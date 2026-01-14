2026-01-14 12:06 女子漾／編輯王廷羽
BTS 2026 世界巡演有台灣！高雄 11 月連唱 3 天，演唱會時間、票價資訊一次看
等了整整 7 年，台灣 ARMY 終於等到完全體回歸的這一天！南韓天團 BTS 防彈少年團 於 1 月 14 日凌晨透過 WEVERSE、X 等官方平台公布 2026 世界巡迴演唱會 行程，其中台灣場確定落腳 高雄，並將在 11 月 19 日、21 日、22 日一連三天開唱。今天女子漾幫大家整理了 BTS 2026 演唱會資訊，演唱會時間、票價資訊一手掌握！
BTS結束軍白期火速回歸 新專輯+新巡演同步啟動
BTS 防彈少年團由 JIN、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook 七位成員組成，自 2013 年出道以來，便以嘻哈為基底、貼近年輕世代心境的歌詞迅速累積關注。從描寫課業壓力、夢想拉扯與成長焦慮，到後期作品逐步延伸至自我認同、社會議題與「學會愛自己」的核心價值，BTS 的音樂始終緊扣人生階段的轉變，也因此成功跨越世代與文化界線。
自 2022 年底起，成員們陸續入伍，直到 2025 年 6 月全員退伍，正式畫下長達兩年多軍白期的句點。卸下軍服後，BTS 幾乎無縫接軌投入新作製作，官方也確認將於 2026 年 3 月 20 日推出全新正規專輯，並以新作品為核心同步展開世界巡迴演唱會，宣告 BTS 以完全體之姿重返舞台，正式開啟下一個時代。
BTS WORLD TOUR 2026 高雄演出日期：2026 年 11 月 19 日（四）、11 月 21 日（六）、11 月 22 日（日）
演出時間：待公布
演出地點：高雄（實際場館尚未公布）
票價區間：待公布
BTS 11月高雄開唱！必聽歌曲推薦
〈Butter〉
〈FAKE LOVE〉
〈DNA〉
〈Boy With Luv〉
〈Dynamite〉
