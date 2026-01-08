2026-01-08 12:03 女子漾／編輯ANDREA
DAY6 十週年承諾兌現！《The DECADE》台北站確定！售票資訊一次看
韓國流行搖滾天團 DAY6 正式宣布迎接成團 10 週年的限定巡迴，《DAY6 10th Anniversary Tour
十年里程碑：《The DECADE》的完整敘事《The DECADE》不只是巡演名稱，更是一條清晰的音樂時間軸，這次十週年企劃，完整串聯 DAY6 去年推出的第四張正規專輯《The DECADE》，從作品主題到舞台概念，都是回顧與前進並行的設計。 巡演去年已於韓國指標性場館高陽體育場揭開序幕，連續兩場寫下新紀錄，成為首支站上高陽體育場開唱的韓國流行搖滾樂團，隨後橫跨曼谷、胡志明市、香港、馬尼拉、吉隆坡等城市，而台北的加入，讓亞洲巡迴版圖正式補齊，也讓台灣 My Day 的等待有了具體日期。《DAY6 10th Anniversary Tour
售票資訊一次看1 月 15 日 上午 11 點：Live Nation 會員搶先購票1 月 16 日 上午 11 點：拓元售票系統實名制全面開賣詳情請至 Live Nation Taiwan 官方網站查詢
