2026-01-22 13:33 女子漾／編輯許智捷
G.E.M.鄧紫棋大巨蛋連唱3天！「I AM GLORIA」2.0巡演 日期、票價、搶票時間一次看
「華語樂壇創作天后」鄧紫棋（G.E.M.）正式宣布，將於 4 月 10 日至 12 日一連三天登上台北大巨蛋，舉辦升級版的《G.E.M. 鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》。
這不僅是她首度站上台北大巨蛋開唱，也讓她成為首位在大巨蛋舉辦個人演唱會的香港歌手，再度寫下重要里程碑。
《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》名稱取自鄧紫棋本名「GLORIA」，象徵回歸初心與自我認同。巡演自啟動以來橫跨亞洲、歐洲與美洲，至今累計已舉辦 149 場，其中 137 場為體育場規模演出，讓她一舉奪下華語女歌手單輪巡演場次與體育場演出數量的紀錄保持人。
值得一提的是，4 月 10 日台北首場正好是巡演的第 150 場，對鄧紫棋與歌迷而言都別具象徵意義。
演出核心資訊
演出名稱：G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0 — 台北站
演出日期：2026年 4月10日 (五)、11日 (六)、12日 (日)
演出地點：臺北大巨蛋 (Taipei Dome)
此次台北站將帶來全面升級的 2.0 版本舞台，視覺規格與舞台裝置再進化。演出結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台結構，搭配寶石造型延伸舞台、紙花效果與 4D 視覺特效，透過聲光與舞台敘事，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心，打造沉浸式的現場體驗。
鄧紫棋在巡演期間多次與歌迷分享創作心路與人生體悟，也常在舞台上對全場告白：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」希望透過音樂陪伴歌迷走過不同階段，建立更深層的情感連結。
《G.E.M. 鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》由 永豐金控｜銀行冠名贊助，演唱會票價為 1680 元至 6880 元。永豐銀行信用卡持卡人可於 2 月 6 日下午 3 點至 5 點 在拓元售票系統優先購票，2 月 7 日上午 11 點 起，將於拓元售票系統、Trip.com 及 Klook 全面開賣。
隨著演唱會資訊正式曝光，消息一出也立刻在歌迷間引發高度關注，台北站勢必成為《I AM GLORIA》巡演中最受矚目的場次之一。
搶票全攻略
1. 永豐銀行卡友優先購 (2026/2/6 週五)
如果您持有永豐銀行信用卡或具有貴賓資格，可提前一天搶票：
09:00 ~ 11:00：永豐銀行「貴賓禮遇」優先購
12:00 ~ 14:00：永豐銀行「貴賓尊榮」優先購
15:00 ~ 17:00：永豐銀行「信用卡友」優先購 (一般卡友請鎖定此時段)
2. 正式全面開賣 (2026/2/7 週六)
開賣時間：上午 11:00
售票平台：拓元售票系統 tixCraft (主要平台，建議優先使用)
Trip.com、Klook
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower