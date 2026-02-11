2026-02-11 11:34 女子漾／編輯王廷羽
春節限時免費！《白月梵星》《生萬物》等多部陸劇快追，加碼24h馬拉松+必看電影盤點
喜迎馬年春節假期，愛奇藝國際版正式端出一波「不讓人離開沙發」的重磅片單，從獨家電影、話題愛情片，到笑中帶淚的國民級喜劇，再加碼春節限時免費看與首次 YouTube 24 小時馬拉松直播，直接把過年行程排滿。這篇一次整理春節必看電影推薦、春節限時免費看陸劇，劇迷們不要錯過。
春節必看片單推薦
春節必看電影：趙麗穎《向陽・花》
由馮小剛執導、趙麗穎主演的《向陽・花》，以更生女性為主題，講述為了替女兒籌措人工耳蝸手術費鋌而走險的母親高月香，在入獄後與一群同樣被命運逼到角落的女性，組成「向陽花」表演小隊。
身為《向陽花》出品人之一的趙麗穎分享幕後花絮，談及在組建女子表演隊時，因為表演排練的曲目是《感恩的心》，當時她看到監獄裡所有女孩子都非常真情實感的排練，傾盡所有地去感受角色，也讓她對於這首歌產生不一樣的感情，直言：「那時候真的一唱到這首歌就很想哭。」在劇中「向陽・花」代表的不是一朵花，而是許多小花組成的花，希望她們向陽而生，化作一群陽光女子，走出自己人生的路。
《向陽・花》劇情簡介
趙麗穎飾演的「高月香」，為替女兒植入人工耳蝸籌措高額手術費，不惜進行色情直播非法牟利，因此鋃鐺入獄，在獄中她認識了失語少女黑妹（蘭西雅 飾）、涉毒大姐頭胡萍（王菊 飾）等獄友並組成「向陽花」表演小隊，從舞蹈與歌唱練習中重建尊嚴，但刑滿釋放後才是真正的考驗，高月香與黑妹必須克服犯罪前科的標籤與現實生存的壓力，攜手從逆境中重生。
春節必看電影：肖戰《得閒謹製》
肖戰在《得閒謹製》中飾演兵工廠鉗工莫得閒，背景設定於1940年代戰亂時期。原本只想帶著家人安穩過日子的他，在退無可退的局勢下，利用一身技藝，帶領鄉民守護家園。為了演活片中個性帶著點碎嘴的職人「莫得閒」，肖戰在拍攝前下足苦功。除了深入體驗鉗工技藝，更苦練地道的南京方言，將角色特有的生活氣息融入台詞之中，不僅塑造了更加立體的人物個性，也展現出肖戰更加細膩的演技。
《得閒謹製》劇情簡介
技術高超的兵工廠鉗工莫得閒（肖戰 飾），為了在1940年代的戰亂中安身立命，他帶著家人隨著逃難隊伍，一路躲進鄂西山區的戈止鎮。然而，突如其來的威脅打破了安寧，這群原本只想安居樂業的平凡百姓，在退無可退的處境下，爆發出驚人的勇氣。莫得閒利用自己精湛的鉗工技藝，將生活中的農具、器具改裝轉化，帶領民眾奮起守護家園與親人。
春節必看電影：賈玲《你好，李煥英》
除夕團圓夜，最適合全家一起看的，非《你好，李煥英》莫屬。這部由賈玲自編自導自演的作品，以穿越為外殼，包裹的是她對母親最深的思念與告白，她在訪問中亦坦言：「希望透過這部電影，把我媽媽開心的樣子介紹給大家。」笑著看、哭著看，看完只想立刻回頭抱抱身邊的人。
《你好，李煥英》劇情簡介
故事發生在2001年，一心想要成為母親驕傲的女孩 賈曉玲（賈玲 飾），在剛剛考上大學後，母親 李煥英（張小斐 飾）卻遭遇了嚴重的車禍。在病床前陷入極度悲痛和自責的賈曉玲，意外穿越回到了 1981 年，她在那裡遇見了正值青春年華、尚未結婚的少女李煥英，並隱藏身份成為媽媽的閨蜜，展開一段既溫馨搞笑又感人催淚的故事。
春節必看電影：沈騰、瑪麗《獨行月球》
大年初二則交棒給沈騰、馬麗主演的《獨行月球》。在人類撤離後意外被留在月球的維修工，搭配一隻存在感超強的袋鼠，展開荒謬又浪漫的孤獨求生。科幻設定加上沈騰式幽默，是過年最解壓的一部。
《獨行月球》劇情簡介
改編自韓國漫畫，描述 2033 年，人類為防禦小行星撞擊啟動「月盾計劃」。基地維修工獨孤月（沈騰 飾）因忙著給暗戀的指揮官馬藍星（馬麗 飾）寫情書，意外錯過撤離通知，成了唯一被留在月球上的人類。他不僅要應付孤獨，還要面對基地裡一隻戰鬥力十足的遺留袋鼠「剛子」，展開一段荒謬卻又浪漫的求生冒險。
情人節浪漫加碼！許光漢、章若楠《你的婚禮》2/14 上線
由許光漢、章若楠主演，描寫從校園到成人世界的愛情錯過與成長，這部在社群上討論度超高的電影，將在情人節浪漫上映於愛奇藝。
《你的婚禮》劇情簡介
高中時，游泳特長生周瀟齊，對轉校生尤詠慈一眼就陷進去。那是一場還來不及說出口的青春悸動，男孩選擇默默守護，女孩卻在某個沒有告別的瞬間離開。從校園到成人世界，分開又重逢，錯過再靠近，這段橫跨 15 年的感情長跑，陪著他們學會愛、也學會放手。
春節限時免費看、YouTube 24h 馬拉松推薦
春節期間，愛奇藝同步推出戲劇限時免費活動！即日起至2月14日，包括熱門劇集《白月梵星》、《一笑隨歌》、《唐朝詭事錄之西行》、《生萬物》以及話題韓綜《換乘戀愛4》都能馬上開追，而從2月12日起，則有《淮水竹亭》、《赴山海》、《唐朝詭事錄之長安》、《臨江仙》、《仙台有樹》、《大生意人》、《無憂渡》、《狂飆》開放限時免費看，春節必追宮鬥劇由《延禧攻略》陪伴度過整個假期。
更首次在台灣官方 YouTube 頻道推出 24 小時直播馬拉松，從2月13日起至2月18日，由李一桐、劉宇寧主演的《書卷一夢》以及劉詩詩與劉宇寧主演的《一念關山 》輪番直播不間斷，而2月18日後亦有強檔陸劇接連上陣，陪大家一起度過熱鬧新年。
