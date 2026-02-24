2026-02-24 10:18 女子漾／編輯張念慈
不是亂演！《莎拉的真偽人生》改編真實詐騙案 全智賢、李政宰、崔智友都受騙
Netflix熱播韓劇《莎拉的真偽人生》是真的！劇情描述一名女子精心偽造身分、在上流社會翻雲覆雨的犯罪驚悚劇，故事原型是2006年韓國的「Vincent & Co.」假錶案，這場讓富豪名流與大明星都中招的奢侈品騙局，讓全智賢、李政宰、崔智友一度淪為笑柄。
從Vincent & Co.到「蓓朵奧」：虛構名牌的真實原型
《莎拉的真偽人生》劇中，申惠善飾演的金莎拉虛構出歐洲皇室品牌「蓓朵奧Boodoua」，以百年歷史與王室專屬為噱頭，鎖定追逐名牌與身分象徵的上流階層，迅速打造出一個以假亂真的精品神話。名流搶購、明星配戴、媒體曝光，一夕之間，這個從零開始的品牌成為社交圈的入場門票。
現實世界中，2006年的首爾清潭洞，也曾上演幾乎如出一轍的劇情。
一名自稱Philip的李姓男子，打造出名為「Vincent & Co.」的瑞士名錶品牌，聲稱擁有百年歷史、專供歐洲王室與全球0.1%頂級VIP使用，甚至暗示與英國女王伊莉莎白二世、戴安娜王妃、摩納哥王妃葛麗絲凱莉等皇室人物淵源深厚。
然而這個「百年瑞士品牌」，在瑞士當地幾乎無人聽聞。
成本不到兩千，賣到兩百萬的騙局
根據韓媒報導，Vincent & Co.的手錶零件多來自中國與韓國，成本約8萬至20萬韓元（約台幣1,700至4,300元）。這些手錶被運往瑞士小型工廠簡單重新組裝，再重新進口回韓國，取得「瑞士製」申報證明，成功披上歐洲血統外衣。
完成這層「洗白」程序後，單只手錶售價飆升至580萬至9,750萬韓元（約台幣12萬至213萬元），等於成本翻上百倍。
李男在清潭洞開設旗艦店，採全封閉式空間設計，營造神秘與尊榮感。店門外停滿豪車、明星座駕，發布會辦得氣勢驚人，透過名人造型師與上流社交圈的口耳相傳，「沒有一支Vincent會被看不起」的氛圍迅速蔓延。
虛榮、神秘、稀缺，加上明星效應，讓這場騙局在短時間內爆紅。
明星淪為笑柄 富豪受害卻不敢出聲
當年包括李政宰、全智賢、崔智友、嚴正花、柳承範等大咖藝人，都曾在公開場合配戴或出席品牌活動。詐騙案曝光後，明星一度成為網友訕笑對象。
警方調查指出，李男向30人販售35件商品，總金額達4.46億韓元，另以經銷權名義向四人收取15.67億韓元保證金。最終於2006年12月被判處四年有期徒刑。
但最棘手的，反而是那些不願公開身分的受害者，包括江南區富豪、高官家屬與名人們，擔心自己花鉅款買到破銅爛鐵成為笑柄，態度消極甚至拒絕配合調查。
這一點，與《莎拉的真偽人生》中上流社會的沉默與遮掩，如出一轍。
不只《莎拉的真偽人生》 連《安娜》也提到這起騙局
這起案件的影響力之大，甚至延伸到其他韓劇。
秀智主演的《安娜》中，劇情也提及「Vincent & Co.」假錶事件。劇中千金小姐將假錶當名牌禮物贈人，卻在典當時被揭露為爆發過詐騙新聞的品牌，成為角色走向虛假人生的重要轉折。
可見，這起案件早已成為韓國社會對於「名牌迷思」與「身分焦慮」的集體記憶。
真與假之間 比的是誰更懂人性
《莎拉的真偽人生》之所以讓人著迷，不只是身分反轉或犯罪懸疑，而是它直指一個殘酷現實：奢侈品之所以昂貴，往往不是因為材質，而是因為人們願意相信它代表的地位與價值。
2006年的Vincent & Co.，2026年的金莎拉，兩者橫跨20年，卻共同揭示同一件事，在虛榮與慾望面前，只要故事說得夠好，真相就能被包裝得面目全非。
