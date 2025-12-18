許允樂再婚李玉璽！張兆志坦言難再愛：「最美風景」拍過了就回不去。圖片來源：許允樂、張兆志IG

許允樂宣布和小6歲男星李玉璽再婚，消息曝光後引發關注，而前夫張兆志也低調送上祝福。事實上，張兆志過去多次談及這段婚姻，曾形容許允樂是自己相機鏡頭裡「最美的風景」，直言離婚後很難再愛上別人。

許允樂是誰？網路人氣作家、品牌經理 曾走過低潮與輿論風暴

許允樂外型亮眼，曾任市議員助理，目前為 BYLEWAY 品牌經理，同時也是網路上頗具人氣的作家，著有《只是想活得漂亮》一書。她過去曾分享自身成長經歷，大學期間父親因肺癌辭世，家庭重擔一夕落在她身上，半工半讀期間曾因過勞昏倒，健康一度亮紅燈，也讓她更珍惜人生選擇。

她與張兆志於2017年結婚，2023年底宣布離婚，結束6年婚姻，兩人好聚好散，未曾隔空交火。

許允樂是「最美的風景」 張兆志：怎麼還可以再拍其他畫面？

張兆志先前曾在王偉忠主持的節目《欸！我說到哪裡了？》中，談及離婚後的心境。他坦言自己從未想過要離婚，甚至形容許允樂是相機裡「拍過最美的風景」，一旦拍過，就很難再拍出更好的畫面。

他在節目中被觀眾問到，離婚後是否還能迎接下一段感情時，忍不住哽咽表示：「你去問拍照的人，鏡頭裡已經拍出最美麗的風景，怎麼還可以再拍出其他風景？」王偉忠當場接話：「這是在形容小樂。」張兆志也點頭回應：「對，我的心情就是這樣。」

分手後仍為前妻正面迎戰 張兆志開戰網軍：這是一個丈夫能做的事

兩人離婚後，張兆志仍多次站出來為前妻發聲。日前他更在社群平台開直播，指控認識30多年的友人夫妻，涉嫌長期在網路論壇抹黑許允樂，甚至成立黑粉群，對她進行人身攻擊。

張兆志當時情緒激動表示，這些網路霸凌行為曾讓許允樂精神崩潰、身心受創，作為丈夫「沒有辦法裝作沒看到」，因此選擇正面迎戰，並已採取法律行動。即便兩人已離婚，他仍強調，這是他能、也該做的事。

許允樂：下次交往會先問要不要小孩

談及離婚原因，張兆志坦言，兩人最大的分歧在於生育規劃。他透露自己早在35歲時就已結紮，且對成為父親始終沒有心理準備，「父愛那一塊我真的沒辦法」，但許允樂一直希望擁有孩子，雙方幾乎每年都反覆討論，最終仍選擇尊重彼此的人生方向。

許允樂在離婚後首次公開露面時，也曾親口談到這段經歷。她坦言，這是人生第一次面對如此艱難的選擇，難過與捨不得一定存在，但仍必須重視自己的需求。

被問到未來若再交往，是否會先確認對方是否想要小孩，她一度驚訝表示：「我不知道這種事情可以直接問嗎？」隨後也點頭直言：「好像可以大方地問，才不會浪費彼此的時間。」