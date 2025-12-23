2025-12-23 14:59 女子漾／編輯ANDREA
韓版《後來的我們》來了！文佳煐首演電影就虐戀，具教煥一句台詞逼哭觀眾
「之後的我們，什麼都有了，卻沒有了我們。」2026 年最催淚的愛情電影《之後的我們》（Once We Were Us）即將在 1 月 16 日登場，由《D.P：逃兵追緝令》具教煥和《女神降臨》文佳煐首度合作，攜手打造一段讓人心碎又心動的青春愛情，電影改編自劉若英執導的《後來的我們》，由《82 年生的金智英》金到映導演執導，光陣容就讓影迷期待度爆表。
一段在客運上開始的緣分，10 年後重逢的那句「如果我們…」
故事從返鄉客運上的一場偶遇展開。恩浩（具教煥 飾）在車上遇見休學、正準備踏上新旅程的正媛（文佳煐 飾），兩人從陌生到靠近，陪伴彼此追夢、喜怒哀樂全一起經歷。那種「20 多歲才懂的熱烈」讓兩人深深相愛，但現實卻讓他們走上不同道路。十年後再度重逢，恩浩終於問出那句埋在心裡多年的話：「如果我們……」光這句台詞就夠觀眾鼻酸，也好奇這部電影在最終究竟會是如何，想知道他們的最終劇情發展，還是要走進戲院才知道啦！
文佳煐首度挑戰電影：「原作太打動我」
以《偉大的誘惑者》《那個男人的記憶法》《女神降臨》圈粉無數的文佳煐，這次首度主演電影就挑戰情感濃度極高的角色。她坦言因為喜歡原作故事而接演：「這是我的第一部電影作品，很謝謝導演和教煥前輩一直引導我。」她飾演在首爾漂泊的大學生「正媛」，一邊追夢一邊與現實抗衡，是非常生活感的角色。對於和具教煥合作，她更是粉絲視角全開：「所有演員都想和他合作！他真的像天才一樣，我從他身上學到很多。」
具教煥反誇文佳煐：「她能提升對手演員的能力值」
具教煥這次飾演理工科的誠懇男孩「恩浩」。他表示自己早就是文佳煐的粉絲：「她的即興反應、情感展現都非常厲害。她是那種會真心投入每場戲的演員，所以畫面自然就有說服力。」最讚的地方是「佳煐有提升對手演員能力值的能力，我真的從她身上學到非常多。」兩人毫不吝嗇地互相稱讚，讓影迷直呼：是戲裡戲外都很合拍的 CP！
14 歲年齡差？具教煥笑說：「靠團隊全克服了！」
雖然兩人相差 14 歲，但電影裡呈現出來的戀人氛圍自然又純粹。具教煥大方透露：「我很信任我們的造型團隊與導演，我們一起克服了這件事。」看得出來他對這部作品的投入與期待。
具教煥自封：「我其實很會演愛情戲」
過去作品中多半是深沉、強烈或動作類角色，具教煥笑說：「看過我的作品就知道，我很會演愛情劇（笑）。我想演貼近現實的人物，所以這部作品對我來說很重要。」《之後的我們》不只講述青春、遺憾與重逢，更透過兩位實力派演員的真實表演，把「愛過卻錯過」的痛楚呈現得讓人心揪。
《之後的我們》2026 年 1 月 16 日（五）台灣感動上映
