戴，其他明星便會產生「不擁有一支 Vincent 就會被時尚圈孤立」的恐懼。當年他耗資上億韓元舉辦的發表派對，便成功吸引了大量名流為其「背書」。
暴利的解剖學：將 8 萬韓元零件「洗白」成億元皇室名錶
成本與售價的荒謬對比
「Vincent & Co.」利用虛榮心創造的千倍獲利空間
「瑞士洗白」（Swiss Wash）的行政漏洞
李男之所以能騙過見多識廣的富豪，關鍵在於他取得了一層「法律面紗」。他將在南韓小工廠組裝或海外引進的零件運往瑞士，在當地進行極為簡單的二次組裝（例如僅僅是鎖上幾個螺絲釘）。隨後，他透過正常的進口報關程序將產品運回。
這讓他在面對質疑時，能理直氣壯地拿出「進口申報證明文件」與「瑞士製造」的標籤。這種利用行政合規來掩蓋核心造假的手段，正是此類高級詐騙最難防範之處。
2006 年 8 月真相大白時，南韓演藝圈發生了毀滅性的地震。當年曾為該品牌站台、配戴或受邀參加發表會的明星包括：
全智賢、李政宰、柳承範、崔智友、高賢廷、金憓秀、嚴正化等。
其中，影星柳承範更因為深信其品牌歷史而自費購買，最終發現這只是「昂貴的破銅爛鐵」。
權貴的集體噤聲
警方在調查時面臨巨大阻力。許多居住在江南區的權貴妻子、高級官員家屬，因極度恐懼受騙一事成為社會笑柄、損及形象，紛紛拒絕配合調查。這種「因虛榮而受騙，因愛面子而噤聲」的心理，正是詐騙犯最安全的防彈衣。
最終判決
2006 年 12 月，主嫌李男被判處四年有期徒刑。調查顯示，他直接向 30 人售出 35 件產品（約 4.46 億韓元），並以經銷經營權為名目，騙取了 4 名經銷商共 15.67 億韓元的保證金。
百貨原型與歷史彩蛋
劇中的競爭舞台也極具現實感。「三月百貨」（Sam-wol）在韓文發音上與新世界百貨的前身「三越百貨」（Sam-yue）幾乎完全一致，暗指其深厚的階級血統；而與之對抗的「未來百貨（The Future）」，則顯然是在影射強調現代感與生活風格的「現代百貨（The Hyundai）」。
《莎拉的真偽人生》透過改編2006年「Vincent & Co.」假錶案，將一段曾震撼南韓社會的真實事件重新帶回大眾視野。該案曾因牽涉多名名流與高額金流而引發高度關注，也讓外界重新檢視奢侈品市場中的品牌迷思與產地標籤問題。
