2026-01-22 12:09 女子漾／編輯許智捷
免費好康暗藏陷阱！LINE 帳號大量被盜 官方警告「這個操作」千萬別做
近期 LINE 官方接獲大量用戶回報帳號遭盜，經查發現，詐騙集團出現全新盜取 LINE 帳號的手法，只要照著對方指示完成「一個操作」，帳號就可能瞬間被整個奪走。LINE 也緊急發出公告，提醒用戶務必提高警覺，避免落入陷阱。
LINE 指出，近期不法人士常以「免費好康」為誘因，例如遊戲虛寶、優惠活動或限時福利，要求用戶將 LINE 帳號綁定到指定的一組 Apple 或 Google 帳號。部分詐騙對象甚至會進一步要求提供 LINE 的簡訊認證碼，或回傳 LINE 設定畫面作為「確認步驟」。
一旦使用者依照指示操作，等同將 LINE 帳號的控制權交給對方，帳號便會直接遭到盜用。
帳號綁定本是保護機制 「綁錯人」反而成破口
LINE 也特別說明，將 LINE 帳號額外綁定 Apple 或 Google 帳號，本身確實具有保護作用。當帳號發生異常或遭盜時，有助於提高找回原帳號的機率，包括好友名單與聊天紀錄備份等。
但關鍵前提在於，所綁定的 Apple 或 Google 帳號必須是「本人所有」。若誤將 LINE 帳號綁定到他人、甚至陌生網友提供的帳號，反而會讓帳號暴露在被盜風險中，成為詐騙集團下手的關鍵破口。
3 大防盜重點 遇到這些情況就是詐騙
為避免更多用戶受害，LINE 也再次整理出 3 點重要提醒：
1. 免費好康多半有詐，凡是要求進行帳號設定或綁定操作，務必提高警覺
2. LINE 簡訊認證碼只有在自己換機時才會用到，任何向你索取認證碼的人，幾乎可以確定是詐騙
3.LINE 帳號只能綁定自己的 Apple 或 Google 帳號，絕對不能綁定他人或來路不明的帳號
LINE 也呼籲，用戶若發現帳號異常，應立即透過官方管道處理，並避免依照陌生人指示進行任何帳號設定操作，以免造成無法挽回的損失。
