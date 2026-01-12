《愛情怎麼翻譯？》高允貞爆紅不是偶然！163 公分卻美成整型範本，10 件事帶你一次認識。圖片來源：Netflix提供、IG @goyounjung

隨著 Netflix 原創韓劇《愛情怎麼翻譯？》即將上線，29 歲、身高 163 公分的女主角高允貞／高胤禎關注度再度攀升。她憑藉清新脫俗的外型與穩定細膩的演技，近年迅速成為韓劇新生代女演員中的焦點。本次在《愛情怎麼翻譯？》中，高允貞飾演勇於追愛、活躍於國際舞台的頂流明星，與金宣虎展開一段跨越語言與文化的浪漫故事，也讓觀眾更加期待她在新作中展現的全新面貌與情感層次。接下來，就一起來認識關於《愛情怎麼翻譯？》高允貞的 10 件事。

《愛情怎麼翻譯？》高允貞 10 件事快來認識！

1.高允貞是美術系高材生！

高允貞 IG：「＠goyounjung」

高允貞高中就讀於被譽為「韓國歌謠界未來之星搖籃」的首爾公演藝術高等學校，並主修西洋畫系。除了亮眼的外型外，她在藝術領域同樣展現出色天分，是美術系中備受肯定的優秀學生。即使踏入演藝圈後，高允貞仍持續保有對繪畫的熱情，時常在 Instagram 上分享自己的畫作與創作日常，展現兼具感性與才華的一面，也讓粉絲看見她鏡頭之外更真實、多元的魅力。

圖片來源：IG @goyounjung

圖片來源：IG @goyounjung

2.高允貞以韓國雜誌《大學明日》封面模特踏進演藝圈

高允貞正式踏入演藝圈的起點，來自她擔任韓國雜誌《大學明日》封面模特的經歷。就讀大學期間，她在一位攝影系學長的提議下嘗試拍攝形象照，沒想到照片曝光後，意外被選中登上《大學明日》封面。這次亮相讓她開始受到選角相關人士的關注，陸續收到演出邀約。不過，當時仍是素人的高允貞因缺乏表演經驗，一度選擇婉拒所有機會，直到後來鼓起勇氣嘗試，才正式跨出第一步，開啟了她的演藝之路。

高允貞以韓國雜誌《大學明日》封面模特踏進演藝圈。圖片來源：《大學明日》

圖片來源：《大學明日》

3.高允貞憑著《會讀心術的那小子》以演員身份出道！

高允貞以模特兒身分踏入演藝圈後，於 2019 年正式展開演員生涯，在韓劇《會讀心術的那小子》中亮相。儘管當時僅飾演配角，她自然細膩的表演仍成功吸引觀眾目光，也讓她逐漸獲得更多演出機會。隨後，高允貞接連參演《非常校護檔案》、《Sweet Home》等話題作品，累積穩定的戲劇實力，並在《還魂：光與影》中首度擔綱女主角，飾演關鍵角色「陳復妍」，順利完成首次主演挑戰，正式站上新生代女演員的核心位置。

《會讀心術的那小子》高允貞劇照。圖片來源：tvN

4.高允貞憑著處女作電影《獵首密令》入圍獎項肯定！

高允貞不僅在韓國電視劇中表現出色，後來更受邀參演了韓國間諜動作片《獵首密令》，這部電影成為她的銀幕處女作，並因此使她受到更多關注，她在影片中的優異表現獲得了觀眾的肯定，更為她贏得了新人女演員獎、新人演技賞的入圍提名，顯示出她在演藝界的潛力和才華。

《獵首密令》劇照。圖片來源：theqoo

5.高允貞拍 iPhone 手機廣告令網友驚艷！

高允貞憑藉出眾的外型與清新氣質備受矚目，除了登上大學雜誌封面嶄露頭角外，2019 年出演的一支 iPhone 手機廣告更成為她知名度大幅提升的關鍵契機。廣告播出後，她在鏡頭前自然又細緻的五官迅速引發韓國網友熱烈討論，不少人直呼「這位女生是誰」，相關畫面在網路上瘋傳。這次廣告曝光不僅讓高允貞成功打開知名度，也進一步奠定她作為新生代演員「顏值代表」的形象。

6.高允貞長太美成為整型範本

素有「小全智賢」美譽的高允貞，以其擁有一雙小鹿斑比的雙眸、精緻立體的五官、白皙的膚色和完美的臉部線條而受到廣泛關注，過去她曾在個人的 Instagram 上分享一張寫真美照，這張照片因她的美貌出眾，甚至成為了韓國整型的參考範本。高允貞的容貌被形容為集結了女星金智媛、徐智慧和許允眞的美麗特點，這種獨特的魅力引起了眾多話題和討論。

圖片來源：IG @goyounjung

圖片來源：IG @goyounjung

7.高允貞事件聲音超低沉、害怕大場面

擁有精緻外貌的高允貞，其實藏著與外型形成強烈反差的低沉沙啞嗓音。她曾透露，這樣偏低的聲線自小便伴隨著自己成長，也成為不少粉絲印象深刻的個人特色。除此之外，別看她在螢光幕前表現自信從容，私下的高允貞卻相當害怕面對大型場合。過去她曾受邀擔任典禮頒獎嘉賓，站上舞台時因緊張而聲音顫抖、眼神略顯不安的模樣被網友捕捉並在網路上引發熱烈討論，真實又反差的一面也因此圈粉無數。

251129 | Go Younjung presenting at 2025 Mama Awards. (cut) #2025MAMA#MAMA2025 #MAMAAWARDS #2025MAMAAWARDS #GoYounjung #고윤정 #高允貞 #ゴユンジョン pic.twitter.com/mAm2jA0fFo — go younjung source (@younjungsource) 2025年11月29日

8.高允貞 5 歲就開始學芭蕾、滑冰及游泳

高允貞自 5 歲起便開始接觸各項體能與藝術訓練，從芭蕾舞到花式滑冰，再到游泳，長達近 10 年的學習歷程讓她累積了紮實的身體基礎。從 5 歲一路學習至 14 歲，她在不同領域中反覆磨練，不僅豐富了童年生活，也培養出良好的身體協調性、專注力與堅韌性，這些經驗也成為她日後站上舞台與鏡頭前的重要養分。

圖片來源：IG @goyounjung

9.高允貞興趣是組裝汽車樂高和烘培

高允貞曾分享過自己私下的興趣愛好，與她給人的甜美形象形成有趣反差。她相當享受組裝汽車款式的樂高，對於結構與機械拼裝展現出十足耐心與專注；此外，她也喜歡烘焙與料理，樂於在廚房中嘗試各種食譜。高允貞也笑說，自己的興趣會隨著時間轉變，目前最投入的正是汽車樂高與烘焙這兩項嗜好。

10.高允貞戲劇作品推薦

高允貞戲劇作品 1.《Sweet Home》

《Sweet Home》以末日公寓為舞台，講述居民在怪物威脅下努力求生的恐怖故事。高允貞飾演「朴宥莉」，是一名細心又勇敢的護理師，除了照顧患有哮喘的安基燮，她也運用十字弓協助防禦怪物。在劇中，她不僅展現專業與冷靜，也在與鄰居的互動中流露溫情，塑造出既堅強又有人情味的角色形象。

《Sweet Home》。圖片來源：Netflix

高允貞戲劇作品 2.《還魂：光與影》

《還魂：光與影》講述命運交錯的愛恨故事，女主角經歷靈魂附身、復生與身份轉換，展現扣人心弦的奇幻情節。高允貞在劇中飾演 落壽，原是趙家大小姐、天下第一殺手，因追殺受傷而施展還魂術，靈魂附於陳家大女兒陳復妍身上。復生後，她恢復原貌卻失去記憶與力量，仍繼承陳復妍的能力與身分，被秘密安置於陳氏別院。落壽在與張煜重逢後，開始探索自身身份、過往恩怨與新生情感，角色兼具神秘感、冷冽氣質與柔情，展現高允貞駕馭奇幻與情感張力的演技實力。

《還魂：光與影》。圖片來源：tvN

高允貞戲劇作品 3.《Moving》

《Moving》講述擁有超能力的高中生在校園與現實世界中面對危險與秘密的故事。高允貞在劇中飾演張喜秀，她繼承父親的再生能力，擁有出色的運動能力。個性堅毅勇敢，曾因不忍同班同學被霸凌，獨自迎戰多人仍毫髮無傷，展現強烈正義感與保護心愛之人的勇氣。張喜秀在校園中逐漸揭開周遭同學與家長隱藏的超能力秘密，也在危險事件中展現成長與果敢的一面，角色兼具力量感與情感深度，突顯高允貞的表演張力。

圖片來源：Pinterest

高允貞戲劇作品 4.《機智住院醫生生活》

作為《機智醫生生活》系列的衍生作品，劇中描繪年輕醫師在醫院內的工作與人際互動。高允貞飾演「吳怡瑛」，鐘路律帝醫院婦產科第一年住院醫生。出身富裕家庭，卻因現實原因不得不回到曾經發誓不回去的醫院工作，面對經濟與社交挑戰，展現出堅韌與努力的一面，也讓角色多了幽默與人情味的層次。

圖片來源：Pinterest

綜觀高允貞的成長歷程與演藝表現，從藝術高中出身、模特兒踏入演藝圈，到一步步累積實力站上女主角位置，她以穩健而不躁進的節奏，走出屬於自己的道路。無論是鏡頭前的細膩演技，還是私下展現的反差魅力，都讓人看見她不斷成長的可塑性。隨著《愛情怎麼翻譯？》即將上線，高允貞也再次迎來關鍵作品，未來她將如何拓展戲路、持續突破自我，無疑值得觀眾與粉絲持續關注。

