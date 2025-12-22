《驕陽似我》開播話題爆棚！宋威龍×趙今麥甜到不膩，劇情分析＋角色一次看 圖片來源：微博官方

年末現偶檔迎來真正的強心針。改編自 顧漫 同名小說的陸劇《驕陽似我》正式開播，沒有狗血誤會、沒有過量工業糖精，反而用「剛剛好」的節奏，把一段從校園錯過、到職場重逢的雙向奔赴，拍成一部越看越暖的治癒系愛情劇。宋威龍與趙今麥的組合，被網友形容是「甜但不膩、穩定上頭」，一上線就引發討論。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

劇情分析：十年跨度，從青春遺憾走向成熟相愛

《驕陽似我》以聶曦光的人生成長為主線。大學時期，她曾對才華耀眼卻距離感十足的莊序產生過深刻暗戀，勇敢卻無疾而終，成為青春裡最真實的遺憾。多年後踏入職場，她遇見了人生狀態截然不同的林嶼森，兩人從誤會、理解到靠近，在日常相處中慢慢建立信任。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

這段感情不靠戲劇化衝突推進，而是透過「被理解、被尊重、被接住」的過程，讓女主角放下過往，重新相信愛與自己。劇集的高明之處，在於它沒有否定青春的錯過，而是讓那段經驗成為走向成熟愛情的必要養分。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

顧漫式浪漫回歸：甜不是賣點，是情緒底色

《微微一笑很傾城》海報。圖/官方微博

作為原著作者同時擔任劇版編劇，顧漫的文字節奏被完整保留。從《何以笙簫默》、《微微一笑很傾城》到《你是我的榮耀》，她擅長描寫理想卻不失現實感的親密關係。《驕陽似我》延續這一特色，把浪漫藏在對話、眼神與選擇裡，而非灑滿橋段。這也是不少觀眾會形容它「不像在追劇，像是在陪角色過生活」的原因。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

角色解析：林嶼森｜沉穩菁英型男主的溫柔邏輯

由 宋威龍 飾演的林嶼森，是現偶裡少見的「高情緒成熟度」男主。曾是外科醫生，因事故轉換跑道進入光伏產業，他的人生並不順遂，卻始終保有對世界的溫和。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

他的愛不是急著佔有，而是把選擇權交還給對方。即便知道女主心裡曾有別人，他仍坦然表示「那沒有問題」，並用行動證明陪伴與承諾。這種不焦慮、不控制的愛，成為角色最圈粉的關鍵。

四、角色解析：聶曦光｜先愛自己，才有能力被愛

趙今麥 詮釋的聶曦光，像一顆真正的小太陽。她熱烈、坦率，也會受傷，但從不把自我價值寄託在感情回應上。學生時代敢於告白，職場階段努力站穩腳步，面對愛情，她選擇誠實面對內心，而不是勉強將就。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

角色解析：莊序｜青春裡最安靜卻最痛的錯過

由 賴偉明 飾演的莊序，是許多觀眾心中的「如果當年再勇敢一點」。出身與自尊，讓他選擇把情感深藏，最終只能目送喜歡的人離開。這條線不是為了製造三角對立，而是讓觀眾直視青春裡那些沒有結果、卻真實存在的心動。

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

《驕陽似我》哪裡看

《驕陽似我》目前已於 WeTV 上線播出。

如果你正在找一部不吵不鬧、卻能讓人慢慢上頭的愛情劇，《驕陽似我》很可能會成為這個冬天最耐看的那一部。