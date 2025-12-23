《驕陽似我》好看嗎？6 大必看亮點整理 趙今麥 × 宋威龍超甜成長系愛情。圖／《驕陽似我》官方微博

由宋威龍、趙今麥主演的陸劇《驕陽似我》於昨日正式開播。該劇改編自顧漫同名小說，並由原著作者顧漫親自擔任編劇，故事以校園暗戀與職場重逢的雙線敘事為主軸，描寫女主角在不同人生階段所面臨的情感選擇與自我成長歷程，聚焦女性在愛情與職涯之間的現實拉扯與心理轉變。

值得一提的是，《驕陽似我》在尚未開播前就已累積高話題度，於騰訊平台的預約觀看人數突破 200 萬，不僅展現原著 IP 的長線影響力，也反映宋威龍、趙今麥組合的市場號召力。

劇情簡介

《驕陽似我》必看亮點1. 小說原著顧漫親自編劇

《驕陽似我》由小說原著顧漫親自擔任編劇，在近年言情 IP 改編品質起伏不定的市場中，展現出相對清楚且穩定的作品識別度。劇集在保留原著情感核心的前提下，進一步補足小說後段原本較為留白的敘事空間，使人物關係與故事結構更為完整，也因此同時引發原著讀者與一般觀眾的關注與討論。

《驕陽似我》必看亮點2. 宋威龍化身成熟現偶男主

宋威龍在《驕陽似我》中飾演林嶼森，角色結合醫師的專業背景與商業菁英設定，人物定位清楚。過去他曾因主演《以家人之名》、《下一站是幸福》等作品打開知名度，累積穩定觀眾基礎。

此次在《驕陽似我》中，情感表現走相對內斂的路線，較少以密集告白或戲劇化衝突推進關係，而是透過日常互動與情緒累積呈現角色轉變，使整體形象更顯成熟，也更貼近現實情感狀態。

《驕陽似我》必看亮點3. 趙今麥詮釋高共感女主

趙今麥在《驕陽似我》中飾演聶曦光，角色不只是為了推動戀愛情節而存在，而是一個有著清楚性格輪廓與情緒變化的女性角色。她過去曾主演《開端》、《櫻桃琥珀》等討論度不低的作品，逐步累積起穩定的觀眾基礎。

這次在《驕陽似我》中，劇情細膩描寫她從暗戀時的不安與遲疑，到關係轉折後慢慢找回自信的過程，讓角色成長顯得自然，也讓感情互動呈現出更平衡、舒服的狀態。

《驕陽似我》必看亮點4. 《水龍吟》導演執導 氛圍感拿捏到位

導演陳宙飛先前執導的《水龍吟》討論度相當高，也讓不少觀眾對他的影像風格留下印象。這次在《驕陽似我》中，他延續一貫偏細膩的拍攝方式，透過自然光與實景，讓畫面呈現出貼近生活的電影感，而不是刻意放大的偶像劇濾鏡。整體視覺調性溫柔穩定，搭配原聲帶的鋪陳，情緒流動自然，也更容易讓人沉浸在角色的情感關係裡。

《驕陽似我》必看亮點5. 情感主題聚焦「暗戀與錯過」

劇情並未將過往感情簡化為對立或反派設定，而是透過聶曦光與莊序之間的互動，呈現一段因時機與心理狀態不同而錯身而過的感情關係。由賴偉明飾演的莊序，為這條情感線增添不少真實感，也讓角色之間的情緒累積顯得自然可信，進一步撐起整體故事的情感厚度。

《驕陽似我》必看亮點6. 細膩生活線撐起治癒系內核

除了主線感情之外，劇中對家庭互動與職場關係的描寫也相對克制，沒有刻意放大衝突，而是透過日常細節慢慢堆疊角色背景。這些生活感的安排，讓故事不只停留在愛情本身，也讓整體觀看體驗更豐富，增加了作品的耐看度與完成感。

《驕陽似我 Shine on Me》定檔 12 月 22 日