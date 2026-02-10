2026-02-10 08:26 女子漾／編輯Wendi
2026春節5大賀歲電影盤點！《孤味》導演新作《雙囍》入選東京影展，古天樂時隔25年回歸《尋秦記》！
農曆春節向來都是各大片商必爭的票房高峰期，2026年5大賀歲電影即將攻佔大螢幕，包含：《孤味》導演新作《雙囍》入選東京影展，古天樂時隔25年回歸《尋秦記》，九把刀、柯震東、王淨繼《月老》之後再推出全新動作大戲《功夫》…，大家快來跟女子漾一起盤點吧！
2026春節賀歲電影盤點1：《雙囍》
億萬票房國片 《孤味》導演許承傑執導新片《雙喜》，以幽默風格探討婚姻與家庭關係，該片去年10月2日入選東京國際電影節「世界焦點」（World Focus）單元，同時在影展期間舉行世界首映，深獲國際影評人們關注。
2026賀歲電影《雙喜》劇情描述講述一對新人為了搞定父母，被迫在1天內秘密舉辦2場截然不同的婚禮，當本該是主角的新郎新娘，成為完成長輩心願的配角，這2場世紀婚禮該如何進行？
《雙囍》正式預告 - 2月17日 大年初一 全台上映
2026春節賀歲電影盤點2：《尋秦記》
全新電影《尋秦記》延續2001年同名港劇精采大結局，故事原型取材自武俠大師黃易同名小說，睽違近25年登上大螢幕，原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名華麗回歸。
2026新版《尋秦記》古天樂扮演的男主角「項少龍」、林峯飾演的霸氣君主「秦王/趙盤」，宣萱演出烏家堡千金「烏廷芳」、郭羨妮演繹秦國才女「琴清」4大經典角色精彩重現，勾起六、七年級觀眾們的青春回憶。
《尋秦記》正式預告｜𝟐𝟎𝟐𝟔年𝟎𝟏月𝟎𝟗日 天命最高⚔️
2026春節賀歲電影盤點3：《功夫》
知名小說家兼導演九把刀斥資近3億台幣的新片《功夫》改編其2001年連載小說《都市恐怖病》，故事講述2位魯蛇高中生「顏邵淵/淵仔」、「陳明義/阿義」（柯震東、朱軒洋 飾）向身懷絕世武功的神秘流浪漢「黃駿」（戴立忍 飾）拜師學武。
「顏邵淵/淵仔」與「陳明義/阿義」在城市中實踐正義，暗戀的女同學「乙晶」（王淨 飾）也加入他們的練武陣容，卻意外捲入跨越500年的江湖恩怨，意外揭開「功夫」背後的顛覆性祕密。
2.13春節全台上映｜電影《功夫》正式預告
2026春節賀歲電影盤點4：《幸福之路》
金馬影帝張震挑大梁主演的劇情片《幸福之路》去年在坎城影展導演雙週單元全球首映，他所飾演的男主角、紐約移民「盧家成」與長年分隔兩地後的妻子「思語」（陳法拉 飾）與女兒團聚，原以為生活將迎來安穩，卻在短短 48 小時內接連發生車子失竊、房屋租賃詐騙等重大打擊…
「盧家成」一家人瞬間失去生計，令他不得不為妻女一次次鋌而走險。《幸福之路》在第62屆金馬獎榮獲最佳男主角（張震）、最佳新導演、最佳原創電影音樂3項大獎肯定。
金馬影帝張震《幸福之路》終極版預告｜1.29溫暖上映
2026春節賀歲電影盤點5：《金童》
香港熱血勵志電影電影《金童》描述拳擊界如日中天的明日之星「張力」（張繼聰 飾）因一場拳賽場上的意外犯下誤殺罪，10年後刑滿出獄，與從未見面的親生兒子「方圓」（劉皓嵐 飾）團聚。
「張力」與「方圓」重新修補父子關係，同時也希望繼承因病早逝的前女友「方靈」（李佳芯 飾）留下的遺產，他在教練「周耀山」（曾志偉飾 ）支持下，決意再次重拾拳擊夢想，成為兒子的榜樣。
電影《金童》正式預告 11日21日 破繭重生 "Golden Boy" in cinemas 21Nov 202
