2026-02-10
過年飲食不失控！Garmin、Google新錶教你用對方式，讓健康管理事半功倍
迎接2026年新春，Garmin 以「#好食 #好動 #好生活」為核心，發布全新健康生活概念與智慧錶款陣容，從飲食、運動到恢復管理，打造全方位的個人健康節奏。
根據 Garmin全球運動數據觀察，自2023年以來，高強度間歇訓練（HIIT）成長82%、室內有氧成長30%、複合式運動則提高38%，反映現代族群對「有氧＋肌力」並進的高度需求。同時台灣運動社交熱潮持續攀升，高爾夫運動成長18%、球拍類運動成長67%，顯示運動已融入日常社交與生活習慣。
Garmin表示，今年將以健康生態系串聯飲食營養、運動訓練與身體恢復，並以三款智慧健康腕錶滿足不同生活型態需求：主打商務時尚的 Venu X1、支援高強度訓練的 Venu 4，以及引導日常養成運動習慣的 vívoactive 6，讓消費者能依照個人目標找到最合適的健康節奏。
Venu X1 推出全新「法式灰」串連 Garmin 健康生態系
今年春節，Garmin 推出 Venu X1 全新「法式灰」色系，以輕薄機身、低調俐落的設計打造商務與社交皆宜的風格，品牌也以「健康私廚」概念推出三款對應不同腕錶特性的飲食建議：
Venu X1：專注續航菜單
史上最輕薄旗艦級智慧腕錶，適用於長時間會議、社交行程與高爾夫等多任務族群，建議以精緻牛肉或魚排作為主食，提高專注度與耐力。
Venu 4：肌力調理菜單
因應高強度訓練族群對肌肉修復的需求，鼓勵攝取以雞肉蛋白為核心的飲食，讓密集課表中的恢復更有效率。
vívoactive 6：元氣輕食菜單
主打輕量運動與健康養成，搭配碳水輕食與豬肉蛋白，有助維持活力並建立規律運動習慣。
破解年節熱量迷思！營養科學家提醒「零食比年菜更可怕」
春節期間飲食常被視為體態變化的主因，但「營養科學家」劉沁瑜教授指出，真正造成身體失衡的關鍵，往往不是年菜，而是「吃零食的頻率」與「進食時間延後」。她表示，許多人誤以為少吃主餐就能無痛享用零食，但實際上零食才是熱量與糖分的主要來源。
營養師劉沁瑜強調，健康管理必須從飲食、運動與恢復三面向同步檢視，透過 Garmin 健康生態系的個人化紀錄分析，用戶可清楚理解日常選擇對身體的影響，從而找出更適合自己的生活節奏。
Garmin Connect+ 打造精準健康管理
Garmin 於 CES 2026 正式宣布「營養追蹤功能」加入 Garmin Connect+ 訂閱服務，提供完整營養攝取報告、個人化目標設定與 Active Intelligence 分析。透過拍照或掃描食品條碼，即可自動辨識熱量與三大營養素，並與用戶的日常活動量、睡眠與身體恢復狀態整合，轉化為個人化健康建議。
不論是希望控制飲食的一般使用者，或需要掌握肝醣補充與訓練節奏的運動員，都能透過 Garmin 健康生態系建立專屬健康模式，實踐「健康為你量身打造」的精緻生活。
同步推薦：
Google Pixel Watch 4
Google推出的 Pixel Watch 4在智慧穿戴市場持續受到關注，主因是它結合 Google 生態系、Fitbit健康監測與全新 AI 功能，定位成 Android 使用者最全面的智慧健康錶之一。
第四代機種在外型、操作、電力與運動追蹤皆有明顯升級，成為許多使用者評價中的「目前最好用的 Android 智慧錶」。
外型與螢幕升級：更亮、更大、更直覺
Pixel Watch 4延續標誌性的圓形錶盤，但螢幕採用更新的 Actua AMOLED，亮度提升至 3000 尼特，戶外陽光下依舊清楚易讀，邊框縮窄後視覺更精緻，也讓整體設計更符合現代穿戴的極簡美學。
Fitbit加持：專業健康監控一次到位
Pixel Watch 4 的最大賣點之一，是 Google 與 Fitbit 深度整合的健康系統
錶內支援：
1.精準心率偵測
2.壓力監控、睡眠階段分析
3.Nearly 50 種運動模式
4.雙頻 GPS 提升戶外活動定位精準度
5.Fitbit Premium 個人化運動建議
其「日常準備分數」會根據睡眠、心率變化與活動量，評估今日身體狀態，是許多用戶認為最實用的功能之一。
智慧操作更直覺：AI 助理 × 手勢操控
Pixel Watch 4 搭載最新 Wear OS，支援 Google Gemini 語音助理，可語音查詢資訊、設定提醒、回覆訊息，更新後加入「雙指捏合」等手勢操作，不用觸碰螢幕即可控制功能，大幅提升便利性，也強化了 Pixel Watch 的「智慧錶」本質。
常用的 Google 服務如 Maps、Pay、Calendar、訊息整合度高，對 Android 用戶來說日常體驗相當直覺。
續航力提升：一天一充不再焦慮
Pixel Watch 4的電池續航表現比前代更穩定，一般使用約能支撐 30～40小時。快充速度提升後，15分鐘即可充至約半電量，對忙碌族群相當友善。
