朴載範男團 LNGSHOT 出道！他嗓音神似小賈斯汀，成員介紹、音樂風格一次認識
韓國嘻哈代表人物朴載範（Jay Park）正式跨出全新里程碑，在出道 18 年後推出旗下娛樂公司 More Vision 首個嘻哈男團 LNGSHOT，一登場便引發 K-POP 與嘻哈圈高度關注。由朴載範親自擔任製作人、全程操刀培養的 LNGSHOT，於 2026 年 1 月 13 日攜出道專輯《SHOT CALLERS》正式出道，宣告進軍競爭激烈的韓國男團市場。
這不僅是 More Vision 發展的重要里程碑，也象徵朴載範從第一線歌手成功轉型為幕後製作人的關鍵時刻。以「音樂自主性」與「嘻哈精神」為核心價值的 LNGSHOT，能否成為新一代韓國嘻哈偶像代表，備受外界矚目，本篇將帶你一次認識 LNGSHOT 四名成員，並揭曉團體的魅力亮點。
LNGSHOT 成員介紹
LNGSHOT 成員 1. Ohyul 權吳律
LNGSHOT 隊長 Ohyul（權吳律） 出生於 2006 年 1 月 21 日，身高 181 公分，是團內的大哥與主 vocal 擔當。他不僅擁有穩定的歌唱實力，還擅長彈吉他，音樂底子深厚，加上偏日系的清秀外型，讓他在出道前便累積不少關注，甚至有人認為他像菅田將暉。先前在 MMA 舞台表演時，Ohyul 以繫著頭巾的造型登場，成為觀眾討論焦點之一，而台下 BOYNEXTDOOR 成員雲鶴的熱烈反應也意外掀起話題。原來兩人是同班同學，私下交情相當不錯，這段跨團友情也為 Ohyul 增添了更多話題與人氣。
LNGSHOT 成員 2. Ryul 金律
LNGSHOT 成員 Ryul（金律） 出生於 2006 年 9 月 18 日，身高約 180 公分，是團內的 主 Rapper，同時也是隊內唯一的饒舌擔當，定位相當鮮明。他曾參與饒舌節目《Rap: Public》，展現紮實的 Rap 實力與舞台掌控力，私下個性帶點「四次元」氣質，反差感十足。外型方面，Ryul 以金色短髮、刺蝟頭造型令人印象深刻，出道後更因長相神似水晶男孩成員殷志源而掀起熱烈討論。另有消息指出，他是在《SHOW ME THE MONEY 11》期間被挖掘並進入公司，未來也被看好有機會登上《SHOW ME THE MONEY 12》舞台，成為備受期待的嘻哈新星。
LNGSHOT 成員 3. Woojin 鄭佑鎮
LNGSHOT 成員 Woojin（鄭佑鎮） 出生於 2008 年 3 月 8 日，身高約 175 公分，是團內的 主舞擔當。他不僅擁有出色的舞蹈實力，同時兼具歌唱與 Rap 能力，是團體中備受矚目的全能型成員之一。Woojin 在出道 EP 中不只參與歌曲創作，更親自投入編舞製作，展現超齡的創作實力與成熟的舞台掌控度。外型方面，他以一頭辨識度極高的金色長髮亮相，為團體增添鮮明風格，也讓他成為舞台上難以忽視的存在，甚至被部分粉絲形容神似年輕時的木村拓哉，話題度十足。
LNGSHOT 成員 4. Louis 林路易
LNGSHOT 成員 Louis（林路易） 出生於 2010 年 5 月 1 日，身高已達 186 公分，是團內的「巨人忙內」，仍在成長期、持續長高中。他擁有韓法混血背景，外型條件出眾，同時擔任團體主 vocal，以清亮又極具穿透力的音色令人一聽難忘。Louis 的聲線常被形容神似年輕時的 Justin Bieber，不僅辨識度極高，更被粉絲稱為「音色流氓」，甚至連出生年份都巧合地與小賈出道年相同。年紀最小卻展現超齡實力，Louis 也被視為 LNGSHOT 未來發展中極具潛力的關鍵成員之一。
朴載範創立 LNGSHOT 初衷
根據採訪內容，朴載範表示，自己在音樂產業累積 18 年經驗，歷經個人發展、發行多張專輯，並參與韓國嘻哈與 R&B 的成長歷程後，開始思考下一個值得投入的挑戰。隨著 K-POP 已成為全球公認的產業，越來越多人投入偶像團體的打造，他認為此時更想創作出真正符合自身喜好與審美的藝人與音樂。在此背景下，朴載範強調 LNGSHOT 的成立並非以市場趨勢為導向，而是以「真實性」作為核心理念。團體的創作方向，著重於製作與創作過程本身是否能讓幕後工作者產生共鳴與享受，他相信當音樂本身源自真心投入，這份真誠將自然傳遞給最終接觸作品的聽眾，而非基於「預設大眾會喜歡」的考量而進行創作。
LNGSHOT 團名由來
LNGSHOT 的團名靈感來自朴載範對團體精神的期待。他希望成員在面對困難和低成功機率時，仍能勇敢嘗試、全力以赴。名稱 LNGSHOT（讀音類似 Long Shot）象徵即便成功渺茫，也要保持挑戰心態，努力拼搏，同時傳達一種突破限制、逆境奮鬥的精神。
LNGSHOT 中指照爭議
LNGSHOT 曾因一張團體照引發爭議，照片中成員面對鏡頭比出中指姿勢，以嘻哈「壞男孩」形象呈現，引起部分網友反感，有人質疑這樣的風格是否與偶像身份契合。對此，成員與朴載範在節目中回應，成員表示對照片感到納悶，不清楚為何社長會上傳這張照片；而朴載範則解釋，這張照片展現的是成員最真實的一面，或許正因如此，朴載範並不希望團體一開始就被過度精緻包裝，而是希望成員以最自然、有優點也有缺點的狀態面對外界，讓粉絲感受到更真實的 LNGSHOT。
LNGSHOT 出道前 MMA 演出備受好評
在正式出道前，LNGSHOT 曾於 MMA（Mnet Asian Music Awards） 舞台上亮相，表現備受好評。老闆朴載範獲得 10 分鐘表演時間，他先以 H1GHR MUSIC 的歌曲〈The Purge〉開場，隨後讓 LNGSHOT 登台演唱出道前新歌〈Saucin’〉，為一月正式出道預熱。四名成員首次站上大型舞台，便展現出超出年齡的台風與舞台魅力，讓觀眾對他們的表現留下深刻印象，也為出道前累積了大量話題與期待。
LNGSHOT MIXTAPE 歌曲推薦
在正式出道前，LNGSHOT 已經在網路上釋出 MIXTAPE，共收錄 8 首歌曲，展現團體的多樣音樂風格與成員創作實力。雖然這些作品並未收錄在出道專輯中，但在粉絲間反響熱烈，許多聽眾都表示期待能在正式音源平台上收聽，紛紛留言希望 MIXTAPE 上線，這也顯示出 LNGSHOT 在出道前就已累積了一批關注度與支持。
▼LNGSHOT MIXTAPE 完整版
LNGSHOT 出道迷你專輯歌曲推薦
LNGSHOT 的出道迷你專輯 《SHOT CALLERS》 收錄 5 首歌曲，展現團體多元嘻哈風格與成員創作實力。成員親自參與詞曲創作與編曲，充分展現對音樂的掌控力與個人特色。先行曲〈Saucin’〉在粉絲間引發熱烈討論，成為出道前最受矚目的作品。整張專輯風格多樣，從強烈舞台感到輕快節奏，都能感受到 LNGSHOT 的青春活力與嘻哈魅力。
LNGSHOT 出道專輯收錄曲 1.〈Backseat〉
LNGSHOT 出道專輯收錄曲 2.〈Saucin’〉
LNGSHOT 出道專輯收錄曲 3.〈Moonwalkin'〉
LNGSHOT 出道專輯收錄曲 4.〈FaceTime〉
LNGSHOT 出道專輯收錄曲 5.〈Never Let Go〉
LNGSHOT 的誕生不僅標誌著朴載範從第一線歌手轉型為幕後推手，也為韓國嘻哈與偶像文化的融合帶來新氣象。從出道迷你專輯《SHOT CALLERS》到出道前的 MMA 舞台與 MIXTAPE，四名成員已展現出不凡的舞台實力與創作才華。期待他們能持續以真實且多元的音樂風格征服粉絲，並在競爭激烈的韓國男團市場中，開創屬於自己的獨特舞台與影響力。
