蹲式馬桶細菌量暴增數千倍！專家警告：公共廁所其實比你想得更危險

你是否也曾在公共廁所裡，下意識避開蹲式馬桶？除了姿勢不便、地面潮濕，其實背後還藏著更現實的公共衛生問題，近期一項關於公共廁所細菌殘留的調查再次引發討論，顯示蹲式馬桶周邊的細菌數量，往往高出坐式馬桶數千倍，其中包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等常見病原菌，讓「上廁所」這件再日常不過的小事，成為城市健康管理的重點。

在相關議題發酵之際，彭啓明也公開指出，台灣公共廁所的設計思維必須跟上人口結構與使用習慣的轉變，他提出明確方向，未來幾年，公共場所坐式馬桶比例應逐步提升至八成，不只是舒適考量，而是與高齡化、無障礙環境與感染風險控管直接相關。

為什麼蹲式馬桶細菌特別多？

從多項環境衛生調查來看，問題並不只在「馬桶本體」，而是整體使用動線，蹲式馬桶在如廁過程中，使用者雙腳必須踩踏地面，加上水花飛濺、拖鞋與鞋底交叉污染，使得地板、踏面與排水孔成為細菌溫床。相較之下，坐式馬桶的接觸點較集中，清潔標準也較明確，反而更容易控管消毒品質。

此外，蹲式馬桶多設置於人流量大的老舊空間，通風不足、清潔頻率有限，當使用密度一高，細菌累積速度遠超想像，這也是為何不少檢測數據顯示，蹲式廁間的環境菌落數，動輒是坐式廁間的數十倍，甚至上千倍。

坐式馬桶不是「潔癖」，而是公共安全

過去不少人認為坐式馬桶「比較髒」，其實這是一種刻板印象，只要清潔流程確實，坐式馬桶的接觸風險反而較可控，尤其對長者、孕婦、行動不便者而言，更是必要設施，彭啓明也強調，提升坐式馬桶比例，並不代表全面淘汰蹲式，而是建立更符合多元族群需求的配置結構。

從城市治理角度來看，廁所不只是附屬設施，而是直接反映一座城市是否重視生活品質與健康風險管理。當疫情後時代讓全民對「接觸感染」更有警覺，公共廁所的設計與清潔標準，自然成為檢視指標之一。

專家指出，坐式馬桶比例提升只是第一步，更重要的是後續的清潔制度、通風設計與使用者教育。例如定時消毒馬桶座圈、提供酒精或一次性坐墊紙、改善地面排水與乾燥速度，才能真正降低細菌殘留風險。

對一般民眾而言，也可養成基本習慣：避免將包包、衣物放在地面，使用後確實洗手，必要時使用酒精消毒。畢竟，公共衛生從來不是單一角色的責任，而是城市與使用者之間的默契。