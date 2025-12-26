用了真的回不去！2025 年最多人愛用的十大 Chrome 擴充功能原來是這些

圖片來源：canva

從提升工作效率、輔助學習到激發創意發想，AI 正快速走進人們的日常上網情境。Google 近日在官方部落格公布「2025 年度十大熱門 Chrome 擴充功能」，榜單清楚顯示，AI 工具已成為瀏覽器生態中的主流關鍵，無論在使用數量或應用深度上都持續擴大，功能角色也逐步朝向更貼近日常需求的個人化智慧助理發展。女子漾整理今年度入榜的十大熱門 Chrome 擴充功能，帶你一次掌握，為接下來的工作與學習效率提前布局。

2025 年 Chrome 擴充功能TOP10(不分順序)

隨著 AI 技術成熟，瀏覽器早已不只是「開網頁」的工具，而是整合寫作、閱讀、會議與資料處理的工作中樞。今年入榜的 Chrome 擴充功能，多半主打一站式、多功能整合，讓使用者能在同一介面完成多項任務，大幅減少切換工具的時間成本，也成為上班族、學生與內容創作者的日常必備。

1. Monica

Monica 將 AI 聊天、寫作、摘要、翻譯、PDF 閱讀與圖像生成整合在同一個介面中，適合在查資料、寫報告或快速理解長文件時使用，讓繁瑣的資訊處理一次完成。

2. Sider

Sider 以側邊欄操作設計為特色，讓 AI 在不干擾原本瀏覽流程的情況下即時提供寫作輔助、翻譯與重點整理功能，特別適合需要長時間瀏覽網頁的使用者。

3. HARPA AI

HARPA AI 結合 AI 與網頁自動化技術，可自動追蹤商品價格、監控網站更新並整理資料，常被用於比價、研究或需要大量資訊蒐集的工作情境。

4. QuillBot

長期穩居熱門榜單的 QuillBot，以改寫、文法檢查、摘要與文字優化功能聞名，深受學生、編輯與內容創作者信賴，是寫作流程中不可或缺的輔助工具。

5. Fireflies.ai

因應遠距與混合辦公趨勢，Fireflies.ai 提供會議錄音、逐字稿轉錄與重點摘要功能，讓使用者能專注討論內容，不必再為做筆記分心。

6. Bluedot

Bluedot 專注於提升會議效率，支援線上會議錄製、重點整理與團隊協作管理，特別適合需要頻繁回顧會議內容的工作團隊。

7. QuestionAI

QuestionAI 扮演即時學習輔助的角色，能快速解答學科問題並協助理解重點概念，成為學生在寫作業與複習時的實用工具。

8. eJOY

eJOY 將語言學習自然融入日常瀏覽流程，透過即時翻譯與情境式學習，讓使用者在閱讀外文網站的同時同步累積單字與語感。

9. Adobe Photoshop

Adobe 將 Photoshop 的基礎影像編輯功能帶進瀏覽器，讓使用者能直接在 Chrome 進行簡單修圖與調整，提升處理圖片的便利性。

10. Phia

Phia 主打智慧比價功能，能自動彙整商品價格資訊，協助使用者在網購時快速比較價格，做出更理性的消費選擇。