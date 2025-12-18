看一次哭一次！許允樂、張兆志離婚全文再被翻出 網：「最溫柔離婚」典範

被封「最溫柔離婚」！許允樂、張兆志離婚全文再被翻出 網友：看一次哭一次

許允樂再婚小六歲李玉璽，她和前夫張兆志的離婚宣言再度被翻出。2023年底，兩人同步發布離婚聲明，結束長達10年的感情關係，沒有指責、沒有翻臉，只有一字一句寫滿感謝與不捨。張兆志寫下「謝謝妳讓我當妳十年的張先生」，許允樂則回應「嫁給愛情之外，還嫁給好人品」，談到生育分歧、談到遺憾，也談到放手的勇氣。

這兩段離婚宣言至今仍在社群流傳，被網友形容是「看一次哭一次」，也讓這場分開，成為許多人心中最溫柔、也最成熟的告別。

張兆志(左)和許允樂相愛十年。 圖片來源：許允樂臉書

張兆志全文

這三千六百多個日子

瞬眼一般就要迎接2024年了

我對妳的感覺不但沒有消退

那份愛在我心裡反而如此強勢的蔓延開來

佔據我的每個細胞

謝謝妳給了我拓展人生的勇氣

謝謝妳提供我拼搏事業的後盾

謝謝妳總是老公老公的叫我，給我能夠做妳丈夫的機會

我們兩個是很像的人

脾氣、個性、價值觀、只有彼此懂的幽默感

所以我更謝謝妳為了我而偷偷收起來的原則還有讓步

謝謝妳總是在我回家開門瞬間大叫老公然後熱情的擁抱，沒有一次例外

謝謝妳與我共同擁有的這十年友情、愛情、親情

讓我成為最幸福也最幸運的人

我很高興妳終於確認想擁有自己的孩子這個想法，這個是誰都不能奪走與中斷妳的天命

我也很努力的想要跟上妳的想法並且實踐這個心願

但就是這麼點遺憾，我始終提不起，也找不到做父親的動力，即便我隱約感覺到我有可能會因為這樣而失去妳

今年

我們將因為這個原因各自面對未來

直到我們牽著手交出申請表格當下

我們對彼此仍然充滿了信任、感恩與憐愛

不爭 不吵 沒有各執一詞

只有我眼中

一個深愛著十年的妳

最後一刻的張太太，謝謝妳讓我當妳十年的張先生

感謝兩家親友對我們的疼愛與照顧

更感謝一路上來自四面八方朋友們對我與小樂的關愛與祝福

我們 點滴在心。

張兆志與許允樂。 圖片來源：Hamilton提供

許允樂全文

從交往到現在，我們在一起十年了

真正理解到什麼叫被珍惜、被保護

有個人滿眼都是自己，眼裏也盡是疼愛

讓我有底氣、有自信，還有個可以安放所有不安的臂彎

能在這些歲月裡，依舊保有自己的事業、脾氣

照料我粗枝大葉的零分生活技能、包容我的全部

謝謝你，我的先生。

十年來，我都期待著哪天先生會想要小孩了

十年來，先生也在等著我也許沒想要小孩了

嗯啊，橫在我們之間的是這個選擇

我的藍圖裡一直都是很渴望孩子的

而先生的藍圖裡是不想要有孩子的

27到37

到了女人年齡上的生育限制這個關口上

我們的藍圖依舊沒有為了自己以外的人改變

試想五年後

要是妥協的是我，我鐵定會因此而產生埋怨

要是妥協的是先生，也會產生怨懟而逃走吧

要是到時候誰都無法真實的快樂

那不管是誰妥協誰，肯定沒必要

無需探究為何先生不想要有小孩

就像不會有人問我為何堅持想要小孩一樣

我們很感謝彼此沒有因為愛，硬著頭皮妥協

特別明確，儘管帶著遺憾與非常非常多捨不得

人生第一次遇到這難題

要練習與喜歡的人分開

有長達半年以上的時間

我一想到就能一秒變水龍頭、常常哭成一隻豬

曾經一度感到自責

是不是因為自己的需求，導致這段婚姻的挫敗？

而先生依然成熟且有愛的給予我安慰

他說 首先 請妳牢記

我們倆很健康面對自己的堅持與需求

誰都沒有遭遇挫敗，因為我們很勇敢

能坦承說出真心話

給對方做選擇的自由這才是愛。

聊了365天、又談了大半年

我們已於今年簽下離婚協議

協議內容是：沒有任何協議

房子一人一半，貓咪也是一人一隻

像當初手牽手輕鬆的走進事務所一樣

十年後的我們依舊是輕鬆的一同前行

只是這次捎著給對方的無限祝福與感謝

往前走之後，是分離。

我們重視自己的需求

我們為彼此加滿了勇氣

我們一起做出這個決定

謝謝家人們的理解、尊重與擁抱

謝謝大家這麼多年的照顧跟疼愛

謝謝大家的關心，也不要太傷心

以前妳們總說我是嫁給愛情

我感覺我更幸運

嫁給愛情之外還嫁給好人品

我們成熟的避免彼此未來更多的遺憾

也許緣分足夠即可，不用窮盡

我們將朝著我們各自要的藍圖努力的

也會一直好好的

謝謝先生、也謝謝太太

謝謝我們給彼此如此快樂的十年。

最後

希望能不要浪費媒體資源

能不要有過多風涼話

沒有人的人生容易

我們也只能活這一次而已

對自己的每個選擇都好好負責就好

我們人設從來都不是要勉強拉著誰走到最後才算贏

而是做好了能過一輩子的打算

也具備了隨時可以離開的勇氣

請不用過度擔心不用給太多安慰

我們邊過日子邊倒數，已經在這半年多來

把傷心跟不捨都盡可能的調整好或者說是哭完

剩下的就是十年來的習慣要調整要適應而已。

最後的最後

千萬不可說再也不相信愛情這種傻話了

邱比特射在我們身上的是箭不是棉花糖

真正的愛情，就是愛的同時也帶著痛。