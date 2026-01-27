2026-01-27 12:26 女子漾／編輯黃冠婷
2026 馬年吉祥話懶人包 不只馬到成功，紅包、社群、拜年一次用對，直接紅紅火火
2026 年迎來丙午馬年，在傳統文化中，馬象徵速度、行動力與一路向前的成功能量。過年拜年，不只是紅包包多少，更重要的是那一句有沒有說對、寫得好不好看。無論是紅包袋祝福、IG 貼文拜年，還是向長輩、主管或客戶致意，一句得體又不老派的吉祥話，往往更容易被記住。這篇一次整理實用又好用的「馬年吉祥話」，從紅包到社群與跨國祝賀，全都能派上用場，讓你今年拜年不尷尬、祝福很到位。
2026 馬年專屬吉祥話｜一句就有氣場 大氣應景、展現氣度
1.馬到成功：事情一開始就順利達標，最經典也最安全
2.龍馬精神：精神充沛、氣色佳，常用於祝賀健康與活力
3.萬馬奔騰：氣勢磅礴，適合祝賀企業或團隊發展
4.一馬當先：走在最前面，象徵領先與實力
5.駿馬奔騰：人生舞台寬廣，能量與行動力並進
6.志在千里：胸懷遠志，有長期規劃與格局
7.馬首是瞻：表達對領導者的尊重與追隨
8.老馬識途：肯定經驗與判斷力，適合前輩
9.馬壯人強：團隊穩健、基礎扎實
10.天馬行空：創意無限，適合設計、行銷、內容工作者
拜年對象不同，祝福當然要換｜2026 馬年吉祥話使用情境一次對照
永遠不會出錯的那一組｜過年經典吉祥話，寫十年都安全
這一組適合「不想出錯」的場合，尤其是正式紅包、家族長輩群組。
1.五福臨門：福、祿、壽、喜、財一次到位
2.大吉大利：全年順遂、事事平安
3.富貴有餘：不只賺得到，也能留得住
4.迎春納福：迎接新年、納入好運
5.鴻圖大展：事業版圖持續擴大
拜年也可以很有梗｜2026 馬年諧音吉祥話，IG、LINE 全都用得到
善用台灣人最愛的諧音梗，讓您的新年祝福更具幽默感！
中文諧音版（台灣人最愛）
1.馬上有錢：新年第一願望先許這個
2.好運馬上到：適合 IG、限動用
3.煩惱馬上清空：拜年也能很療癒
4.幸福馬不停蹄：祝感情、生活都順
5.今年一定很馬吉：朋友群組萬用句
英文諧音版（社群感強）
1.Horse 花生（好事發生）
2.Horse 成雙（好事成雙）
3.Horse 連連（好事連連）
4.Horse 聚一堂（好事聚一堂）
5.Horse-some New Year（Awesome New Year，馬年超棒）
火力全開的那一年｜2026 丙午火馬年專屬祝福，越講越旺
2026 年在五行中屬「火」，吉祥話中也能充滿「熱情」、「紅火」的意象
1.紅紅火火，馬運全開：事業與生活都旺
2.火馬騰雲，好運臨門：氣勢強、機會多
3.丙午大吉，步步高升：節氣與祝福一次到位
4.火旺人旺，馬年順遂：家運、人氣都在線
5.烈火淬鍊，馬到功成：適合鼓勵型祝福
不只會說恭喜發財｜2026 馬年英文吉祥話，外國朋友也聽得懂
1. 馬年專屬英文祝賀 (給外國人)
• Great luck and fortune in the Year of the Horse!(馬年大吉)
• Wishing you a prosperous Year of the Horse!(祝您馬年興旺)
• May the Year of the Horse bring you joy and success!(願馬年為您帶來歡樂與成功)
• Happy and healthy Year of the Horse!(馬年快樂健康)
• May all your wishes come true in the Year of the Horse!(願您馬年心想事成)
• Embrace the energy of the Horse year!(迎接馬年的活力！)
2. 商務英文馬年吉祥話
• Wishing you a thriving business in the Year of the Horse!(祝您馬年事業興隆)
• May your business soar like a horse in the new year! (願您的事業在新的一年像駿馬般騰飛)
• Prosperity and success to your endeavors in the Year of the Horse!(祝您馬年事業昌盛，萬事順遂)
• May your company gallop to new heights this Horse year!(願您的公司在馬年再創高峰)
• Wishing you continued growth and achievements in the Year of the Horse!(祝您馬年持續成長，屢創佳績)
• May the Year of the Horse bring abundant opportunities! (願馬年帶來豐盛的機會)
3. 創意馬年英文吉祥話
• Get ready to gallop into an amazing year!(準備好奔向精彩的一年！)
• Saddle up for success in the Year of the Horse!(在馬年為成功做好準備！)
• May your year be filled with horsepower and happiness!(願您的一年充滿馬力和快樂！)
• Kick off the Horse year with a bang!(以震撼的方式開啟馬年！)
• May your journey in the Year of the Horse be swift and sure!(願您在馬年旅途迅速且確定！)
• Unleash your inner stallion this Horse year! (在馬年釋放您內在的駿馬！)
紅包怎麼寫才不尷尬？2026 馬年紅包袋必懂 3 個小細節
發紅包不僅是心意，也是一份對新年的美好祝願。
1.紅包袋的選擇：選擇具有馬年元素或喜氣圖案的紅包袋，更能展現心意。粉彩色系的紅包袋更能符合女子樣的雅緻風格。
2.金額的講究：包紅包的金額以雙數為宜，避開單數及數字「四」，常用數字有 6、8、10、12 等，代表六六大順、發財、圓滿等好寓意。
3.祝福語的書寫：除了吉祥話，也可以手寫上對方的名字，並加上個人化的祝福，讓紅包更有溫度。例如：「[名字] 祝您馬年大吉，心想事成！」
一句祝福也能看出教養｜尾牙、春酒敬酒時最容易被記住的說法
春酒、尾牙不只是吃飯，更是職場關係的微妙考場。根據近年職場禮儀與企業文化觀察，敬酒順序與說話分寸，比喝不喝酒更重要。
原則很簡單：先看身分，再看場合。公司聚餐時，最高主管是主人，在他未開口或率先舉杯前，部屬不宜搶話。等致詞結束、全體入席後，再依序互動最安全。
若主管逐桌敬酒，晚輩應起身、雙手舉杯回應；想回敬時，記得先向主人致意，再向年長或位階較高者祝賀。祝福語不必太長，一句「新年馬到成功、團隊萬事順利」就很得體。
近年不少企業也更重視「不喝酒的尊重文化」，舉杯不一定非酒不可，重點在態度與眼神交流。把祝福說好、分寸拿捏好，比拚酒量更重要。
