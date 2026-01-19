2026-01-19 14:59 女子漾／編輯王廷羽
《愛情怎麼翻譯？》福士蒼汰太犯規！7 部日韓跨國戀愛劇推薦，《浪漫匿名者》話題度也爆表
Netflix 新劇《愛情怎麼翻譯？》一開播就衝上熱門排行榜，由金宣虎、高允貞這組新鮮搭檔主演已掀起討論，日本高人氣演員福士蒼汰更驚喜加入，飾演強勢直球的日本明星黑澤宏，正式介入兩人之間的感情線，三角戀瞬間成形。隨著日韓演員同台合作越來越多，跨國戀愛題材也成為近年戲劇新趨勢，今天編輯就整理 7 部由日韓卡司合力演出的戀愛劇，從《愛情怎麼翻譯？》到《浪漫匿名者》，一次收進追劇清單。
日韓跨國戀愛劇1. 《愛情怎麼翻譯？》
主演：金宣虎、高允貞、福士蒼汰、李利覃、催宇成
《愛情怎麼翻譯？》劇情：
以「語言」作為戀愛主題核心，描寫精通英文、西班牙文、日文等多國語言的天才口譯員周浩鎮，由金宣虎詮釋，一場突如其來的工作安排，讓他成為全球頂級女明星車茂熙的專屬翻譯。理性至上的周浩鎮，遇上情感外放、行事直覺的車茂熙，兩人從最初的誤會與磨合開始，在一次次跨國行程中慢慢拉近距離，也逐漸意識到彼此早已不只是「工作夥伴」。
劇情結合戀愛實境節目元素，拍攝足跡橫跨日本、加拿大、義大利等地，再加上福士蒼汰驚喜客串介入感情線，三角關係正式成形，讓這段關於「愛情是否能被翻譯」的故事，多了更多心動與拉扯。
日韓跨國戀愛劇2. 坂口健太郎、李世榮《愛過之後來臨的》
主演：坂口健太郎、李世榮、洪宗玄、中村杏
《愛過之後來臨的》劇情：
在日本留學的韓國少女崔紅(李世榮 飾)，與日本青年青木淳吾（坂口健太郎 飾）因一次偶然邂逅迅速墜入愛河，從相識、熱戀到同居，愛得義無反顧。然而，異國文化差異與語言隔閡成為兩人始終無法忽視的現實考驗，在雙方家庭反對與層層誤會交織下，這段感情最終走向分離。五年後，成為小說家的淳吾與在出版社擔任翻譯的崔紅於韓國再度重逢，曾經未說出口的情感與遺憾被重新喚醒，也讓兩人再次站在命運的交叉口，展開一段帶著時間重量的宿命愛情。
日韓跨國戀愛劇3. 二階堂富美、蔡鍾協《Eye Love You》
主演：二階堂富美、蔡鍾協
《Eye Love You》劇情：
故事圍繞擁有讀心能力的 30 歲女主角本宮侑里(二階堂富美 飾)展開，長年被他人真實想法傷透心的她，選擇封閉情感、不再談戀愛，直到遇見天真開朗的韓國留學生尹泰晤(蔡鍾協 飾)。偏偏他的內心 OS 她完全聽不懂，成為她第一次能自在相處的存在。
在語言不通的阻礙下，搭配尹泰晤毫不保留的「韓式直球」追求，兩人逐漸拉近距離，譜出一段甜蜜又純粹的日韓跨國姐弟戀。隨著感情與現實交織，他們也在工作與愛情、過去與未來之間做出選擇，最終勇敢迎向屬於自己的幸福結局。
日韓跨國戀愛劇4. 小栗旬、韓孝周《浪漫匿名者》
主演：小栗旬、韓孝周、中村友理、赤西仁
《浪漫匿名者》劇情：
以巧克力作為情感隱喻，描寫患有潔癖與觸碰恐懼症的巧克力公司繼承人藤原壯亮，由小栗旬飾演，與有著視線恐懼症的天才巧克力師李荷娜（韓孝周 飾）之間的相遇。兩個同樣在社交中感到不安的人，因巧克力而產生連結，在反覆試味與交流的過程中，慢慢找到屬於彼此的安全距離。劇情將心理創傷、情感修復與味覺記憶細膩交織，透過「甜而不膩」的節奏，描繪一段關於理解、自我療癒與重新學會靠近他人的溫柔愛情故事。
日韓跨國戀愛劇5. 李準基、宮崎葵《初雪之戀》
主演：李準基、宮崎葵、李煥、柳生美結
《初雪之戀》劇情：
跟隨父親赴日的韓國轉學生民（李準基 飾），在異鄉邂逅日本女孩七重（宮崎葵 飾）並一見傾心。為了拉近距離，他努力打工、學習陶藝，只為實現「親手做瓷器讓她作畫」的約定，然而就在感情逐漸升溫之際，七重卻突然消失，讓這段跨國初戀留下難以忘懷的遺憾與思念。
日韓跨國戀愛劇6. 《初戀DOGs》
主演：清原果耶、成田凌、羅人友
《初戀DOGs》劇情：
劇情圍繞不相信愛情、性格冷酷的離婚律師花村愛子（清原果耶 飾），與一心只愛動物的獸醫白崎快（成田凌 飾）展開。兩人因愛犬小櫻與將軍意外「一見鍾情」而相識，原以為只是單純緣分，卻在來自韓國的神秘財閥繼承人禹瑞河（羅人友 飾）介入後，情感逐漸失控，發展成一段牽動人心的日韓三角戀故事
日韓跨國戀愛劇7. 池昌旭、今田美櫻《Merry Berry Love》
主演：池昌旭、今田美櫻
《Merry Berry Love》劇情：
完美主義的韓國空間規劃師 Lee Yubin（池昌旭 飾），在日本一座被大自然環抱的小島上，邂逅患有不明病症、以培植草莓維生的年輕農業女子白濱夏凜（今田美櫻 飾）。性格與生活節奏截然不同的兩人，在島嶼緩慢而純粹的日常中逐漸靠近，譜出一段帶著酸甜滋味、溫柔療癒的跨國戀愛故事。
預計2026年於Disney+上架
