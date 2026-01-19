2026-01-19 11:01 女子漾／編輯許智捷
《軋戲》陳星旭掀討論！7 件事一次認識「陳三歲」，3 歲出道超狂履歷！
近期陸劇《軋戲》開播後話題不斷，雙時空設定結合劇本殺元素迅速掀起討論熱度，而劇中最受矚目的焦點之一，正是男主角陳星旭的演出表現。
以「濃顏系」外型著稱的他，在劇中一人分飾兩角，從王牌 NPC 到冷靜理性的建築師，自由切換不同角色狀態，加上軍裝造型曝光後頻頻登上熱搜，也讓這位累積多年戲齡的演員，再度成為觀眾關注的焦點。
以下這七件事能讓你更深入了解這位「 95 後演技天花板」的真實面貌！
1. 3歲的公園「命運之遇」：被星探一眼相中的萌娃
1999 年，年僅 3 歲的陳星旭在公園玩耍時，因為長相極其靈動可愛、眼睛大而有神，被路過的星探一眼相中。在那次偶然的搭訕後，他接拍了人生第一支廣告，從此開啟了長達 20 多年的銀幕生涯。
陳星旭兒時拍過的廣告之一
隔年 4 歲時，他便出演經典戰爭劇《激情燃燒的歲月》，飾演童年時期的石海，成為不少觀眾印象深刻的角色。
2. 藝考狀元：演藝圈的頂級學霸
陳星旭是正統的科班出身，且資質極高。2014 年他參加大學藝考，同時獲得中央戲劇學院（中戲）表演系第一名、北京電影學院（北電）表演系第三名以及中國傳媒大學播音系第七名的優異成績。他最終選擇了中戲，並以優異的專業素養在校期間打下深厚的表演底子。
3. 「九日」外號與寵粉性格
他的外號「九日」源自於名字中「旭」字的拆解。雖然他在螢幕上常給人高冷、霸氣的印象，但私底下的他個性開朗，常被粉絲戲稱為「陳三歲」。在 2026 年《軋戲》的線下宣傳活動中，他曾因為在互動環節中模仿劇中 NPC 的僵硬動作而逗樂全場，展現出極具反差萌的一面。
4. 「制服統治力」：186 公分的衣架子
陳星旭以 186 公分的高挑身形與結實線條著稱，也因此成為少數能完美駕馭各式制服造型的男演員之一。從《一見傾心》中身著軍裝的譚玹霖，到《軋戲》裡氣場全開的秦宵一，他的軍裝形象多次引發討論，被網友形容為「制服統治區」。
為了維持鏡頭前的狀態，他對身材管理相當自律，拍攝《軋戲》期間，即便收工已是深夜，仍會回到飯店健身房訓練，確保在西裝與軍裝造型中維持挺拔線條。
5. 骨子裡的「強迫症」：極致的細節控
陳星旭在片場向來以對細節要求嚴格聞名，這樣的工作狀態也讓不少合作過的導演留下深刻印象。據劇組人員透露，他在拍攝時對角色所使用的道具與場面調度相當講究。
例如在《軋戲》中飾演建築師時，連桌面上筆與圖紙的擺放角度都會反覆調整，力求呈現出符合角色專業感的畫面效果；就連拍攝喝酒、倒茶等看似日常的橋段，也會反覆琢磨液體濺起的高度與節奏，只為讓畫面更協調。
除此之外，他對聲音表現同樣堅持，即便多數陸劇仰賴後期配音，陳星旭仍盡量選擇以原聲演出，對台詞的語氣轉折與重音位置近乎苛求，曾為了幾句台詞在錄音室反覆調整一整天。
6. 曾是「李承鄞」：《東宮》中的狠辣角色
談到陳星旭，繞不開他在《東宮》中飾演的李承鄞。該角色被稱為「史上最渣男主角」，但他憑藉細膩的演技，將角色的狠戾、脆弱與深情演繹得層次分明，讓觀眾「一邊罵一邊愛」。這部劇奠定了他「能扛大戲」的地位，也是他 2026 年能持續接到優質劇本的核心原因。
7. 鏡頭外的陳星旭：資深攝影師與愛貓族
脫下角色光環後，陳星旭的日常其實相當安靜而內斂。他私下是一名資深的底片相機愛好者，經常透過社群平台分享自己的攝影作品，畫面構圖與色調選擇都展現出成熟且穩定的美感，與他在螢幕上的張力形象形成另一種對照。
除此之外，他也是出了名的愛貓人士，不僅飼養多隻貓，拍戲空檔時也常被目擊在片場附近餵食流浪貓。這樣溫柔細膩的一面，讓不少粉絲直呼，與戲裡的「軍閥霸總」形象形成強烈反差，也更立體地呈現出他真實生活中的樣貌。
