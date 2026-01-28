2026-01-28 16:31 女子漾／編輯王廷羽
Google AI Plus 登台！比 Pro 便宜 60%、新增功能、三種方案差異一次看
隨著生成式 AI 成為日常工作與學習的一部分，不少使用者開始感受到免費版 Gemini 的使用限制，但又未必需要直接升級到高價方案。近期 Google 官方宣布了一項好消息！台灣也推出 Google AI Plus，補上免費版與 Google AI Pro 之間的空缺，也讓方案選擇變得更清楚。這篇女子漾整理 Google AI Plus 懶人包，一次帶大家看懂各方案之間的差異與適用情境。
Google AI Plus 與免費版、Pro 有甚麼差別
Google 目前的 AI 方案大致分為三個層級：免費版、Google AI Plus 與 Google AI Pro。免費版提供基本的 Gemini 使用體驗，但在每日次數、模型存取與生成工具上有較嚴格限制；Google AI Pro 則提供最高等級的模型、最多 AI 點數與 2TB 雲端空間，適合重度或專業使用者。
Google AI Plus 則介於兩者之間，在價格與功能上做出取捨。它保留多數實用的進階功能，但在 AI 點數、影片生成頻率與儲存空間上仍設有上限，藉此拉開與 Pro 的差距。Google AI Plus 在台灣的月費為新台幣 260 元，價格約比 Google AI Pro 少六成左右，新訂閱用戶可享前兩個月半價優惠，每月 130 元。
Google AI Plus 升級了哪些功能？
Gemini 3 Pro
Google AI Plus 可在 Gemini 應用程式中使用 Gemini 3 Pro 模型，相較免費版主要使用的基礎模型，在處理較長篇內容、邏輯推理或需要結構化回應的任務時，使用彈性與穩定度較高。實際可用次數仍有每日與系統限制，但相較免費版較不容易頻繁遇到上限。
Deep Research
Google AI Plus 開放使用 Deep Research 功能，該功能以 Gemini 3 Pro 為基礎，可針對指定主題進行多來源資料彙整，並產出結構化的分析內容。此功能適合用於前期研究或背景資料整理，並非即時搜尋工具，實際產出內容仍需自行判讀與驗證。
Nano Banana Pro
在圖像生成方面，Google AI Plus 提供 Nano Banana Pro 的使用權限，可進行 AI 圖像生成。相較免費版，生成流程與可用額度較為寬鬆，但仍受系統配額與政策限制，並非無上限使用。
Veo 3.1 Fast／Flow／Whisk
Google AI Plus 每月提供 200 點 AI 點數，可用於 Flow 與 Whisk 等生成式工具，其中包含以 Veo 3.1 Fast 為基礎的文字轉影片功能，單次可生成約 8 秒的短影片。點數將依不同生成任務扣除，屬於月配額制，未使用完畢不會累積。
Gmail 與 Google 文件中的 Gemini
訂閱 Google AI Plus 後，可在 Gmail 與 Google 文件中使用內建 Gemini，協助進行郵件摘要、草稿撰寫與文字調整。實際可用功能會依帳戶類型與地區設定有所不同，但整體整合範圍明顯高於免費版。
NotebookLM
Google AI Plus 提供 NotebookLM 較高的使用上限，包含筆記本數量、資料來源與分析功能的提升。實際功能與上限數值未完全公開，但確認高於免費版，低於 Google AI Pro。
200GB 雲端儲存空間與家庭共享
Google AI Plus 包含 200GB 的 Google 雲端儲存空間，可用於 Google Drive、Gmail 與 Google 相簿，並支援 最多五位家庭成員共享。
Google AI 免費版、Plus、Pro 該怎麼選？
Google AI 免費版
適合偶爾查資料、簡單問答的輕量使用者
若只是將 Gemini 作為輔助查詢工具，進行簡單問答、文字翻譯、短文摘要或日常資訊整理，免費版已能應付基本需求。免費版主要使用較基礎的模型，並設有使用次數與功能上的限制，但對於不常進行大量生成、也沒有圖像或影片需求的使用情境而言，仍可在不付費的情況下體驗生成式 AI 帶來的便利。
Google AI Plus
適合學生、社群編輯與輕中度創作者
Google AI Plus 定位為介於免費版與 Pro 之間的中階方案，適合日常需要較頻繁使用 AI 的情境，例如文字寫作、資料整理或研究內容彙整（如 Deep Research），以及偶爾進行圖像或短影片生成的需求。方案提供 Gemini 3 Pro 的使用權限、每月 200 點 AI 點數，以及 200GB 雲端儲存空間，在功能開放與使用上限之間取得平衡，適合不需要高密度生成、但希望使用進階模型的使用者。
Google AI Pro
適合重度使用者與專業工作需求
Google AI Pro 為目前功能與額度最完整的方案，提供更高頻率的 Gemini 3 Pro 存取權限、每月 1,000 點 AI 點數，以及 2TB 的雲端儲存空間。此方案較適合長時間、高頻率使用 AI 的情境，例如大量影片生成、複雜內容處理或需搭配大量檔案儲存的工作需求，同時也支援家庭共享，讓多位成員使用同一組進階服務。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower