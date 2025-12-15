聖誕送禮學問大！網友熱議十大「聖誕交換禮物」 第一名增添生活儀式感

2025-12-15 20:00 Social Lab社群實驗室

十二月一到，街頭巷尾瞬間充滿聖誕氣氛，從公司聚餐、朋友派對到家人團聚，「交換禮物」成了許多人年底最期待又最苦惱的環節。究竟該送什麼才能既不失禮、又能讓對方拆開時眼睛一亮呢？

「香水/香氛」味道與質感是關鍵　「零食」安全牌送禮不踩雷

聖誕交換禮物-scaled.jpg">網友熱議TOP10聖誕交換禮物 網路聲量排行

 ▲ 網友熱議TOP10聖誕交換禮物 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「聖誕交換禮物」的相關話題討論，可以發現「香水/香氛」榮登排行榜第一名。不少民眾認為，不論是香水、香氛蠟燭或小型擴香，都能為生活增添儀式感，因此非常適合作為交換禮物。不過，也有網友擔心「聖誕節交換禮物送香氛蠟燭會爛嗎」，掀起熱烈討論。有網友直言「可能太多人送了，又都差不多，所以少了驚喜感」，也有人認為「味道跟質感是關鍵」，提醒每個人偏好的香味可能不同，購買時最好挑選大眾化、味道不過分強烈的款式，才能提高送禮的成功率。另外，小容量香水也被許多人視為交換禮物的理想選項。許多知名品牌會在節慶前後推出包裝精緻的小容量禮盒，價格相較正常容量的香水更為親民，同樣成為近期社群上熱議的亮點，被網友認為是在預算有限時的送禮好選擇。

至於位居第二名的「零食」，討論度同樣居高不下。許多網友認為，只要包裝美、風味特別，零食就是安全牌中的冠軍選手。更有網友分享「餅乾交換禮物遊戲的玩法」，每個人準備各色（如：紅橙黃綠藍靛紫）的糖果或餅乾，再將相同顏色的零食同時拋出，互相搶彼此的零食，引起留言區驚呼「這個遊戲好像很好玩」、「下次聚會也可以來試試」、「最愛這種刺激的遊戲」，可見零食不僅老少咸宜，也能增添交換禮物時的樂趣。

此外，許多人也討論送「玩偶」是否合適，其中更觀察到英國療癒玩偶品牌Jellycat在相關文章及留言中被頻繁提及。如有網友詢問「聖誕交換禮物如果送Jellycat 收到的人會開心嗎」，掀起網友熱烈迴響「遇到Jellycat毫無招架能力，抽到一定開心到爆」、「這是什麼夢幻禮物」，可見柔軟的玩偶仍受大眾歡迎。同樣以可愛為特色的「吊飾/鑰匙圈」則因輕巧、實用，且款式多元，成為小額交換禮物的首選。

如果你還在煩惱今年該送什麼，不妨從網友熱議的聖誕交換禮物清單中汲取靈感，搭配一些巧思與包裝點綴，一定能讓收禮者在拆開禮物的瞬間，感受到滿滿的心意。


本分析報告使用《
OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析

觀測期間：2024/12/07-2025/12/07

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室使用全台最大社群口碑聆聽工具《OpView社群口碑資料庫》，統整網友對熱門事件的看法，深入淺出帶您用數據讀時事，了解民意風向、網友喜好！

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

2025-12-12 11:36 女子漾／編輯許智捷
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

如果我不曾見過太陽》第二季延續第一季的懸疑基調，而本季最引發討論的焦點，正是劇中對「身份」與「自我」的深層描繪。江曉彤夏天晴周品瑜三個名字，看似指向不同的人生，卻在劇情推進中彼此交疊，她們究竟代表同一個靈魂的延續、創傷後的轉換，或是一種象徵性的重生？

圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

劇組未用台詞直接說明，反而透過視覺符號、鏡頭語言與零碎事件，將「身份之謎」拆解為一條需要觀眾自行組合的隱性敘事線。

本篇將從劇中畫面出發，解析三大核心：是否暗示多重人格？視覺符號如何提示身份轉換？第二季如何重新定義「成為新的人」？

前情提要：

江曉彤原本是一名熱愛舞蹈的女孩，卻因一場未知創傷而人格崩裂，最終以「夏天晴」重新生活，並將那段痛苦深埋心底。夏天晴的視力受損與選擇性失憶，成了她隔絕世界的保護殼；而深知真相的李壬曜，帶著愧疚與執念一路追尋她的身影，試圖確認她是否仍在這世界某處呼吸。劇中透過黑蝴蝶、電台聲音與舞蹈夢碎的意象，串聯起三種身份的延續。第一季結尾，壬曜幾乎確定夏天晴就是江曉彤，而她封存的記憶也開始鬆動，過去的危險再次逼近，為第二季揭開新的懸疑與情感拉扯。

一、劇中是否暗示多重人格？

江曉彤、夏天晴、周品瑜是同一個人嗎

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

雖然劇裡沒有明確使用「多重人格」的醫學名詞，但整個故事的敘事邏輯與人物行為，確實呈現以下特徵：

1. 角色之間存在「記憶接續」的線索

劇中雖然沒有直接使用「多重人格」這樣的醫學名詞，但從角色的行為與敘事安排，很明顯能看到創傷造成的「自我分裂」痕跡。江曉彤在精神崩潰後接受治療，之後以「夏天晴」的身份重新生活；夏天晴對過去出現一塊巨大的空白，不是單純遺忘，而像是本能地迴避那些受傷的年代。而周品瑜在拍攝紀錄片時，面對李壬曜的舊案會出現莫名熟悉感，甚至被某些記憶牽引走到特定地方。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

這些細節劇中從未用台詞說破，但透過行為與反應就能讀出：這個角色並不是「變了三個人」，而是在面對巨大痛苦時，逼迫自己活成不同的樣子。

2. 劇中反覆強調「保護」的新身份

從劇情細節來看，三個階段其實像是一個人在創傷後為了求生而產生的不同面貌。江曉彤崩潰時，醫院裡出現的「琪琪」更像是一種保護性的替代角色，用來擋住她無法承受的痛；後來的夏天晴並不是天生失明，而是因心理創傷而形成的「選擇性看不見」，用失去視覺來隔絕讓她害怕的過去；到了周品瑜，換了外貌與身份，彷彿再進入新的階段，把自己重新組裝成更能承受世界的一個版本。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

劇組沒有把這些明說成精神疾病，而是用戲劇方式表現：當傷害太深，人格、名字、外貌，都有可能成為活下去的工具。

二、視覺符號如何暗示身份轉換？

蝴蝶、毛毛蟲、糖果罐其實是三條暗線

導演沒有直接講，但這些符號讓觀眾能感受到角色變化背後的設計邏輯。

1. 黑蝴蝶：記憶、痛苦與真實自我的召喚

黑蝴蝶從第一季延續到第二季，一直是劇中最明確的身份線索之一。它不只出現在畫作與幻視中，也常在李壬曜情緒波動、或他想起江曉彤的時候同步出現，因此逐漸被觀眾視為「曉彤的象徵」。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

第二季一開始，黑蝴蝶再次出現在壬曜面前，而時機點正好卡在他開始懷疑夏天晴身份的那一刻，等於用影像提醒觀眾：被掩蓋的真相、被壓下的記憶，很可能又要浮出來了。黑蝴蝶常常代表被壓抑、被遺忘、被掩埋的「真實自我」即將回到表面。

2. 毛毛蟲：蛻變的隱喻，暗示「新身份誕生」

第一季醫院裡，「琪琪」在手背畫著毛毛蟲時說出那句：「牠們會先變成一灘液體，再慢慢長出新的器官。」這並不是單純的怪奇台詞，而是赤裸地暗示身份的崩解與重組：舊的自我先被溶解，接著才會長出全新的形狀，成為再也不一樣的人。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

也因此，劇中三個看似分離的身份其實構成一條完整的蛻變鏈──從江曉彤作為原本的自我開始，被創傷「液化」後轉化成保護性人格夏天晴，最後在重建生活的過程中，形成社會化後的周品瑜。這不是單一角色的分裂，而是一個人為了活下去所經歷的多次重生。

江曉彤（原型）→ 「液化」的創傷 → 夏天晴（保護性人格）→ 周品瑜（新的社會人格）

3. 糖果罐：人格之間的「交接物」

糖果罐在劇中功能特殊，非常關鍵。管理員說這是「琪琪」寄給周品瑜，而這個物件本身帶有安慰與保護的意味，也因此成了串起三個身份的重要線索。即便江曉彤、夏天晴、周品瑜之間沒有真正「碰面」，糖果罐卻透露出她們共享某段情緒或記憶的可能性。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

因此糖果罐像是一種「跨身份連結」，也是觀眾最直覺感受到「這三個人其實是一個靈魂不同階段」的道具。

三、第二季如何重新定義「成為新的人」？

這部劇從未把「身份變化」當成單純的懸疑解謎，而更像在討論：人能不能脫離過去？新名字、新生活是否能真正讓創傷消失？還是我們永遠都在被「曾經的自己」牽引？

劇中角色的行為提供以下觀察：

1. 夏天晴的「看不見」其實是「不想看見」

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

當夏天晴偶爾能看到壬曜的輪廓時，劇集透過鏡頭暗示：她看不見的不是世界，而是自己不願面對的記憶。

2. 周品瑜的「熟悉感」源於記憶線索的再度啟動

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

周品瑜採訪壬曜時的反應、夢境、被曉彤記憶引導去特定地點，都讓觀眾看到這個新身份不是重生，而是舊記憶的延續。

3. 「成為新的人」其實是一種創傷重建

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

從江曉彤到夏天晴，再到周品瑜，都不是刻意偽裝成另一個人，而是身心為了活下去所做的自然演化。也因此劇中並沒有把重點放在戲劇化的「失憶」，而強調「選擇性記住」。

【如果我不曾見過太陽】𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅 獨家｜一部曲 𝟭𝟭月𝟭𝟯日上線｜二部曲 𝟭𝟮月𝟭𝟭日上線

《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看

《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看

2025-12-07 21:22 女子漾／編輯張念慈
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

Netflix韓劇認罪之罪》一上線就壓出一股陰鬱氣場：丈夫慘死、妻子被當成兇手、監獄裡的「魔女」開出一個瘋狂交換條件「我幫妳認罪，但妳得替我去殺人。」加上全道嬿金高銀兩大影后級演技對決，難怪被各大外媒點名為12月必追韓劇之一。以下整理《認罪之罪》整體評價、劇情走向與主要角色介紹，讓你一次看懂為什麼必追。

《認罪之罪》首播評價：節奏陰冷壓迫、兩大影后撐起整部戲

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

1. 首播口碑：好評集中在「演技」和「壓迫感」

韓媒與國際媒體普遍給出中上評價，有評論打出約 3.5 分的成績，認為這部劇雖然不是那種爽度爆表型懸疑片，但在氣氛營造與角色心理描寫上非常紮實，尤其是全道嬿的壓抑崩潰、金高銀的冷靜瘋勁，幾乎撐起整部戲的張力。

2. 題材狠：不是單純「誰殺了丈夫？」而是「誰被社會選來當罪人？」

故事起點看似是一起「丈夫遇害案」，但劇集真正想盯緊的是三個字：自白、代價。誰的自白被相信？誰的痛苦被忽略？當媒體與大眾輿論搶在法院之前給出「定論」時，法律真的還有空間查真相嗎？這一點也被不少國外影評點出，是本劇最有力的核心。

3. 節奏風格：偏慢熱，但細節越看越毛

前 2 集節奏相對慢，花很多時間在「觀察安允秀」：她為何在葬禮上一直微笑？為什麼看起來一點也不像剛失去丈夫的人？導演刻意讓觀眾跟著檢察官、警察一起用偏見看她，然後再慢慢戳破這些「常態想像」。

如果想找的是破案爽劇，可能會覺得進度偏慢；但如果喜歡心理線＋人性解剖，從第三集之後會開始越陷越深。

4. 氣質定位：黑暗系女性雙主線

從導演、編劇到選角可以看出，《認罪之罪》不想拍成只是「女版辦案劇」，而是刻意把兩個女人推到極端情境裡，讓她們在「被懷疑、被定罪、被逼到牆角」之後做出超出常理的選擇。

這種「女性角色被逼瘋到開始反擊」的路線，對喜歡《小女子》、《黑暗榮耀》這類作品的觀眾來說，非常對胃口。

《認罪之罪》分集劇情整理：第 1～12 集發展

以下劇情包含第 1～12集完整內容，請自行斟酌閱讀。

《認罪之罪》第1集：幸福婚禮，五年後變成殺夫現場

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

故事從 2017 年的婚禮開始，安允秀、李基大在親友祝福下成為夫妻，看似平凡的家庭人生正式啟動。時間一跳到 2022 年，允秀驚慌報警，說丈夫倒臥血泊、頸部遭利器刺傷。葬禮上，她不合時宜的微笑與華麗服裝立刻被警方盯上，警方以「協助調查」之名把她留在警局一整天。

眼看羈押時間將至，檢察官白東勳被叫來「救場」，雖然沒有直接證據，他仍對允秀的舉止充滿懷疑，開始跟蹤她的日常。另一方面，凶器上出現李基大後輩李書媛的血跡，警方安排兩人在咖啡廳見面，白東勳在一旁觀察兩人的眼神與對話。當李書媛的不在場證明被確認後，警方轉頭鎖定允秀，逮捕她並由白東勳親自訊問，提出「因為外遇而起殺意」的推理，但允秀完全否認。

最終，她仍被收押，並在回憶中想起案發當晚在工作室門外曾看見一個黑衣連帽人影。法院最後判她無期徒刑，而畫面另一頭，一間房子裡倒著兩個口吐白沫的人，還有一名盯著新聞看完判決的女人，為另一條案件線埋下伏筆。

《認罪之罪》第2集：監獄裡的魔女，開出瘋狂交易條件

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

在法庭上，允秀在最後關頭仍堅稱自己不是兇手。此時，另一個命案發生：牙醫夫妻被殘忍殺害，兇手牟恩留在現場等警察來抓。她在偵訊中冷靜到近乎詭異，每一個回答都條理清楚，讓警方開始懷疑她有反社會人格。押送她前往拘留所時，記者問起死者留下的兒子，她回了一句近乎詛咒的話：「你一定也知道，你爸媽不是什麼好人。」

與此同時，在獄友的挑釁下，允秀選擇用撞牆自傷來逃避騷擾，也因此被送往禁閉室。而牟恩進監獄後馬上挑起衝突，成功讓自己被調去禁閉室，位置就安排在允秀隔壁。兩人在牆壁之間開始接觸，牟恩提出一個令人毛骨悚然的提案：她願意在法庭上承認「李基大是她殺的」，替允秀背罪，條件是允秀出獄後必須殺掉牙醫夫妻的兒子。

牟恩接著要求以陪審團審判，開庭當天不只坦承殺害牙醫夫妻，還當眾說出「允秀丈夫也是她殺的」，全場震驚。回到拘留所，她在操場上遠遠對允秀喊了一句「加油」，像是在提醒她交易正式開始。

《認罪之罪》第3集：兩個女人真的沒串通？檢察官不信這麼巧

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

牟恩的自白讓案件發生巨大逆轉，允秀名義上洗清了「殺夫兇手」的罪名，卻讓負責辦案的檢察官與警方顏面無光。白東勳不願服輸，一面調查牙醫夫妻案，一面持續懷疑這是一場精心策畫的「共犯遊戲」。允秀與牟恩短暫同車外出調查，過程中牟恩刻意用言語刺激她，逼得允秀情緒失控、直接撲上去咬她一口，表面看來像是不共戴天的仇敵，其實卻幫她們掩護了先前在禁閉室的接觸。

白東勳親自訊問牟恩，要求她完整說出殺害李基大的經過，牟恩像背劇本一樣，把每個細節講得天衣無縫，聽起來可信度極高，但也正因為「太完美」，反而讓白東勳更加起疑。他開始翻遍兩人關過的牢房、禁閉室，甚至要求做全身檢查，就是想找到她們串通的證據，卻一無所獲。

此時，一名不甚起眼的律師張正久接下允秀的案子，決定從程序與證據面替她反擊。牟恩被拉去做測謊測驗，嘴上說自己從未與允秀接觸，讓白東勳怒不可遏，甚至干擾到測驗，導致結果作廢。案件仍無突破，允秀則暫時得以從拘留所獲釋。

《認罪之罪》第 4 集：帶著電子腳鐐的自由，根本是另一種監禁

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

面對媒體追問與輿論壓力，檢調高層對外放話「絕不容許兩名罪犯玩弄司法」，白東勳雖被調職，卻被私下交代要繼續追查真相。出獄後的允秀表面上回到了家，實際上仍戴著電子腳鐐、家裡裝了監視器，全城都在盯她的一舉一動。

牟恩則由律師陳永仁負責，她拜託律師幫忙轉交一封信給允秀，裡面清楚寫著：無論允秀在人外做什麼，她都看得到，如果在她開庭前還沒動手殺掉牙醫夫妻的兒子，她就會翻供，把一切推回到原點。

允秀開始查那個兒子的下落，卻越查越不安，因為她意識到這筆交易不只是「要不要殺人」而已，而是女兒的未來、她的人生聲譽全部綁在一起。更可怕的是，她開始察覺身邊似乎有人跟蹤，某晚甚至看見黑衣連帽人站在家門外、企圖闖入。她不顧腳上的電子腳鐐衝出去追人，警報大響，警車趕到現場，黑衣人趁亂消失，允秀則被壓制在地，再一次被當成「問題人物」對待。

《認罪之罪》第5集：黑衣人影子逼近，牟恩在獄中「消失」

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

允秀追逐黑衣人的同一時間，監獄裡也出事了──被關在禁閉室的牟恩竟然離奇失蹤，全體人員被迫展開大搜索，最後在醫護室找到她。警方對允秀態度依舊強硬，打算以違反電子腳鐐規定再次拘留她，直到律師陳永仁提出監視器畫面，證明當時確實有黑衣人試圖闖入她家，才讓警方態度軟化。

允秀回到亡夫工作室，試圖從舊照片、舊物中抽絲剝繭，想到李書媛曾與丈夫有曖昧，但鄰居只說她最近拖著行李說要去旅行後就消失了，留下新的問號。白東勳從警方監視畫面中看見允秀自言自語說「那個人殺了我丈夫」，他的懷疑再度被點燃。這一回，他直接去面對牟恩，指出兩件事的時間點高度重疊：有人闖進允秀家那晚，牟恩在監獄裡也玩了一場「消失戲碼」，兩邊彷彿遙相呼應。

牙醫夫妻命案正式開庭時，牟恩再次在鏡頭前留下詭異的「無聲口型」，白東勳看出她在向某個人傳話，開口質問她是不是在威脅誰。牟恩不閃不躲，只丟下一句：「時間不多了，別動歪腦筋。」這句話聽在允秀耳裡像最後通牒，也預告她離「真的動手殺人」只剩一步之遙。

《認罪之罪》第6集：隔空警告，允秀被逼到雨夜動手

《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看
《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看

牟恩在法庭上丟下「時間不多了，不能有別的心思」，像是隔空警告允秀別想耍花招。媒體追問她是不是在暗示自殺，高世勳的爺爺情緒失控丟鞋怒砸，逼牟恩「最好做到剛才說的話」，而白東勳也注意到牟恩一路緊盯允秀的眼神，兩人之間的「默契」更像暗號。

另一邊，允秀因電子腳鐐必須定期回觀察所面談，卻在同樓層意外撞見高世勳。她臨場設計弄髒面談員衣服，趁機偷看世勳檔案，發現他曾因錄製、分發女學生性愛影片被判刑，允秀也終於明白牟恩為何如此執著要他死。監獄裡，牟恩救回即將出獄卻被霸凌昏迷的胖妹，反而被獄警誤會施暴敲暈，胖妹醒來後對牟恩誓死效忠。

最致命的是，允秀再度收到威脅訊息：「不是叫你不要有別的心思嗎？要我公開我們的交易嗎？」她被逼到無路可退，只能在雨夜破壞腳鐐、假扮修理工闖入世勳家，扭打後用電擊棒制伏對方，勒到昏厥再補上一刀——允秀第一次真正踩進「我們要活下去，就得有人死」的深淵。

《認罪之罪》第7集：她沒殺他，但他真的死了

《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看
《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看

允秀為了趕回家裝新腳鐐墊片，冒雨騎車摔倒也不敢停，甚至觀察員比她更早到家，她只能從後門溜進去、假裝在洗澡拖延時間，硬把破綻藏住。她把「世勳死亡照」交由律師轉交牟恩，牟恩看到照片瞬間失控，把照片撕碎後直接吞下去，像是把祕密硬塞進自己身體裡，震到獄警都察覺不對勁。

世勳爺爺報案說孫子失蹤，雖收到「要離開」的簡訊，但語氣不像世勳本人，警方查到訊息發送位置與手機被棄置地點相差一座山，失蹤案很快上新聞，街上也貼滿尋人布條。牟恩在牢裡看到新聞，同時也注意到新室友具熙英對世勳的咒罵，像是早就知道他做過什麼。

更可怕的是，牟恩吞下預藏安眠藥送醫，允秀趕到醫院依約說出「殺人細節」，牟恩卻冷冷打斷：「看來你沒殺那孩子，我們交易結束。」允秀才坦白，她其實割傷自己製造血跡、拍下假死亡照逼世勳躲起來，想用「假死」完成交易。她甚至崩潰拿針筒威脅牟恩，求對方再給一次機會，牟恩只回一句：「那孩子已經死了。」

鏡頭切到世勳爺爺回到牙醫住所，屋內血跡一路延伸到地下室冷凍庫，打開後世勳屍體赫然在裡面——允秀以為自己騙過交易，卻發現真正的死局才剛開始。

《認罪之罪》第8集：牟恩身分曝光，真正兇手在「整允秀」

《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看
《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看

牟恩吞下的那張照片，竟是「世勳真正死亡」的現場照，與允秀提供的版本完全不同。牟恩告訴允秀：除了她們，還有別的人也希望世勳死，而且兇手不是為了報仇而來，而是為了「整允秀」才下手。允秀衝到牙醫住所時，現場已被警方封鎖，白東勳接手調查，並挖出世勳兩年前的未成年性侵偷拍案。

世勳曾性侵同班女學生並拍攝影片，還將影片傳給受害者手機的聯絡人，但因父母動用關係、證人提供對受害者不利證詞而輕判，受害者最終因影片流散輕生，父親也跟著自殺，案件因未成年身分被「安靜處理」。白東勳追查到塔位時，竟在那裡看到牟恩的照片——牟恩就是受害者的姊姊，她的復仇並不是無端的瘋狂，而是一場被掩蓋的真相回來討債。

白東勳直接找牟恩對質交易，警方同時通知：世勳死亡現場採到允秀頭髮。牟恩離去前只留一句：「允秀沒有殺世勳。」而白東勳還丟出更狠的線索——曾有「證人P」提供惡毒證詞，抹黑受害者對世勳有好感、甚至有賣淫經歷，讓世勳得以脫身。牟恩回監獄後立刻盯上具熙英，當面掐住她的脖子指控：「你就是證人P。」

另一邊，允秀在懷疑與恐懼中被逼到逃亡，世勳爺爺甚至拿到允秀出現在案發大門口的照片上門討說法。允秀用熱水潑退對方後開車狂逃，警方追捕下她直接破壞腳鐐——她知道自己被設局了，但已經回不了頭。

《認罪之罪》第9集：牟恩的恨有了來源，允秀再次被推回兇手位置

《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看
《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看

故事回到 2019 年，牟恩在泰緬邊境做志工時染疫隔離，康復拿到手機那一刻，卻看到妹妹被侵犯的影片與家人死亡消息。封城讓她回不了國，她只能用自殘把恨意發洩在自己身上，這段回憶把牟恩「冷」的來源講得更殘忍：不是天生無情，而是被逼到失去正常情緒。

回到現在，具熙英在牟恩面前上吊後雖被獄警救下，但血管斷裂恐怕撐不到救護車，牟恩說自己能救，獄警情急開門讓她急救，熙英因此活下來並被送醫。白東勳則搜查允秀家，找到大量黑衣人畫像、追蹤世勳的手札，甚至在院子挖出雨衣與小刀，允秀看起來「罪證確鑿」，再次成為兇手。

允秀趕到醫院見牟恩，兩人在浴室碰面，允秀直接甩她一巴掌，怒吼自己又被拖回深淵。牟恩冷靜拆解：她沒有叫人去殺世勳，但她記得世勳真正死狀、刀形與背景光線，代表有人假冒允秀寄照片給她——那個人不只知道交易，還在操控她們的命運。牟恩只警告允秀一句：任何人都不能信。

對談後牟恩突然逃跑製造騷動，讓允秀順利離開，混亂中世勳爺爺與牟恩扭打，牟恩不慎被捅了一刀——這場交易開始變成全面失控的連鎖爆炸。

《認罪之罪》第10集：白東勳被戳破偏見，幕後操盤手浮出影子

《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看
《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看

允秀知道自己被追捕又無人可信，反而決定利用警方找真相。她闖入世勳爺爺住所報警，把白東勳等人引到現場，自己留下手機、偷走爺爺手機。白東勳也終於起疑：為什麼世勳爺爺總能早一步掌握允秀與牟恩行蹤？到底誰在餵情報？爺爺拒絕回答，卻更像默認背後有人指揮。

允秀回到律師的拳擊館，把牟恩描述的「真正死亡場景」畫在地上。白東勳以為她在炫耀罪行，律師卻看出允秀想留下訊息。下一秒，允秀把爺爺手機裡的偷拍照傳給白東勳與律師——全是允秀被跟拍的行蹤照，證明幕後有人長期監控她、還能精準操控時機。

白東勳到醫院問牟恩「為什麼確定允秀不是兇手」，牟恩只丟一句：「偏見。」她指出白東勳明明知道拳擊館的圖與照片版本不同，卻仍把所有罪名往允秀身上塞，白東勳的動搖也在此刻開始。

同時，允秀突然上網自白：她承認殺夫並與牟恩交易，但否認殺世勳，強調世勳死亡時有第三人在場，檢方明明掌握他人出入證據卻仍咬死她是兇手。這段自白直接把司法系統推上火線。更震撼的是，具熙英告訴牟恩：世勳被殺時，他的朋友在場目睹一切。

《認罪之罪》第11集：允秀設局釣魚，陳律師踩進陷阱

《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看
《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看

允秀在自白前就已從世勳爺爺手機發現：有人把她的照片傳給爺爺。她到美術館看丈夫的畫，發現畫上有兩枚指紋，一枚是丈夫的，另一枚不明。她又在館內看到陳律師，並從播放影片發現陳律師與丈夫曾同框——兩人明顯認識，卻被刻意隱藏。允秀離開時在人群裡瞥見一雙熟悉眼神，像極了黑衣人。

允秀懷疑陳律師接牟恩案子是為了接近她，於是用自白設局，謊稱警方掌握「第三人進出世勳家」影片。陳律師果然冒險潛入警局偷看資料，卻發現資料裡竟有自己妻子的畫像，當場踩到地雷——他被釣到了。

陳律師隨即找上世勳爺爺，提供允秀襲擊世勳的影片，甚至慫恿爺爺綁架允秀女兒來控制允秀。牟恩在醫院聽到孩子被綁架，再次弄傷自己製造昏厥，趁醫療混亂挾持醫生吸入麻醉後逃脫。

允秀依爺爺指示前往見面，白東勳與張正久也趕到。爺爺舉槍要殺允秀時，牟恩趕到扭打，三人從二樓摔到一樓，爺爺昏厥，陳律師則站在一旁冷眼看著一切。允秀與牟恩趁亂逃走，允秀臨走前遇到白東勳，白東勳沒有阻攔——他開始相信允秀正在追真兇。

牟恩也向允秀坦白真名是姜所海，「牟恩」是疫情期間死去朋友留下的名字，她要用這個名字完成復仇。兩人決定一起去找「允秀沒有殺丈夫」的證據。

《認罪之罪》第12集：真兇攤牌，最後那一刀就是「自白的代價」

《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看
《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看

真相回到幾個月前：陳律師夫婦捐贈一幅畫給美術館，允秀丈夫發現那是抄襲作。陳律師夫婦要求他道歉，三番兩次上門理論仍無果，最終允秀丈夫因堅持揭穿抄襲而被殺害——他死於真相，也死於對方的自尊崩潰。

牟恩逃離醫院後找到世勳的朋友逼問，對方坦承案發當天躲在角落用手機錄影，拍到允秀「行兇」過程，也拍到黑衣人真正殺死世勳的畫面，這段影片成為翻盤鐵證。白東勳探視世勳爺爺後得知，陳律師夫妻曾找過爺爺，白東勳也更確信陳律師涉案。

允秀與牟恩回到丈夫工作室，一開燈就看見陳律師已在等她們。陳律師承認自己殺了允秀丈夫，允秀則指出黑衣人其實是陳律師的妻子。衝突爆發，允秀持刀反擊卻被制伏，牟恩刺傷陳律師仍被壓制。陳律師逼允秀毀掉畫作上的指紋再殺牟恩，允秀做不到，牟恩喊她「你還有路，我沒有」，搶刀刺向自己。白東勳趕到時，陳律師舉手喊不是自己弄的，允秀拿刀想刺向陳律師，牟恩卻轉身用盡全力把刀刺進陳律師心臟——這一刀，像是替允秀砍斷枷鎖，也替自己完成最後的贖罪。

結局收束：允秀因謀殺未遂、密謀謀殺、監禁罪成立，被判有期徒刑2年、緩刑3年。陳律師已死，妻子仍否認殺人，白東勳必須繼續找證據。最後允秀帶女兒前往泰國邊境，回到牟恩曾經待過的地方，而兩人最殘忍也最溫柔的命運玩笑，是她們其實早就見過——允秀婚禮那天，牟恩路過羨慕那場幸福，允秀還曾邀她一起加入。

《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看
《認罪之罪》外媒評價曝光！全道嬿、金高銀危險交易 分集劇情＋評價一次看

《認罪之罪》演員與角色介紹

1 安允秀（全道嬿 飾）︰被世界懷疑到底到什麼程度，才會去跟「魔女」做交易

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

全道嬿飾演的安允秀，表面上是個溫柔低調的美術老師兼妻子，實際上早就被生活壓得傷痕累累。丈夫離奇被殺，她立刻從受害者家屬變成第一嫌疑人，在警局、法院、媒體與網路上被不斷拆解、評論。

她在葬禮上「笑錯地方」的行為，成了所有人定罪她的理由之一。全道嬿把那種「被逼到牆角還要裝沒事」的精神狀態演得非常細膩，首播幾集中，觀眾會一度懷疑她到底是不是兇手，又會在她崩潰的瞬間突然心軟，這種搖擺感正是角色的魅力所在。

2 牟恩（金高銀 飾）︰代罪交易的設計師，是真相的鑰匙還是另一個怪物

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

金高銀飾演的牟恩，在獄中有「魔女」的稱號。她是牙醫夫妻命案的兇手，卻對自己的犯罪過程講得像在講別人的故事，冷靜、精準又帶著一種近乎玩味的語氣。她主動提出代替允秀認罪，說自己願意扛下殺夫罪，只要允秀願意在外面替她完成未竟之事。

她看似只是想報仇，實際上卻更像是某種「制度的反撲」：她很清楚輿論怎麼運作，也知道如何操控「自白」這件事，讓真相變成可以被交易的商品。

3 白東勳（朴海秀 飾）︰相信自己判斷的檢察官，被真相耍弄的第一個人

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

朴海秀飾演的白東勳，是那種自信、敏銳、相信邏輯與經驗的檢察官。一開始他把允秀視為標準的「殺夫嫌疑人」，也很習慣用社會常識去拼湊動機與情節，但隨著牟恩自白、案件急轉直下，他被迫承認事情絕對沒有那麼單純。

他一邊不願承認自己看錯人，一邊又被允秀與牟恩的矛盾行為勾起好奇心，於是他成了觀眾的某種代言人，既不想放過任何疑點，又不敢輕易對任何人下定論。

4 張正久（陳善圭 飾）︰看起來普通，其實最「逆風」的那個律師

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

陳善圭飾演的辯護律師張正久，登場時存在感不算強烈，但越看越關鍵。他不是那種只會耍帥的律師，而是非常清楚「真相」和「勝訴」之間距離的人。他看見的是一個被整個系統放棄的女人，所以選擇站在她身邊替她說話。對張正久來說，真正需要對抗的，從來不只是檢方，而是整個已經先入為主、迫不及待想看到血的輿論環境。

5 其他重要角色：受害者、家屬與「看不見的觀眾」

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

李基大是案發中心，卻在死後才慢慢被揭開真面目；牙醫夫妻的兒子，是牟恩指名的「必須死的人」，卻暫時還沒有正面出場，就已經成為所有人盤算的目標；李書媛、具熙英等角色則分別代表不同類型的「旁觀者」。有人說錯一句話害別人被網路公審，有人選擇逃走不面對。這些人加起來，才拼出這部劇真正的怪物：不是某個人，而是整個冷酷的環境。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#交易 #劇情 #韓劇 #金高銀 #全道嬿 #認罪之罪 #Netflix

2026上半年桃花榜出爐！4生肖好緣分敲門，這個生肖感情、事業雙雙得意

2026上半年桃花榜出爐！4生肖好緣分敲門，這個生肖感情、事業雙雙得意

2025-12-02 19:07 女子漾 ／編輯周意軒

2026 年迎來馬年能量翻轉，桃花運勢也因生肖而全面洗牌。專研流年運勢的李奇峰老師指出，今年的桃花強弱落差明顯，有人一踏入 2026 就桃花失控綻放，也有人情感進展偏保守，需要慢慢來。其中這幾個生肖被點名為「上半年桃花最旺的四大生肖」，不只單身者容易遇上良緣，連帶事業、人際磁場也跟著一起升溫。

1 屬雞：2026 桃花運第一名　紅鸞星動、正緣直接走進你心裡

屬雞在 2026 上半年堪稱「桃花冠軍」，紅鸞星加持，感情不再原地踏步。單身者容易遇到真正的正緣，且多半是背景相當、價值觀契合的對象，發展順遂甚至具備結婚、生子的可能。上半年人際魅力滿點，但因命盤帶到福德、太陰，個性上容易思慮偏多，也要注意腸胃與精神壓力。提醒屬雞朋友：逢卯、戌月運勢稍弱，可在年初點光明燈、天醫燈、財利燈，穩住情緒與能量。

2 屬兔：人氣爆棚、天喜星報到　感情靠朋友介紹最容易成功

屬兔的人 2026 上半年被天喜桃花點亮，不只桃花多，還是「好桃花」。特別適合透過朋友介紹、社交聚會、合作場合認識新對象，成功率遠高於自己單打獨鬥。不過太陰、福德入命，也象徵舊疾可能復發，眼睛、關節要多保養。此外，人際相處可能因魅力提升而吸引一些不良桃花，感情判斷需更謹慎。逢辰、酉月運勢弱，適合點天醫燈、文昌燈安定流年。

3 屬牛：事業強到衝破天花板、桃花也同步升溫

屬牛 2026 上半年屬於「事業感情一起大回春」。流年穿年、龍德入命，事業運與貴人運都呈現正向成長，整體能量強到讓人想忽視你都難。

桃花運同樣亮眼，單身者容易遇到認真務實的對象；若是已婚或穩定交往族群，因桃花旺要特別提防外界誘惑，以免影響關係。身體方面需要注意腸胃狀況，也要小心小額破財。逢午、未月運勢較弱，建議點太歲燈、天醫燈、財利燈來穩運。

4 屬狗：人緣磁場大升級　桃花好感度一路累積

屬狗的朋友 2026 上半年桃花不是瞬間爆，但呈現「越走越順」型。人緣場穩健提升，容易遇到欣賞自己的新對象，適合慢慢累積好感，逐步把曖昧酝釀成真感情。但今年需多留意情緒與外傷風險，白虎、五鬼入命，提醒你避免衝動投資、拒絕陌生投資邀約，謹慎防詐。桃花能量佳，但感情進展要用心經營。逢辰、丑、未、酉月運勢略弱，適合點天醫燈、光明燈、草人替身化煞。

18+