2026-02-11 10:08 女子漾／編輯張念慈
過年一個動作做錯恐衰整年！2026春節「10大禁忌＋除夕到初五完整習俗」一次整理
過新年，是華人文化中最重要的節日之一，象徵送舊迎新、開啟全新運勢。但你知道嗎？從除夕一路到初五，其實每天都有流傳已久的過年禁忌與習俗，從洗衣、掃地、剪指甲，到紅包金額、拜拜順序，只要一個小動作不小心做錯，老一輩就會提醒「這樣整年會不順」。
這些禁忌不全然是迷信，而是早期社會對秩序、財運與家庭和諧的集體想像。以下就一次幫你整理過年必知的十大禁忌，並加碼附上除夕到初五每天的重點習俗與注意事項，讓你過年照做不出錯，安心迎新年。
過年不能洗衣服？過年必知十大禁忌一次看
過年禁忌1：避免打碎物品
農曆新年期間打破碗盤、玻璃等器物，被視為「破財」、「破運」的象徵，尤其除夕與初一最忌諱。若真的不慎打碎，傳統會用紅紙包起碎片，口念「歲歲平安」，象徵化解不吉。
過年禁忌2：除夕到初二禁洗衣、曬衣
民間認為這段時間洗衣服，等同把財運洗掉；也有一說是初一、初二為「水神生日」，不宜動水。建議在小年夜前完成洗衣，過年期間暫停洗衣機。
過年禁忌3：初一不掃地、不倒垃圾
掃地、倒垃圾象徵把財氣掃出門，因此初一到初四多半避免清掃。若真的需要整理，習俗上會「往內掃」，象徵把財留住。
過年禁忌4：避免使用剪刀、指甲剪
剪刀、指甲剪、針線等利器，在過年期間象徵「剪斷財路」或引發血光之災。剪頭髮、剪指甲與縫補工作，最好年前完成。
過年禁忌5：忌生氣、吵架
過年講求和氣生財，爭吵、生氣被認為會影響整年人際與家庭運勢。許多家庭甚至會刻意忍讓，只為討個好彩頭。
過年禁忌6：初一早上洗澡洗頭
除夕洗澡被視為洗去霉運，但若拖到大年初一早上洗頭、洗澡，則被認為把整年的好運一併洗掉，是常見禁忌之一。
過年禁忌7：紅包與送禮避免單數
過年講求「好事成雙」，紅包金額與送禮數量多以雙數為佳，如 600、800、1200 元。單數則被視為不圓滿。
過年禁忌8：吃藥、跑醫院
除非身體真的不適，過年期間多半避免吃藥或看醫生，象徵新年健康平安、不被病痛纏身。
過年禁忌9：除夕夜睡覺關燈
燈象徵前途光明，除夕夜即使要睡覺，也會保留燈光，直到初一日出，尤其家中有神明桌者更為忌諱。
過年禁忌10：欠錢、借錢
「欠財過年」被認為財運難開，傳統習俗會提醒在年前清償債務；同樣地，過年期間借錢、討債，也被視為破壞新年氣場。
除夕到初五的過年習俗重點整理
除夕：祭祖、圍爐、守歲
除夕是春節重頭戲，家家戶戶會完成年前大掃除，祭拜祖先、神明與地基主，晚上圍爐吃年夜飯。飯後守歲迎新年，紅包、洗澡、洗頭多在這天完成。
除夕夜特別忌諱使用舊紅包袋、舊鈔包紅包，也不建議收到紅包立刻拆開，被視為漏財。
初一：拜拜、走春
初一象徵新年的第一天，重點在拜拜與行春。傳統認為這天不宜洗頭、洗衣、不掃地、不倒垃圾，也避免賴床或催人起床。
初二：回娘家
初二是出嫁女兒回娘家的日子，又稱「迎婿日」。回門禮須準備雙數，通常在白天返家，避免留到晚上或吃晚餐。
初三：睡到飽、少外出
初三俗稱「赤口日」，傳統認為容易起口角，因此多半待在家休息、早睡，不外出拜年，也被視為全年最適合放鬆的一天。
初四：接神、安太歲
初四是眾神回歸人間的日子，許多家庭會接神、拜財神、安太歲、點光明燈，廚房整潔特別重要，象徵家運穩定。
初五：迎財神、開工
初五又稱「破五」，象徵過年禁忌解除。許多商家選在這天開工、迎財神，也有吃水餃（元寶）求財的習俗。垃圾在這天清理，象徵送窮迎富。
過年禁忌說到底，是提醒人們在新的一年放慢腳步、重視秩序與關係。信不信是一回事，但避開地雷、心裡安心，過年自然更好過。
也祝大家在2026丙午馬年，順順過年、穩穩迎財。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower