《愛情怎麼翻譯？》高允貞 5 套穿搭範本！從上班到約會都低調卻自帶仙氣。圖片來源：IG @goyounjung

Netflix 浪漫影集《愛情怎麼翻譯？》一開播就在社群掀起熱烈討論，除了金宣虎的溫柔魅力，女主角高允貞也憑高級臉與清冷系穿搭成為話題焦點。她在劇中飾演頂流女演員車茂熙，造型低調卻極有存在感，社群上甚至掀起一波詢問同款的熱潮。這篇編輯帶大家一次解析高允貞戲裡戲外的穿搭亮點，並加碼 2 款同款配件，跟著女神學會從上班到約會都能駕馭的仙女系穿搭！

圖片來源：Netflix提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 清冷系都會溫柔風

高允貞在第一集登場時，以 L'H.A.S 麂皮外套 搭配 LEMAIRE 牛角包 亮相，立刻在社群掀起討論熱潮。誰說麂皮外套只能走休閒或中性路線，她巧妙運用柔軟質地平衡整體氣場，內搭洋裝時多了幾分溫柔氣息。麂皮外套裡也能換成短版上衣加牛仔褲，又能穿出隨性卻不失優雅的都會氛圍。這套造型正是清冷系穿搭的最佳示範，看似簡單，卻藏著細節巧思，無論日常通勤或假日出門都相當實穿。

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 麂皮外套。圖片來源：Netflix提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭2. 低調名媛感晚宴風

洋裝搭配皮外套與絲襪，替整體造型注入剛柔並濟的層次感，柔軟裙身中和皮外套的率性線條，也讓清冷氣質多了幾分女人味。高允貞這身造型搭配 Roger Vivier 經典晚宴 Flower Strass 花鑽系列 包款與鞋履，標誌性的花鑽飾扣由十朵水晶花錯落排列，在低調輪廓中綻放細膩光澤；尖頭緞面高跟鞋結合俐落鞋跟線條，勾勒出洗鍊而優雅的晚宴氣質。透過手拿包與尖頭鞋的點綴，讓這套日常搭配多了亮點，也瞬間提升整體高級感。

圖片來源：FB @Netflix

圖片來源：Roger Vivier提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭3. 高級復古學院風

襯衫搭配針織套裝，替整體造型增添層次與知性感。大領口撞色滾邊的針織設計，內搭俏皮的波點襯衫，讓復古學院風看起來更細膩，也多了幾分輕快氛圍，顛覆了大家對針織單品總是厚重、偏秋冬感的既定印象。

圖片來源：IG @goyounjung

色系選用清冷的海軍藍，在低調中保有亮點，不顯老氣卻相當耐看。搭配俐落的高馬尾髮型，不只拉長頸部線條，也讓整體造型更顯青春與精神感，想複製高允貞的知性穿搭，這套非常適合日常通勤或約會參考。

圖片來源：IG @goyounjung

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭4. 法式清冷全黑穿搭

高允貞這套全黑色系穿搭超仙氣！針織毛衣搭配短裙與絲襪，透過不同材質的對比，讓黑色不再單調，反而更顯深度與質感。柔軟針織中和短裙的俐落線條，絲襪則替整體造型增添一點女人味與成熟氣息，再加上一頂貝雷帽點綴，低調中多了法式氛圍。這套穿搭沒有多餘色彩，卻靠剪裁與配件堆疊出細節，是非常耐看的清冷系黑色穿搭範本。

圖片來源：IG @goyounjung

圖片來源：IG @goyounjung

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭5. 率性西裝混搭波希米亞風

高允貞在《愛情怎麼翻譯？》中以 Isabel Marant 刺繡上衣 搭配牛仔褲與西裝外套，完美示範帶點波希米亞感的都會混搭。刺繡上衣自帶浪漫與民族風情，透過俐落剪裁的西裝外套中和甜度，再以牛仔褲拉回日常感，讓整體造型在率性與柔美之間取得平衡。這套穿搭不刻意張揚，卻層次分明，很適合上班穿著，是既耐看又時髦的都會混搭範本。