2026-01-19 12:03 女子漾／編輯許智捷
趙又廷《秋雪漫過的冬天》掀熱議！翻拍《我的大叔》搭檔張子楓、六大亮點＋劇情簡介一次看
陸劇《秋雪漫過的冬天》開播後話題持續升溫，由趙又廷搭檔張子楓領銜主演，翻拍自經典韓劇《我的大叔》，播出後迅速引發討論。全劇選擇重慶實地取景，長江索道、穿樓輕軌等城市標誌性畫面輪番登場，立體而潮濕的山城風景與濃厚市井煙火氣交織，為整部作品鋪陳出低溫卻耐人尋味的情緒底色。
其中，趙又廷久違回歸小螢幕，更成為觀眾熱議焦點。有別於《痞子英雄》中血氣方剛、衝鋒陷陣的警察吳英雄，《秋雪漫過的冬天》裡他飾演中年工程師姜家齊，詮釋深陷職場權力角力與婚姻危機的疲憊靈魂，成為本劇最具話題性的看點之一。
以下整理六大亮點，帶你一次看懂《秋雪漫過的冬天》。
劇情簡介
本劇講述兩個身處人生低谷的人，在生活的泥濘中彼此慰藉、相互取暖的療癒故事。出身貧寒、為替父還債而奔波的周遇安（張子楓 飾），遇上家庭失和、事業受阻的姜家齊（趙又廷 飾），原本毫無交集的兩人，因公司內部的職場鬥爭被迫牽連在一起。
由於 CEO 顧辰因姜家齊仗義直言，錯失一款新藥的上市申請機會，憤而雇用周遇安，企圖藉此逼走姜家齊。在誤會與對立中展開的兩人關係，隨著相處逐漸轉變，從防備到理解，從衝突到靠近。周遇安也在姜家齊身上，看見了最溫暖、最真誠的一面。最終，兩人彼此療癒、相互扶持，一起走出人生的陰霾，迎向新的開始。
《秋雪漫過的冬天》亮點1. 神級韓劇《我的大叔》改編
本劇最大的看點在於如何本土化改編《我的大叔》。編劇不再複製原作中濃厚的韓國職場階級與前後輩文化，而是轉化為更貼近中國現實的辦公室權力角力與市井人情描寫，讓角色的壓力與孤獨感更具在地真實性。
《秋雪漫過的冬天》亮點2. 趙又廷×張子楓：實力派「靈魂共振」
趙又廷在《秋雪漫過的冬天》飾演中年建築工程師姜家齊，收起過往高冷男神形象，詮釋被婚姻出軌與職場打壓長期消磨後的「沉默疲憊」，臉上的倦容與眼神裡的空洞感，讓角色顯得格外真實而貼近生活。
而張子楓飾演的周遇安，背負龐大債務、獨自照顧癱瘓的奶奶，透過帶著枯槁感的眼神與細微反應，呈現出與年齡不符的早熟與壓力，兩人在對手戲中幾乎沒有激烈衝突，卻被網友形容為「靈魂與靈魂的靜默交談」，情緒在低溫狀態下慢慢堆疊，成為全劇最動人的看點之一。
《秋雪漫過的冬天》亮點3.「中年不倫」與「精神出軌」的真實尺度
《秋雪漫過的冬天》直面成人世界的殘酷現實。劇中對姜家齊與妻子之間的婚姻關係描寫毫不留情，細膩呈現兩個本質並不壞的人，如何在日復一日的疲憊與沉默中，逐漸把彼此消磨成最熟悉的陌生人。
同時，劇本也大膽觸及道德的灰色地帶，拋出「精神共感是否也是一種背叛」的尖銳提問，比起熱血翻轉人生的常見套路，更貼近現實中成年人只能自我修復的處境，也正因如此，讓這部劇被不少影評人形容為敢於直視現實的作品。
《秋雪漫過的冬天》亮點4. 重慶山城的「迷宮寓言」
導演韓天刻意跳脫原劇本設定的青島場景，選擇重慶作為故事發生地，成為全劇氣質轉向的重要關鍵。重慶獨有的立體城市結構、終年潮濕的巷弄與貼近地面的煙火氣，成為一種情緒語言，隱喻著劇中人物彼此靠近卻始終無法真正抵達的狀態。山城所承載的底層生活質感，讓角色的疲憊、孤獨與掙扎不再抽象，為《秋雪漫過的冬天》注入極具說服力的現實重量。
《秋雪漫過的冬天》亮點5. 《漫長的季節》編劇執筆
由小千親自操刀劇本，也成為這部作品的重要品質保證，讓整體敘事成功避開懸浮、灑狗血的偶像劇套路。劇中台詞不刻意煽情，卻屢屢戳中人心，無論是對中年危機的無聲崩塌，或是原生家庭留下的長期傷痕，都描寫得極為細膩而入骨。
《秋雪漫過的冬天》亮點6. 豪華的「驚喜配角」群像
除了男女主角的表現備受關注，該劇的配角群同樣成為撐起整體情感厚度的重要關鍵。江一燕飾演男主角的妻子，沒有將角色簡化為單一的「背叛者」，而是細膩呈現婚姻崩解下的矛盾、愧疚與無力感，讓人物更顯立體。
張新成的驚喜客串也為劇情注入意外亮點，而劇中姜家三兄弟的親情線，透過看似拌嘴卻彼此扶持的互動，成功復刻原版那種「生活落魄卻仍保有尊嚴」的小人物溫情，成為不少觀眾心中最動人的情感支線之一。
《秋雪漫過的冬天》-EP01
