過年必看劉德華、周星馳！龍祥電影2026春節片單盤點：《賭俠》《咖喱辣椒》經典港片回歸
2026 年，2 月 16 日就是過年春節開始，每逢農曆過年，熟悉的劉德華經典歌曲〈恭喜發財〉旋律一響起，就知道年真的來了，除了家家戶戶與商家輪播經典賀年歌，龍祥電影台也早已成為不少人心中「過年儀式感」的一部分，接力播出劉德華代表作、周星馳港片，以及一票陪伴大家長大的經典電影，網路上甚至年年流行「劉德華解凍倒數」梗圖，象徵那些只在過年才會重播的神級片單正式回歸。
今年過年，龍祥電影台同樣誠意滿滿，從 2 月 16 日一路播到 20 日，不只排滿熟面孔，也讓人一轉台就停不下來。本篇一次整理龍祥電影台 1/16～1/22 完整節目表，同時精選必看 劉德華經典電影、周星馳港片重點介紹，讓你過年宅在家，也能把最精華的港片時光一次補齊。
過年一定轉到這台！2026 過年節目表總整理
龍祥電影台第幾台？
2026 過年龍祥電影台節目表（2/16～2/20）
2/16（一／除夕）
01:35 《黃飛鴻 3 之獅王爭霸》（雙語）
04:05 《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣》
06:35 《成吉思汗：征服到地與海的盡頭》（雙語）
09:40 《黃飛鴻 2 男兒當自強》（雙語）
12:10 《監獄風雲》（雙語）
【必看】14:20 《咖喱辣椒》（雙語）
16:35 《功夫瑜伽》
19:00 《九命貓的奇幻旅程》（雙語）
20:55 《車頂上的玄天上帝》（首播）
23:50 《英倫對決》
2/17（二／初一）
01:10 《荷魯斯之眼：王者爭霸》
02:20 《菜鳥警校生》（雙語）
04:40 《專吊老千》（雙語）
06:35 《龍門飛甲》（雙語）
09:20 《騙神！騙鬼！金先達》（雙語）
【必看】12:00 《賭俠》
14:20 《來福大酒店》
17:00 《親家過年》
19:00 《徵人啟弑》（雙語－首播）
22:05 《徵人啟弒》（雙語－完整版）
2/18（三／初二）
【必看】04:00 《威龍闖天關》（雙語）
06:15 《蝶龍魔斯拉》
【必看】08:30 《家有囍事》
【必看】10:50 《賭俠 2 之上海灘賭聖》
13:30 《神探蒲松齡》
15:55 《頭文字D》（雙語）
18:20 《月球隕落》
21:15 《疾速營救》（首播）
23:35 《笑傲江湖》（新）
2/19（四／初三）
02:15 《三少爺的劍》
04:40 《齊天大聖西遊記》
06:50 《龍虎大老千》
09:10 《我老婆係明星》（雙語）
【必看】11:30 《賭神》
14:20 《開心鬼放暑假》（雙語）
【必看】16:30 《威龍闖天關》（台語）
18:45 《警賊黑白衝》（雙語）
21:10 《死命必達》（雙語－首播）
23:30 《美國刺客》
2/20（五）
02:00 《兼職特務》（雙語）
04:35 《龍蛇馬羊猴雞狗》（雙語）
06:45 《千王》
08:50 《賭神 3》
11:05 《笑傲江湖 2 東方不敗》
13:25 《英雄會少林》（雙語）
15:45 《假面飯店》（雙語）
18:45 《劇場版城市獵人：天使之淚》（雙語）
20:50 《盜墓同盟》（雙語）
23:25 《逃出搶錢鎮》（首播）
2026 過年龍祥電影台節目表｜2/16（一／除夕）必看
【必看】14:20 《咖喱辣椒》（雙語）
《咖喱辣椒》講述尖沙咀警區探員咖喱（張學友飾）與辣椒（周星馳飾）攜手辦案的搞笑動作故事。電視台記者羅祖兒為拍攝警隊實況，跟隨二人四處偵查，與咖喱逐漸產生曖昧，卻引來辣椒的不滿，某天，咖喱與辣椒從線人拾仔手中得知菲律賓退役軍人走私軍火的消息，追查中拘捕了中間人喪狗，卻意外發現喪狗是政治部線人，咖喱、辣椒的行動驚動匪徒，導致喪狗被菲律賓殺手射殺，咖喱也受傷，而拾仔同樣命喪黃泉，匪徒決定將軍火運上貨船逃往公海，咖喱與辣椒雖被警方停職，仍冒險出海，在黑夜中與匪徒展開驚心動魄的決戰，電影將港式無厘頭笑料與動作場面完美結合，周星馳的搞笑演出與張學友的反差形象形成鮮明對比，使《咖喱辣椒》成為港片經典。
2026 過年龍祥電影台節目表｜2/17（二／初一）必看
【必看】12:00 《賭俠》
《賭聖續集：賭神之徒》由王晶執導，劉德華、周星馳、吳孟達、張敏、陳法蓉、單立文與程東聯合主演，講述賭神高進的徒弟陳小刀（劉德華飾）回港後捲入一場精心策畫的騙局。小刀與龍五（向華強飾）以及好友周星祖（周星馳飾）和三叔（吳孟達飾）聯手，對抗賭神對手陳金城的干兒子海珊（單立文飾）及其手下黑豹（柯受良飾），揭穿假慈善賭船「賭神號」的陰謀，電影融合港式無厘頭喜劇、動作場面與賭術較量，阿星與小刀在危急中利用特異功能與精湛技藝擊敗海珊，救出被綁架的龍五與三叔，最終揭開真相，也順利見到賭神高進。這部作品不僅是劉德華與周星馳首次合作，也是周星馳與王晶的首部合作電影，憑藉精彩的劇情與港片經典元素，於 1990 年底在香港上映後票房高達 4034 萬港元，成為年度票房亞軍。
2026 過年龍祥電影台節目表｜2/18（三／初二）必看
2/18（三／初二）【必看】04:00 《威龍闖天關》（雙語）
《威龍闖天關》是 1992 年上映的香港喜劇電影，由杜琪峯執導，周星馳與梅艷芳主演，改編自粵劇《審死官》。電影講述清朝道光至咸豐年間，廣州名狀師宋世傑（周星馳飾）為家計替有罪的富人打官司，雖獲不義之財卻遭天譴，十幾個兒子相繼早夭，妻子（梅艷芳飾）勸他改過，宋世傑封筆經營小客棧，一日，宋夫人為山西孕婦楊秀珍（吳家麗飾）討回丈夫被冤殺的公道，宋世傑起初拒絕，但夫人受傷後，他決定重出江湖，揭發廣州知縣與山西布政司的內幕交易，憑藉聰明才智與妻子配合，宋世傑最終讓姚大夫婦伏法，諷刺官場醜陋勾結，同時也終結了家族早夭宿命，迎來兒孫滿堂的幸福結局，該片香港票房逾 5000 萬，位列年度華語片第一，周星馳憑此片獲第37屆亞太影展最佳男主角，並入圍金馬獎及香港電影金像獎多項大獎。
2/18（三／初二）【必看】08:30 《家有囍事》
《家有囍事》是 1992 年上映的香港賀歲喜劇，由高志森執導，張國榮、周星馳、黃百鳴、張曼玉、吳君如與毛舜筠主演。電影講述常家三兄弟與父母同住在祖產大屋的生活趣事，老大常滿因婚姻平淡而外遇，引發家庭衝突；老二常騷偏女性化，與梁無雙鬥氣鬧出笑話；老三常歡為電台 DJ，追求異性肉體卻不懂真愛，甚至因電台聽眾而激發追求欲望，整部影片充滿荒誕幽默和家庭笑料，最終以大團圓收尾，該片票房達 48,992,188 港元，曾刷新香港票房紀錄，並於五年後推出續集《97 家有囍事》，2016 年也推出 4K 修復加長版，成為經典賀歲喜劇代表作。
2/18（三／初二）【必看】10:50 《賭俠 2 之上海灘賭聖》
《賭俠 2 之上海灘賭聖》是 1991 年上映的香港電影，由王晶執導，周星馳主演。本片特別之處在於女主角在香港版與台灣版分別由鞏俐與方季惟飾演，方季惟也演唱粵語版與國語版插曲，電影延續《賭俠》系列的幽默賭術風格，劇情中周星馳飾演的阿星在學成賭術回到香港後，因大軍與師兄弟的追殺而捲入時空穿越事件，回到 1937 年的上海，與周大福、丁力及其他人物交錯展開冒險，阿星憑藉特異功能「隔山打牛」擊敗對手，並在一連串賭局與武鬥中揭穿敵方陰謀，最終與丁力合作守住賭場，也成功保護如夢的安全。電影結合時空穿越、特異功能與賭術比拼，笑料與緊張動作並存，是周星馳賭片系列的重要作品之一。
2026 過年龍祥電影台節目表｜2/19（四／初三）必看
【必看】11:30 《賭神》
《賭神》是 1989 年上映的香港電影，由王晶執導，周潤發、劉德華、王祖賢、張敏主演，香港票房達 3,706 萬港元，位列當年香港電影票房冠軍，並在 2005 年被香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片百部」之一。電影講述賭壇無敵的高進（周潤發飾），在東京擊敗日本賭手上山宏次，返港後卻因保護朋友遭黑幫追殺，意外被陳小刀（劉德華飾）所救，並因頭部受傷而短暫失憶。失憶期間，高進仍展現驚人的賭術，與陳小刀及阿珍（王祖賢飾）一同穿梭賭場贏錢，但在揭穿對手陳金城與高義的陰謀後，最終恢復神智，在公海賭局中以精湛技巧擊敗敵人，為上山宏次復仇，並收陳小刀為徒，前往美國拉斯維加斯進修賭術。電影融合高智商賭局、驚險追逐與黑幫陰謀，是香港經典賭片的代表作。
過年期間想重溫港片經典，《龍祥電影台》從 2 月 16 日至 20 日精心安排了多部劉德華、周星馳代表作，包括《賭神》、《威龍闖天關》、《家有囍事》、《賭俠 2 之上海灘賭聖》等，無論是動作刺激的賭片、爆笑喜劇，還是溫馨賀歲片，都能一次滿足影迷味蕾，對於喜愛港片的觀眾來說，這段黃金假期就是最佳的追劇時光，準備好零食與家人朋友，一起享受經典港片的歡樂氣氛吧！
