2026-02-14 17:12 女子漾／編輯王廷羽
除夕必看！2026超級巨星紅白藝能大賞播出時間、平台、卡司亮點懶人包
每到農曆新年，春節特別節目是許多家庭必備的行程之一！《2026超級巨星紅白藝能大賞》1月31日在台北小巨蛋完成錄製，將於2月16日除夕晚間播出，消息一出就掀起討論。今年卡司陣容全面升級，不只林志穎睽違16年重返紅白舞台，日本人氣男團King & Prince首度以團體之姿海外演出，再加上華納群星、金曲歌手與人氣樂團接力登場。這篇一次整理《2026超級巨星紅白藝能大賞》節目播出時間、平台及卡司亮點，一起搶先看吧。
《2026超級巨星紅白藝能大賞》播出時間
2026年2月16日（除夕夜）晚間19:00
《2026超級巨星紅白藝能大賞》主持陣容
本屆《2026超級巨星紅白藝能大賞》由Lulu黃路梓茵擔任總主持人，紅隊隊長由陳明珠領軍，白隊則由黃偉晉坐鎮帶隊，三人再度攜手為紅白對戰揭開序幕！
《2026超級巨星紅白藝能大賞》卡司陣容一次看！
今年特別來賓包括林志穎、&TEAM與King & Prince，為舞台注入國際級話題。紅隊由動力火車、告五人、蘇慧倫、黃妃、許富凱、Karencici、蔡旻佑、呂士軒、辛龍、白安、李千娜、顧穎與JUD陳泳希組成，實力與人氣兼具；白隊則集結比莉、八三夭、TRASH、蕭煌奇、盧廣仲、龍千玉、FEniX、邱鋒澤、黃偉晉、李佳薇、李佳歡、J.Sheon與Someshiit山姆同台對戰。
除此之外，Energy成員蕭景鴻（阿弟）、U:NUS、F.F.O、蔣三省、FOCASA馬戲團與笨港國小合唱團也將帶來特別演出，整體陣容橫跨金曲唱將、人氣樂團與新生代男團，規模堪稱歷年之最。
《2026超級巨星紅白藝能大賞》節目亮點搶先看
亮點1. 林志穎睽違16年回歸
有「不老男神」之稱的林志穎，睽違16年再次站上紅白舞台，一連帶來多首陪伴許多人成長的經典歌曲，勾起滿滿回憶。他這次也與《原子少年》出身的FEniX、U:NUS及F.F.O同台合作，從90年代偶像代表到新世代男團接棒，跨世代同框畫面堪稱今年最具象徵性的舞台之一。
亮點2. King & Prince首度海外團體演出
出道8年的King & Prince，首次以完整團體形式在海外表演，紅白成為他們海外舞台的第一站。成員永瀬廉也提到，很期待感受台灣現場觀眾的熱情，體驗與日本節目不同的氛圍。這場演出不只是粉絲關注焦點，更是今年紅白的國際亮點之一。
亮點3. 蕭煌奇開金嗓、變身最強攝影師
今年紅白最溫馨的畫面之一，是華納群星齊聚舞台合影，由蕭煌奇親自掌鏡拍下紀念照。他幽默表示「這張一定拍得很好」，為舞台增添不少輕鬆氣氛。除了當起攝影師，他也帶來〈做一個惜情軟心的人〉、〈阿嬤的話〉與〈我是香蕉〉三首台語經典，從溫暖抒情到節奏輕快，為除夕夜增添濃厚年味。
亮點4. FEniX白隊開場火力全開
FEniX擔任白隊開場演出，氣氛一開始就拉到最高點，隨後再與林志穎同台合作，展現穩定唱跳實力。成員MAX更公開喊話，希望今年能朝金曲獎邁進，為2026年立下明確目標，也替團體帶來新的期待。
亮點5. Karencici紅隊開場展現舞台魅力
Karencici在節目中擔任紅隊開場嘉賓，以熱力十足的演出掀開整晚序幕，演唱〈Baby I〉與〈Pretty Girl Things〉兩首代表作，完美呈現她在2025年跨界與音樂上的重要進展。她分享這次能在紅白舞台開場，是對自己努力的一種肯定。談及農曆新年規劃，Karencici表示這次會跟家人在美國一起過年，一起外出吃飯，並計畫拍攝富有儀式感的有趣reels留念。對2026的期望她說：「希望可以有機會學習更多，成為更全方位的表演者。」至於紅包話題，她笑說：「這次應該收不到，家人會包好包滿，但我會把滿滿祝福包給大家！」
亮點6. TRASH獻唱人氣作品、葵剛加碼宣布巡演
TRASH帶來〈幸福的末班車〉與〈終究還是因為愛〉，以穩定現場實力和細膩情緒再度打動觀眾。主唱葵剛也趁勢宣布將於2026年3月展開Mini Concert《春季取暖互助會》，分別在台北與高雄舉行限量場次。不插電形式、近距離演出，讓紅白舞台的熱度一路延續到春天。
亮點7. &TEAM首次登上紅白 NICHOLAS返台演出
來自不同國家的&TEAM，這次首度站上紅白舞台，其中台灣籍成員NICHOLAS返台演出格外受到矚目。團體以整齊劃一的舞蹈實力聞名，「刀群舞」舞台早已被粉絲列入必看清單，預期將掀起現場高潮。
《2026超級巨星紅白藝能大賞》播出平台
電視播出
台視主頻、台視綜合台（重播）
網路平台
中華電信Hami Video、中華電信MOD、超級巨星紅白藝能大賞YouTube頻道
海外播出
馬來西亞、汶萊：Astro
新加坡：StarHub
