《御賜小仵作 2》開播就爆！推理、情感、權謀全面升級 七大亮點＋劇情簡介一次看
被譽為「內娛最成功黑馬」的古裝懸疑劇《御賜小仵作》，續集終於正式登場。《御賜小仵作 2》已於 2026 年 1 月 15 日在騰訊視頻開播，原班人馬全數回歸，不僅延續第一季嚴謹縝密的推理節奏，更在世界觀、情感線與權謀層次上全面升級，一上線便引發劇迷熱烈討論。
第二季改編自清閒丫頭小說《名捕夫人》，以唐中晚期為背景，結合大唐與南詔之間暗潮洶湧的政治關係，讓原本以「仵作驗屍破案」為主的故事，正式走向牽動家國安危的大格局敘事。
劇情簡介
故事發生在楚楚（蘇曉彤 飾）與安郡王蕭瑾瑜（王子奇 飾）成婚後不久。雖然楚楚已正式獲得「御賜仵作」的身分，且與蕭瑾瑜過著琴瑟和鳴的生活，但朝廷局勢卻暗潮洶湧。
一樁神祕的「血色玉韘（音同涉）案」打破了平靜。一枚帶血的玉指環（玉韘）出現在宮廷禁地，並引發了一連串駭人聽聞的離奇案件：先是枯井發現無名沉屍，隨後宮廷盛宴上竟出現浮顱，所有線索都指向了一個消失已久的邊境神祕組織「殘星會」。
《御賜小仵作 2》亮點1. 長安到邊境 懸疑劇格局全面放大
故事承接第一季結尾，女主楚楚已成為名正言順的「御賜仵作」，並與安郡王蕭瑾瑜成婚。原以為婚後生活能稍微安穩，卻從神祕的「血色玉韘案」開始，接連牽出枯井沉屍、宮宴浮屍、活人藏屍等多起離奇案件。
這些看似毫無關聯的案件，最終卻指向同一條暗線。南詔勢力試圖滲透邊境、動搖大唐根基。楚楚、蕭瑾瑜與三法司少年團再度集結，在長安與西南邊地交州兩線奔走，抽絲剝繭破解案中案，也一步步逼近攸關國運的驚天陰謀。
《御賜小仵作 2》亮點2. 原班人馬回歸 被封「內娛售後天花板」
《御賜小仵作 2》最讓劇迷安心的一點，在於主演、導演、編劇全數回歸。王子奇、蘇曉彤、楊廷東、趙堯珂原班人馬再度合體，加上第一季導演樓健與原著作者清閒丫頭持續參與創作，成功保住作品最重要的靈魂。
不少觀眾直言，這樣的續集製作誠意，在近年翻車頻傳的續作市場中相當罕見，也讓《御賜小仵作 2》被封為「內娛續集示範作」。
《御賜小仵作 2》亮點3. 婚後查案成最大驚喜 白月光 CP 正式升級
比起第一季的曖昧拉扯，第二季最大的甜點，莫過於「楚瑜夫婦」正式進入婚後狀態。外冷內熱的蕭瑾瑜，在楚楚面前徹底卸下王爺包袱，戀愛腦屬性全開，撒嬌、護妻、喊老婆樣樣來。
這種「高甜婚後探案」的設定，巧妙平衡了懸疑劇的緊張感，也讓情感線不再只是陪襯，而是推動劇情的重要動力。
《御賜小仵作 2》亮點4. 法醫推理硬核 古代驗屍拍出專業感
《御賜小仵作》系列最受肯定的「科學辦案」特色，在第二季持續進化。楚楚透過水下驗屍、蒸骨顯痕等古代法醫技術，找出被刻意掩蓋的真相，搭配動畫示意與小劇場演出，讓觀眾能輕鬆理解驗屍邏輯，又不會感到血腥不適。
不少劇迷形容，這種拍法根本是「古代版 IMAX 級驗屍現場」，專業感與娛樂性兼具。
《御賜小仵作 2》亮點5. 群像魅力更突出 三法司少年團熱血回歸
除了主線 CP，三法司少年團的群像魅力在第二季被進一步放大。景翊依舊是情資滿點的情報擔當，冷月則負責武力輸出，兩人的歡喜冤家互動為緊張劇情增添輕鬆節奏。
少年團之間的信任與默契，也讓整部劇多了一股少年熱血的漫畫感，成為不少觀眾持續追劇的關鍵黏著點。
《御賜小仵作 2》亮點6. 家國與愛情的殘酷選擇
第二季最有重量的一條線，是角色面臨的極端抉擇。當幕後黑手以楚楚的性命威脅蕭瑾瑜，他必須在「救一人」與「護天下」之間做出選擇。這樣的設定，讓一向冷靜理性的安郡王首次出現崩潰邊緣，也讓角色層次更加立體。
懸疑不再只是解謎，而是逼迫人性現形，這也是許多觀眾認為第二季「情感重量明顯升級」的原因。
《御賜小仵作 2》亮點7. 製作全面升級 大唐盛世沉浸感
隨著第一季爆紅，第二季在服化道與場景製作上明顯升級。無論是大唐官場、邊境風貌，還是仵作工具細節，都比前作更加精緻，整體視覺質感有明顯飛躍，也讓世界觀更具說服力。
《御賜小仵作2》預告
