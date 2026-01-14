2026-01-14 16:17 女子漾／編輯張念慈
新婚尺度全開！李玉璽親曝「每天早上8點都會硬起來」甜到老婆直接端早餐伺候
新婚後首次露面，李玉璽尺度大開，甜蜜與幸福閃瞎眾人！李玉璽參加品牌記者會，會後大方分享與老婆許允樂的新婚日常，從備孕計畫、夫妻情趣到婆媳互動，還說自己「隨時看到老婆，都覺得她很有魅力」全程毫不避諱，甜度直接拉滿。
全力衝刺馬寶寶？李玉璽甜認「我是真的想當爸爸」
和許允樂登記結婚後，外界關注焦點立刻轉向「下一步」。對此，李玉璽完全不藏心聲，坦言自己真的很期待成為爸爸，也和老婆早就聊好方向。
他透露，夫妻倆對生子抱持「積極但不給壓力」的態度，希望順其自然迎接新生命，「如果可以的話，隨時歡迎。」語氣真誠又直接，完全藏不住期待感。
兩人甚至有個浪漫共識，希望未來婚禮時能「讓自己的小孩當花童」。李玉璽笑說，覺得這畫面很可愛，因此計畫先有孩子、再補辦婚禮。為了這個目標，夫妻倆也已開始透過中醫調理身體，媽媽更不時燉雞湯補身，全家一起為新成員暖身，氣氛相當溫馨。
新婚情趣不藏私 香氛助攻、笑談「每天早上8點都會硬起來」
聊到夫妻生活，李玉璽也相當大方。他分享，家中很常點香氛蠟燭或聖木，幫生活加點浪漫，而這一塊多半由老婆主導，「她比較有研究。」一句話就把寵妻屬性點滿。
至於什麼樣的味道最能誘惑他？他毫不猶豫放閃：「老婆怎麼樣都會啊，隨時都可以！」現場瞬間被粉紅泡泡淹沒。
當被問到市面上有可塗抹按摩的大豆蠟燭時，問他會不會用蠟燭增加情趣？他也一臉驚訝表示第一次聽到，但隨即笑說不排斥，話留三分，想像空間全開。
而最讓全場笑翻的，是他自爆最近每天早上八點都會「硬起來」，隨即害羞的解釋，是「硬要爬起來看股票」。他笑說，有時老婆還會直接把早餐端到面前，讓他一邊看盤一邊吃，這個「硬起來看盤」的日常，幽默又充滿生活感。
婚後真的變旺？李玉璽笑認「娶妻旺」財運跟著來
不只感情甜，李玉璽也坦言婚後財運似乎真的不錯。近期股市表現亮眼，讓他小有斬獲，不過仍低調表示「還行還行」，但話鋒一轉，馬上把好運歸功給老婆，自嘲自己是標準的「娶妻旺」。
在理財上，夫妻採取各自管理、同時設立共同帳戶的方式，既保有彈性，也為家庭目標一起努力。事業方面，他也沒有鬆懈，目前一邊投入舞台劇排練，一邊準備新歌錄製，未來會以單曲形式陸續推出，工作行程依舊滿檔。
破除婆媳不合傳聞 李玉璽親口還原真相
針對先前外界傳出的婆媳不合說法，李玉璽這次也一次說清楚。他直言傳聞完全不是事實，反而是老婆常替媽媽打抱不平，覺得媽媽對她太好，不懂為何會被誤會。
他透露，媽媽平常甚至會直接問小樂「今天想吃什麼」，讓媳婦點菜，完全是把她當女兒寵。過年也沒有要求下廚幫忙，對家裡即將多一位新成員更是相當興奮，家庭氣氛十分開明。
談到新婚生活，李玉璽也分享不少小儀式感，像是出門前一定會抱一下、平常也會刻意安排約會。他形容，最幸福的時刻其實很簡單，「睡醒可以看到另一半睡得很好，那種感覺就很幸福。」