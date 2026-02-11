2026-02-11 15:09 女子漾／編輯許智捷
他才23歲？《唐宮奇案》王星越爆紅！15歲就上大學、七件事一次看
古裝懸疑劇《唐宮奇案之青霧風鳴》近期討論度持續升溫，權謀與命案交織的劇情之外，男主角王星越的表現同樣成為焦點。無論是審案時的沉著克制，還是情勢逆轉時的壓抑爆發，他都以穩定而內斂的演技撐起整個權力場，也讓角色的分量更加厚重。
觀眾討論的不只劇情走向，更開始聚焦這位00後演員，為什麼年紀輕輕，卻能駕馭如此沉重的角色氣場？
以下七件事帶你重新認識王星越！
1. 真正的「小孩哥」：15歲上大學
王星越出生於2002年3月5日，是標準的00後世代。驚人的是，他15歲就考入了中國頂尖藝術院校，中央戲劇學院（中戲）表演系。當多數同齡人仍在準備升學考試時，他已經開始接受系統化的表演課程。
也因此，即便年紀尚輕，他在鏡頭前展現出的穩定度與節奏掌握，往往給人一種超齡的成熟感。
2. 《墨雨雲間》肅國公讓他大爆
出道以來作品不少，但真正讓王星越「一戰封神」的，是2024年的《墨雨雲間》。他飾演權勢滔天、手握生殺大權的肅國公蕭蘅，表面冷峻狠絕，實則情感極深，亦正亦邪的角色設定本就自帶吸粉體質。
劇中他與吳謹言的極限情感拉扯張力十足，那個標誌性的「叼玉佩」畫面更是在社群瘋傳，直接成為角色名場面。權謀戲裡的沉穩算計，加上愛情線裡的克制深情，讓他成功從「潛力新星」躍升為話題男主角，國民度瞬間打開。
3. 被戲稱統治了「奪妻賽道」
網友甚至替他取了個玩笑封號，笑稱王星越是「奪妻賽道」的代表人物。從早期作品到近年的古裝劇，他幾乎專挑情感關係複雜的角色，不是愛上已婚女子，就是在權力與愛情之間橫刀入局。
《周生如故》：逼死男主，搶走女主角（雖然是反派）。
《為有暗香來》：默默守護已經嫁人的女主角（家主）。
《寧安如夢》： 愛上皇后（雖然這部他是清正廉潔的張遮，但也是愛而不得）。
《墨雨雲間》：愛上了已婚（雖然是被前夫活埋）的人妻女主角。
4. 少年老成的「長相與氣質」
如果不說，很多人以為他已經 25、26 歲了。王星越長相偏成熟、硬朗，且自帶一種權謀感和破碎感。這樣的特質，讓他特別適合詮釋城府深沉、手握權力的角色，無論是皇帝、國公，還是家主類型人物，他往那裡一站，氣場就成立。
也正因如此，觀眾常常忘記，他其實比不少合作演員都還要年輕，是名副其實的「少年老成型」選手。
5. 成名作是讓人恨得牙癢癢的「劉子行」
不少觀眾真正記住王星越，是在《周生如故》。他飾演廣陵王劉子行，那個一手賜死周生辰（任嘉倫飾）、逼得時宜（白鹿飾）走向悲劇的大反派。角色本身極具爭議，偏執又懦弱，愛而不得卻扭曲成佔有慾，幾乎集結所有讓觀眾恨得牙癢癢的元素。
當時他年僅18歲左右，卻能把那種壓抑與瘋狂拿捏得相當到位。角色被罵得越狠，反而越證明他的表演說服力，也讓不少人開始正視這位年輕演員的潛力。
6. 堅持使用「原聲」台詞
在古裝劇普遍仰賴後期配音的環境下，王星越卻選擇「用自己的聲音說話」。無論是《寧安如夢》、《為有暗香來》，還是《墨雨雲間》，他多數角色都堅持使用原聲出演。
對年輕演員來說，這其實是一種冒險，因為原聲意味著台詞功底與情緒掌控都要直接面對鏡頭與觀眾檢驗。所幸他的聲音低沉磁性，台詞功底在年輕演員中相當出色，這也為他的角色加分不少。
7. 本名「王濤」的反差萌
王星越這個名字聽起來很有星味，但他的本名其實非常接地氣，叫做 王濤。他在綜藝節目或者私下花絮中，性格非常活潑、愛開玩笑，跟劇裡深沉的形象完全不同，粉絲常笑稱：「王星越負責演戲，王濤負責搞笑。」
