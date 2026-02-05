2026-02-05 18:13 女子漾／編輯王廷羽
2026馬年春節刮刮樂全攻略！16款挑選攻略、中獎機率、玩法一次看
農曆新年期間，刮刮樂向來是每年必走的娛樂行程之一！台灣彩券於 2026 金馬年春節推出 16 款新春限定刮刮樂，從 100 元的小額款式，到頭獎高達 2000 萬元的高價位商品一應俱全，滿足不同預算與玩法偏好的需求。刮刮樂款式眾多，每次都不知道該挑哪張下手嗎？別擔心，女子漾幫大家整理好 2026 馬年春節刮刮樂攻略，包刮款式、價錢、玩法及中獎機率都一次整理給大家！
文章目錄
2026 馬年春節 100 元刮刮樂全攻略
馬年春節刮刮樂1. 推金幣
玩法說明：任一局中，若「您的金幣」數字大於「對手的金幣」，即得該局獎金(不可跨局對獎)
總中獎率：30 %
刮刮樂獎項：頭獎 30 萬元，共 7 張
馬年春節刮刮樂2. 財神報到
玩法說明：
遊戲1. 刮出一個金額，即得該獎金
遊戲2. 刮出3個相同金額，即得該獎金
總中獎率：32 %
刮刮樂獎項：頭獎 60萬，共 8 個
馬年春節刮刮樂3. 財源滾滾
玩法說明：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
總中獎率：33 %
刮刮樂獎項：頭獎30萬元、超過24萬個500元(含)以上獎項
馬年春節刮刮樂4. 馬年行大運
玩法說明：刮出一個「馬」符號，即得該符號對應的獎額
總中獎率：50.10 %
刮刮樂獎項：頭獎50,000 元，共 150 個
2026 馬年春節 200 元刮刮樂全攻略
馬年春節刮刮樂5. 好運連發
玩法說明：
遊戲1~2：刮開後，若任一直線、橫線或對角線刮出3個"發"，即得獎金欄獎額(不可跨區對獎)
遊戲3~4：刮開後，若任一直線、橫線或對角線刮出3個"8"，即得獎金欄獎額(不可跨區對獎)
總中獎率：36 %
刮刮樂獎項：頭獎 200 萬元、超過 28 萬個 1,000 元(含)以上獎項
馬年春節刮刮樂6. 獎金樂翻倍
玩法說明：
1. 共有9個不同顏色區塊
2. 刮開「您的號碼」區，若同一顏色區塊的號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該區塊刮開後獎金乘以其對應倍數的獎額
3. 各顏色區塊的號碼印有刮膜，可刮開作為對中「您的號碼」之記號。
總中獎率：31 %
刮刮樂獎項：頭獎 200 萬元、超過 36 萬個 1,000 元(含)以上的獎項
馬年春節刮刮樂7. 金馬報喜
玩法說明：
1. 刮出3個相同金額，即得該獎金(不可跨遊戲刮區對獎)
2. 刮出2個相同符號，即得獎金500元
總中獎率：50 %
刮刮樂獎項：頭獎 10 萬元，共 550 個
馬年春節刮刮樂8. 金好鑽
玩法說明：
任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎額；或刮出一個「鑽石」，即得刮區內所有的獎額
總中獎率：34.5 %
刮刮樂獎項：頭獎 100 萬元，共 10 個
馬年春節刮刮樂9. 大三元
玩法說明：
遊戲1：任一組中，刮出3個相同符號，即得該組獎金(不可跨組對獎)
遊戲2：任一組中，刮出2個相同符號，即得該組獎金(不可跨組對獎)
遊戲3：任一組中，同時刮出中、發、白，即得該組獎金 (不限順序、不可跨組對獎)
總中獎率：34 %
刮刮樂獎項：頭獎 200 萬元、超過15萬個1,500元(含)以上的獎項
馬年春節刮刮樂10. 百萬年終獎金
玩法說明：
遊戲1：刮出「鈔票符號」，即得獎金500元
遊戲2：刮出一個金額，即得該獎金
遊戲3：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
遊戲4：刮出3個相同金額，即得該獎金
總中獎率：33.72 %
刮刮樂獎項：頭獎 100 萬元，共 60 個
2026 馬年春節 300 元刮刮樂全攻略
馬年春節刮刮樂11. 海底大尋寶
玩法說明：
1. 刮開「您的號碼」刮區，共有18個號碼
2. 若任一個「您的號碼」對中「寶藏號碼」，請刮開該「寶藏號碼」上方之刮膜作為記號
3. 以「對中號碼個數」決定中獎獎金，請對照獎金表
總中獎率：36 %
刮刮樂獎項：頭獎 300 萬元、超過77萬個1,000元(含)以上的獎項
2026 馬年春節 500 元刮刮樂全攻略
馬年春節刮刮樂12. 哈啾咪
玩法說明：
遊戲1：刮出2個相同金額，即得該獎金
遊戲2：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
遊戲3：刮出3個相同金額，即得該獎金
遊戲4：刮出一個金額，即得該獎金
遊戲5：刮出2個相同符號，即得獎金1,000元
總中獎率：42.02 %
刮刮樂獎項：頭獎 500 萬元、超過10萬個5,000元(含)以上的獎項
馬年春節刮刮樂13. 金馬獎
玩法說明：
1. 刮出2個相同金額，即得該獎金
2. 刮出3個相同金額，即得該獎金
3. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
4. 刮出3個相同符號，即得該獎金
5. 刮出一個金額，即得該獎金
總中獎率：100 %
刮刮樂獎項：頭獎 300 萬元，共 14 個
馬年春節刮刮樂14. 五路財神
玩法說明：
1. 刮出3個相同金額，即得該獎金
2. 刮出一個金額，即得該獎金
3. 任一個「您的符號」對中「幸運符號」，即得該符號對應的獎金
4. 刮出一個金額，即得該獎金
5. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該符號對應的獎金
總中獎率：40.72 %
刮刮樂獎項：頭獎 500 萬元，總獎金超過22億元
2026 馬年春節 1000 元刮刮樂全攻略
馬年春節刮刮樂15. 1,200萬大吉利
玩法說明：
遊戲1：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
遊戲2：任一局中刮出3個相同符號，即得該局獎金(不可跨列對獎)
遊戲3：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
遊戲4：刮出3個相同金額，即得該獎金
遊戲5：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
總中獎率：70 %
刮刮樂獎項：頭獎 1,200 萬元，共 8 個、100 萬元，共 200 個
2026 馬年春節 2000 元刮刮樂全攻略
馬年春節刮刮樂16. 2,000 萬超級紅包
玩法說明：
遊戲1：刮出3個相同金額，即得該獎金
遊戲2：任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
遊戲3：刮出一個金額，即得該獎金
遊戲4：刮出3個相同金額，即得該獎金
遊戲5：任一局中，若「您的號碼」大於「對手的號碼」，即得該局獎金 (不可跨列對獎)
遊戲6：刮出2個相同金額，即得該獎金
遊戲7：任一個「您的符號」對中「幸運符號」，即得該符號對應的獎金
遊戲8：刮出一個金額，即得該獎金
總中獎率：69.33 %
刮刮樂獎項：頭獎 2,000 萬元，共 10 個、100 萬元，共 1,200 個
刮刮樂中獎代碼怎麼看
除了自行對照獎金表、或掃描 QR Code 外，許多資深彩券玩家與彩券行員工也分享，刮刮樂刮區內其實藏有一組 3 個英文字母的中獎代碼，可用來快速辨識對應的獎金金額。
這些代碼原本是為了方便經銷商快速判斷中獎結果而設計。雖然台灣彩券官方並未正式公告代碼對照規則，但根據多年網友經驗與彩券行實務分享，部分代碼的對應金額已形成高度共識，成為玩家間流傳的「速查方式」。
OML：100 萬元，來自 One Million 的縮寫
OHK：10 萬元，源自 One Hundred K
TEN：1 萬元
TRT：3000 元
THO：1000 元
FIV：500 元
THR：300 元
TWO：200 元
HUN：100 元
刮刮樂怎麼買才不後悔？過年試手氣前先想清楚這3點
1. 刮刮樂屬於娛樂性消費，並非投資工具
從獎金結構與期望值來看，所有刮刮樂在數學上皆為負期望，購買前建議先設定預算上限，把刮刮樂當成過年增添氣氛的娛樂活動，避免過度投入影響日常開銷。
2. 中獎率不等於賺錢機率
許多標示中獎率高的款式，實際多為小額或保本獎項，真正能拿回高於面額金額的比例並不高，購買時應分清「中獎」與「賺錢」的差別，避免誤解數字意義。
3. 兌獎結果仍以官方系統為準
無論是中獎代碼、經驗分享或自行判斷，都僅供參考，實際中獎金額與是否可兌領，仍須以 QR Code 掃描或台灣彩券官方兌獎系統確認，未滿 18 歲者不得購買或兌領彩券。
