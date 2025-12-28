陸劇《驕陽似我》愛情金句盤點：原來被好好喜歡，是這種感覺

2025-12-28 12:06 女子漾 ／編輯周意軒
陸劇《驕陽似我》愛情金句盤點：原來被好好喜歡，是這種感覺 圖片來源：微博
陸劇《驕陽似我》愛情金句盤點：原來被好好喜歡，是這種感覺 圖片來源：微博

有些愛情劇，看完就過了；有些卻會留下一句話，在你某個瞬間突然想起來《驕陽似我》就是後者。它不靠浮誇告白取勝，而是用溫柔卻篤定的台詞，讓人慢慢懂得，原來被好好喜歡，不需要委屈、不必小心翼翼。這篇就帶你盤點那些被網友反覆收藏的愛情金句，也許其中某一句，正好說中了你心裡最想被對待的方式。

編輯推薦

1.「我是在追求你，又不是談商業合作。」

愛情應該是這樣，喜歡不是交換條件，也不是精算得失，追求本來就該是單純而坦蕩的事。

圖片來源：《驕陽似我》官方微博
圖片來源：《驕陽似我》官方微博

2.「我在追你，是你的福利，不是讓你有負擔。」

被封為全劇最療癒台詞之一。

真正成熟的喜歡，不會讓對方背著壓力前進，而是讓人安心做自己。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方
陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

3.「你應該理直氣壯地說，林嶼森，我還沒看上你。」

因為一句台詞停下來的那種。它沒有很誇張的告白，卻用很溫柔的方式讓我發現，原來被好好喜歡，真的不需要委屈自己。

圖／《驕陽似我》官方微博
圖／《驕陽似我》官方微博

4.「你說你還喜歡著別人，那有什麼問題，我讓你挑。」

沒有情緒勒索，沒有逼迫比較。

這不是退讓，而是對自己足夠篤定的自信。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方
陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

5.「真誠而熱烈地喜歡一個人，從來不需要道歉。」

無論是喜歡，還是還沒準備好接受，只要誠實，都值得被尊重。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方
陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

6.「從第一次見到你開始，心動就一刻都無法克制。」

不是一時衝動，而是越靠近越確定的選擇。

圖／《驕陽似我》官方微博
圖／《驕陽似我》官方微博

7.「你哭的時候，我連呼吸都不敢太重。」

不是佔有，而是把對方的情緒放在自己之前的溫柔。

圖／《驕陽似我》官方微博
圖／《驕陽似我》官方微博

8.「我不是在追你，我是在等你，等你終於敢承認自己想要什麼。」

真正的喜歡，願意給時間，也尊重遲疑。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方
陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

9.「你以為我怕你離開？我怕的是，你終於不再需要我了。」

這不是不安，而是珍惜那個被你信任、被你需要的位置。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方
陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

#療癒 #陸劇 #林嶼森 #愛情金句 #情緒勒索 #驕陽似我

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
往下滑看更多精彩文章
2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
往下滑看更多精彩文章
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

2025-12-22 08:49 女子漾／編輯張念慈
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

37歲日本前奧運桌球國手福原愛，在與台灣桌球選手江宏傑離婚4年後，近日親口證實已再婚並懷有身孕。她接受日本週刊女性SEVEN專訪，首度完整說明近年備受關注的感情時間線，也為過去引發爭議的事件公開致歉。

編輯推薦

福原愛在訪談中透露，已與一名一般男性完成結婚登記，目前正準備迎接新生命。她坦言，外界常以為「第三胎應該不會緊張」，但實際上這是她第一次在日本生產，無論是醫療制度、產檢流程或生活節奏，都與過去在台灣的經驗大不相同，讓她一度感到不安與困惑。

福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb
福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb

報導指出，福原愛的再婚對象正是過去曾被日媒拍到、外界稱為「橫濱男」的A先生。她親自澄清，兩人的正式交往時間點是在2021年底、與前夫完成離婚法律程序之後，並非外界曾臆測的「婚內不倫」。福原愛表示，當時兩人並未以結婚為前提，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處。

福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。
福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。

直到A先生的家人主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始認真思考再婚的可能性。最終兩人於2025年初夏完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。對此，福原愛形容自己「連自己都對現在的狀況感到驚訝」，但也直言能迎來新生命、家庭成員增加，內心感到非常開心。

回顧過往，福原愛於2016年與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年、2019 年先後誕下一女一子。然而這段跨國婚姻在2021年畫下句點，相關風波也讓她的私生活長期成為輿論焦點。她在專訪中為當年事件向所有受到影響的人致歉，包含工作夥伴、對方家人及一路支持她的親友，並表示選擇公開說明，是不希望支持她的人與家人繼續活在誤解之中。

福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博
福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博

福原愛也提到，沉默多年並非逃避，而是希望在合適的時間，親自說清楚事實。如今選擇站出來，是為那段「被誤解、被放大檢視」的歲月畫下句點，重新面對人生的新階段。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #生命 #離婚 #不倫 #福原愛

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
往下滑看更多精彩文章
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

2025-12-23 17:48 女子漾／編輯許智捷
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室

近年陸劇市場在古裝、武俠與權謀題材輪番競逐下，能同時兼顧口碑與市場表現的演員並不多。成毅近年憑藉《天地劍心》、《蓮花樓》、《赴山海》，以及話題持續發酵的《長安二十四計》等作品，逐步站穩一線大男主位置，也讓他的演員背景、工作節奏與個人風格再次受到關注。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

從出道初期的長時間配角歷練，到近年橫跨多平台的亮眼成績，成毅的走紅並非偶然，而是長期累積的結果。

以下整理 8 件事，帶你快速掌握這位演員的成長軌跡與關鍵特色。

編輯推薦

1. 本名超反差：優雅的「傅詩淇」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

許多觀眾認識他時，往往是從冷峻、隱忍的角色開始，但其實成毅的本名叫做「傅詩淇」。這個名字帶著濃厚的書卷氣與文藝感，和他在戲中經常飾演的堅毅俠客形成強烈反差，也因此被粉絲暱稱為「淇淇公主」或「淇哥」。

2. 十年磨一劍，從「馮小寶」到「李蓮花」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅並非出道即走紅。2011 年以《唐宮美人天下》踏入演藝圈後，他歷經將近十年的配角時期，包括《青雲志》中的林驚羽等角色，始終在作品中累積經驗。直到 2020 年《琉璃》裡深情又克制的禹司鳳，才讓他真正被市場與觀眾全面看見，也奠定他能穩定撐起大男主劇集的基礎。

3. 古裝劇的戰損吐血專業戶

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在陸劇圈流傳一句話：「成毅一吐血，收視就上升。」從《琉璃》、《沉香如屑》到《蓮花樓》，成毅多次詮釋身負重傷、氣息虛弱、徘徊生死邊緣的角色狀態。不同於單純以悲情堆疊情緒，他更擅長將身體的破碎感內化為角色的心理層次，讓觀眾感受到角色的掙扎與選擇，也因此被封為「戰損男神」。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

4. 2025 創下「三平台史冠」紀錄

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

2025 年可說是成毅的關鍵數據年。在短短數個月內，他先後以《赴山海》、《長安二十四計》、《天地劍心》等作品，分別於騰訊、優酷與愛奇藝三大平台引發高度關注，並創下同時橫跨多平台「雲包場」的罕見紀錄。相關表現不僅反映其穩定的觀眾基礎，也顯示他已具備跨平台運作的市場號召力，從單一爆款演員，逐步走向具商業可信度的大男主型演員。

5. 2G 網速的「老幹部」日常

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在演藝圈中，成毅 向來被形容為「斷網少年」。他對網路流行語並不熟悉，曾在訪談中一臉認真地解釋自己「有手機，也會用手機」，卻在下一秒被問到生活習慣時，毫不遲疑地分享起泡腳、喝熱水、穿秋褲等養生細節。這種與世隔絕的慢節奏，讓他獲得了「2G 少年」與「老幹部」的稱號。

6. 「成毅賺錢，傅詩淇花」粉圈名梗

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

粉絲間流傳一句話：「成毅負責拍戲，傅詩淇負責生活。」

在片場，成毅是那個吊鋼絲、拍打戲、長時間承受高強度拍攝的專業演員；收工之後，回到本名傅詩淇的身分，他則偏好釣魚、喝茶、陪父母散步的低調日常。這個看似玩笑的說法，其實精準點出他對工作與生活的清楚切割，也成為他能在高壓演藝環境中長期維持穩定狀態的重要原因。

7. 極度社恐的內向俠客

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

螢幕上多半是氣場強大的俠客形象，但私下的成毅性格其實相當內向，早年他性格較為活潑，但經歷過演藝圈的起伏後，變得更加謹慎與安靜。在大型活動或直播中，他常會露出手足無措的「呆萌」表情，這種不擅言辭的真誠，反而成了他的獨特魅力。

8. 不賣慘的強大內核

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅曾說過一句名言：「我不喜歡賣慘，所有的苦都是演員應該受的。」 拍攝《蓮花樓》與《赴山海》期間，他多數高難度武打動作皆親自上陣，即便在拍攝過程中受傷，也只是簡單處理後繼續完成工作。對他而言，演戲本就是職責所在，沒有必要將幕後的辛苦轉化為同情或話題，這種「拎得清」的專業態度深受業內好評。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#成毅 #演員 #赴山海 #長安二十四計

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
往下滑看更多精彩文章
轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

2025-12-04 08:28 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

編輯推薦

文章目錄

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#水瓶座 #射手座 #雙子座 #巨蟹座 #牡羊座 #處女座 #獅子座 #星座運勢 #2026年

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
往下滑看更多精彩文章
【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

2025-12-23 23:50 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【同一天，他們都是父母】

—— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

同一天，他們都有一個共同的身分：

都是兒子的母親、父親。

只是，站在鏡頭前的姿態，卻如此不同。

北捷攻擊殺人事件中，張姓嫌犯的父母親，下跪道歉。情何以堪。那一跪，沉重到讓人不忍直視。不是為自己，而是為了兒子犯下的錯，替社會、替受害者承擔一份無法承擔的愧疚。

另一頭，85歲的余家昶母親，白髮蒼蒼，卻說出讓人瞬間紅了眼眶的一句話：「事情是兒子做的，跟他的父母親沒關係。」接著，她說：「我以我的兒子為榮。」

她，才是真正的受害者。

痛失愛子，人生被撕開一道再也補不回來的裂縫。

可她沒有指責、沒有仇恨，沒有要求任何補償。

她把所有的悲傷收進心裡，卻把最大的寬容，送給了加害者的父母。

那一刻，很多人終於懂了。

為什麼余家昶會在危急時刻，挺身而出，捨命救人。

因為，一個在愛與善良中長大的孩子，

生命最關鍵的瞬間，會本能地選擇守護他人。

英雄，從來不是突然出現的。

他們只是，把家庭教會他們的價值，

用一輩子，甚至用生命，實踐出來。

台灣，記住了余家昶。

也記住了，那個用愛，養出台灣英雄的家庭。

照片來源:新聞報導





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #白髮 #北捷

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

最新文章

陸劇《驕陽似我》愛情金句盤點：原來被好好喜歡，是這種感覺

陸劇《驕陽似我》愛情金句盤點：原來被好好喜歡，是這種感覺

#愛情金句 #療癒 #情緒勒索 #驕陽似我 #林嶼森 #陸劇

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.28 45
【追劇】回到德利鎮探索「牠」的緣起 短短八集就從驚悚影集變成狗血劇—《牠：歡迎來到德利鎮》

【追劇】回到德利鎮探索「牠」的緣起 短短八集就從驚悚影集變成狗血劇—《牠：歡迎來到德利鎮》

#美劇 #驚悚 #劇情 #氛圍

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.28 16
【選書】它們不只是女性的歷史 更是人類社會邁向公平正義必須補上的拼圖—《她物誌：100件微妙日常物件裡不為人知的女性史》

【選書】它們不只是女性的歷史 更是人類社會邁向公平正義必須補上的拼圖—《她物誌：100件微妙日常物件裡不為人知的女性史》

#好書推薦 #性騷 #精品 #綜藝

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.28 12
【選書】親情包裹的情緒勒索 終將是無可否認的暴力—《有一種母愛不存在》

【選書】親情包裹的情緒勒索 終將是無可否認的暴力—《有一種母愛不存在》

#好書推薦 #母親節 #媽媽 #原生家庭 #情緒勒索

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.28 10
離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

#陳妍希 #離婚 #楊丞琳 #狙擊蝴蝶 #陳曉

女子漾／編輯Wendi 2025.12.28 1000
棋局詭譎：從《瑯琊榜》到《長安二十四計》

棋局詭譎：從《瑯琊榜》到《長安二十四計》

#戲劇 #必看戲劇 #戲劇推薦 #戲劇類 #權謀劇

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.12.28 58
年前趕裝潢、急入住裝修異味散不掉怎麼辦？健康宅3大重點解析　降低甲醛、守護孕婦與孩童安全

年前趕裝潢、急入住裝修異味散不掉怎麼辦？健康宅3大重點解析　降低甲醛、守護孕婦與孩童安全

#空氣品質 #核心 #住宅

網路溫度計DailyView 2025.12.27 138
台中、台東跨年「超強卡司」強碰尬場掀熱議 網友：選不出來真的會吵架！

台中、台東跨年「超強卡司」強碰尬場掀熱議 網友：選不出來真的會吵架！

#金曲 #蕭敬騰 #盧廣仲

時尚品味生活誌 2025.12.27 28
盤點7位50+韓劇女神！金憓秀《信號2》難產、嚴正花準備開拍《車貞淑醫生2》！

盤點7位50+韓劇女神！金憓秀《信號2》難產、嚴正花準備開拍《車貞淑醫生2》！

#影后 #信號2 #演藝圈 #全道嬿 #高賢廷 #韓劇 #凍齡

女子漾／編輯Wendi 2025.12.27 355
最近《驕陽似我》真的甜到不行！宋威龍為什麼能把「寵」演得這麼犯規？你不知道他的 6 件事一次看

最近《驕陽似我》真的甜到不行！宋威龍為什麼能把「寵」演得這麼犯規？你不知道他的 6 件事一次看

#宋威龍 #驕陽似我 #林嶼森 #演員 #劇情

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.26 265
18+