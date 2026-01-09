2026-01-09 17:17 女子漾／編輯ANDREA
趙露思都在喝的「蘋果養顏水」多神？醫師揭開3大真相，不是每人都適合
前陣子追劇圈討論度爆表的《許我耀眼》，不只劇情吸睛，連女主角的日常保養都被放大檢視。趙露思 在社群上分享自己愛喝的「蘋果養顏水」，簡單的食材組合，卻被粉絲形容是「氣色救星」，不少人跟著照做，也開始好奇：這杯真的有那麼神嗎？
這次根據高敏敏營養師，以及白袍聯盟中醫師吳明珠的專業說法，我們從比較務實的角度出發，大家理性看懂這杯「養顏水」的真正價值。
文章來源由高敏敏營養師 提供
蘋果養顏水怎麼煮？
先說結論：它不是仙丹，但確實是一杯「溫和、好入門」的日常調理飲。
材料與角色分工一次看懂：
1.帶皮蘋果 1 顆（約 100 kcal）
蘋果本身富含膳食纖維與維他命 C，帶皮還能攝取到槲皮素，屬於抗氧化力不錯的植化素來源。對於日常保養與腸道順暢有加分效果。
2.黃耆 3 片（約 20 kcal）
中醫常見的補氣藥材，性質溫和，適合容易疲勞、氣虛型體質。重點是「少量即可」，並非越多越好。
3.去籽紅棗 3～4 顆（約 65 kcal）
提供天然甜味與多酚類營養，能讓整體口感更圓潤，也減少額外加糖的需求。
4.枸杞一小把（約 40 kcal）
含 β 胡蘿蔔素與多種抗氧化成分，有助維持肌膚屏障與整體氣色穩定。
5.麥冬少許（約 15 kcal）
性質溫潤偏涼，能平衡黃耆與紅棗的溫補特性，避免整杯茶飲太燥熱。
作法很簡單： 所有材料放入鍋中，加 600 ml 清水，小火煮約 10 分鐘即可。
這杯喝了到底「養」在哪？
從中醫角度來看，這是一杯「偏向補氣、調和型」的飲品，重點不在猛補，而在穩定氣血循環、減少疲憊感。 從營養學來看，它提供的是抗氧化植化素＋水分補給，對於平常外食族、喝水量不足的人來說，是一個不錯的替代選項。
不過也要說清楚，它的好處更像是「日常加分」，而不是立刻見效的速效保養。
營養師提醒：不是每個人都適合照表全加
跟著喝之前，有幾個關鍵細節一定要注意：
1.蘋果煮久＝維他命 C 下降 建議切厚片、帶皮煮，時間控制在 10～15 分鐘內。
2.紅棗含糖量不低 若正在控制體重或血糖，1～2 顆就很夠。
3.黃耆屬補氣食材 若本身火氣大、容易長痘痘或口乾舌燥，建議減量，甚至暫時不放。
