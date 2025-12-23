山本由伸、丹羽仁希戀情告終？世界大賽緋聞女主角遭指認錯人 日媒曝光：已和平分手。圖／ig@__niki22、yoshinobu__yamamoto

洛杉磯道奇王牌投手山本由伸的感情動向近日再度成為話題。先前盛傳他與美日混血模特兒丹羽仁希（Niki）交往、甚至可能好事近，但日媒最新報導指出，兩人其實早在 2025 年初就已和平分手，而世界大賽期間在社群平台瘋傳的「疑似 Niki 現身道奇大嫂團」影片，主角也被日媒指出是認錯人。

圖／ig@yoshinobu__yamamoto

丹羽仁希今年 29 歲，為美日混血，自 18 歲起投入模特兒工作。她在 2016 年參與戀愛實境節目《雙層公寓：夏威夷》，因亮眼外型與率真性格迅速竄紅，更被節目主持群與媒體形容為封為「節目史上第一美女」。其後，她於 2017 年至 2019 年，連續三年入選美國電影評論網站 TC Candler 評選的「全球百大最美臉孔」，在亞洲與海外皆累積極高知名度。

圖／ig@__niki22

山本由伸與丹羽仁希的緋聞，最早可追溯至 2024 年 11 月。當時美國狗仔拍到兩人一同現身洛杉磯高級購物區羅德歐大道（Rodeo Drive），畫面中女性被拍到以英文回應「I’m Niki」，相關影片迅速在網路流傳，多家日媒與海外媒體隨即跟進報導，認為兩人正在交往。不過，雙方始終未對外正式承認戀情。

進入 2025 年後，兩人互動曝光明顯減少。直到世界大賽結束後，一段由美國媒體記者上傳至 Instagram 的影片再次引爆討論。畫面中，一名戴著黑色鴨舌帽、身穿灰色開襟外套的亞洲女性，與道奇球員家屬一同出現在球場通道，被網友指認為丹羽仁希，甚至有人推測她已低調加入「道奇大嫂團」，引發外界對婚訊的各種猜測。

nikiちゃん？



山本由伸とすごくお似合いだから

続いててほしいな🥹✨💕 pic.twitter.com/je05svaYqi — ちょみ (@gemini_YR) 2025年11月3日

不過，日本媒體《女性 SEVEN》近日引述雙方共通友人說法指出，影片中的女性「完全不是丹羽仁希」，而丹羽仁希在世界大賽期間也並未赴美。報導進一步透露，山本由伸與丹羽仁希其實已於 2025 年初結束關係，雙方目前仍維持朋友往來，屬於「低調開始、低調結束」的和平分手。

至於外界好奇兩人為何從未出面否認交往、也未發表分手聲明，日媒分析原因相當單純「因為本來就沒有公開認愛」。在未正式承認關係的情況下，若刻意對外宣布分手，反而顯得突兀，因此雙方選擇不多作回應。

隨著誤認影片風波平息，這段備受關注的緋聞也正式畫下句點。外界關注的焦點，則重新回到山本由伸即將到來的球季表現，以及他是否能代表日本出戰 2026 年世界棒球經典賽。