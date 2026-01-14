2026-01-14 05:20 女子漾／編輯Wendi
《驕陽似我》男二「莊序」是誰？8件事認識爆紅新星賴偉明，帥氣不輸男主角宋威龍！
人氣甜寵劇《驕陽似我》男二「莊序」（賴偉明 飾）性格敏感自卑，他冷漠推開女主角「聶曦光」（趙今麥 飾）卻有後悔苦情挽回心上人….引發話題，賴偉明深情詮釋電梯哭戲、雪夜追愛…令人心痛的經典橋段，憑著破碎感演技獲讚，觸發觀眾們對於青春遺憾的共鳴，他也因此瘋狂漲粉，近日微博粉絲數已飆破百萬，今天就跟著女子漾一起來認識新生代男星賴偉明吧！
《驕陽似我》男二賴偉明1：國中時期就想當演員
賴偉明2001年9月7日出生於福建省寧德市，他從小就熱愛表演，國中時期興起「未來想要成為演員」的想法，進入大學後開始鑽研台詞口音，為演員一職建立起基礎。
《驕陽似我》男二賴偉明2：大學時期拍攝短影片引發矚目
賴偉明大學時期開始拍攝短影片，由於外型清逸俊秀，影片PO上網後引發不少網友們關注。之後賴偉明也開始積極參與試戲，希望讓導演和製片看見自己身上的更多潛能。
《驕陽似我》男二賴偉明3：《當我飛奔向你》初試啼聲
2023年賴偉明與周翊然、張淼怡共同出演校園青春劇《當我飛奔向你》，他在劇中飾演周翊然室友「溫朗」；隔年接著在林一、周也主演的人氣甜寵劇《別對我動心》客串無名角色，賴偉明高大帥氣亮眼的外型，站在林一身旁也絲毫不遜色呢！
《驕陽似我》男二賴偉明4：盧昱曉是同期搭檔
賴偉明2023年參與綜藝真人秀《一拍即合的我們》，在節目中與盧昱曉重現經典戲劇《惡作劇之吻》，2人因此成為搭檔，賴偉明還曾經探班盧昱曉，並貼心替她準備防蚊用品，是個相當貼心的男孩。
《驕陽似我》男二賴偉明5：細數知名角色
賴偉明曾經在《大夢歸離》中飾演程瀟弟弟、體弱倔強的男配角「裴思恒」；在《子夜歸》中扮演蛇公（王佳怡 飾演）副手、玉真坊掌櫃「凌霄」；去年賴偉明也在李昀銳、黃楊鈿甜搭檔的懷舊溫情劇《致1999年的自己》扮演校園明星「路垚」…在諸多戲劇作品中皆展現「劇拋臉」演技。
《驕陽似我》男二賴偉明6：認為「莊序」不是壞人
賴偉明近期憑著《驕陽似我》男二「莊序」一舉爆紅，他在1月11日發表千字文心得，強調「莊序」不是壞人，而是被生活重壓卻努力守護尊嚴的年輕人，剖析「莊序」家境貧困、自卑敏感導致的言不由衷和情感退縮，引發觀眾們對原生家庭與情感抉擇的話題。
《驕陽似我》男二賴偉明7：與「莊序」角色共生
賴偉明自述演繹「莊序」心路，從初接角色時的緊張不安，到反覆研讀原著、收集讀者反饋，最終與角色共生，他坦言：「已傾盡當時所有理解」，並直稱：「表演是修煉功課，我才翻開序章」，展現對演員職業的敬畏。
《驕陽似我》男二賴偉明8：私下如鄰家學長般親和
有別於「莊序」的複雜心思，賴偉明私下性格率性自然，他經常分享自彈自唱影片，被路人認出時總會配合粉絲拍照…一連串接地氣行為，與戲裡陰鬱形象形成反差，賴偉明戲外鄰家學長般的親和形象，令他的好感度也不斷上升呢！
