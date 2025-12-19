2025-12-19 16:09 女子漾／編輯許智捷
《黑白大廚2》白湯匙全員到齊！20位主廚背景一次看：米其林名店、青瓦台御廚、寺剎料理宗師同場開戰
Netflix《黑白大廚》第二季在 2025/12/16 上線後，最先讓觀眾倒抽一口氣的不是賽制，而是「白湯匙名單」！從米其林星級主廚、海外摘星回歸戰將，到曾端出國宴等級料理的前青瓦台主廚，甚至還有把寺剎飲食帶上世界舞台的代表人物，全都被放進同一個競技場。
以下分為四組人馬介紹，一次看懂第二季白湯匙們的身分！
米其林星級與頂尖現代料理
1. 李駿（Lee Jun／이준）
首爾 fine dining 圈公認的指標人物之一，現任米其林二星餐廳《SOIGNÉ》主廚。因擅長以「敘事」概念打造菜單，被外界形容為「餐盤上的劇作家」，每一季料理都像一場精心編排的舞台演出。他也是少數成功在首爾將當代韓式風味與法式技法深度融合，並獲得國際餐飲圈高度肯定的代表性主廚之一。
2. 孫鍾元（Son Jong-won／손종원）
以不同料理語彙同時站穩米其林體系的代表人物之一，現同時掌舵米其林一星法式餐廳《L'Amant Secret》與一星韓式餐廳《Eatanic Garden》。他是韓國極少數能以截然不同風格雙雙獲得肯定的雙星主廚，展現出高度成熟的跨文化料理理解與轉譯能力，同時也是人氣料理節目《拜託了冰箱》新一季的重要班底之一。
3. 沈成哲（Sim Sung-chul／심성철）
紐約米其林一星《KOCHI》與《MARI》的主廚兼老闆。長年活躍於美國高端餐飲圈。他擅長將串燒、海苔飯捲等韓式飲食元素重新拆解、精緻化，成功帶入國際 fine dining 的語境之中，被視為「海外韓食」進入頂級餐飲舞台的重要推手之一。
4. 金姬銀（Kim Hee-eun／김희은）
米其林一星《Soul Dining》主廚。擅長從韓國日常飲食中取材，透過法式料理技法重新詮釋，被視為「首爾味」現代化的重要代表之一，不僅在味覺層次上講究平衡，也特別重視料理的視覺呈現與整體節奏。
5. 金建（Kim Geon／김건）
米其林一星日式割烹《Goryori Ken》主廚以對食材本味的極致尊重聞名。特別擅長海鮮處理與時令風味掌握，從刀工、熟成到出餐節奏皆展現高度精準，被業界視為韓國日料圈在鮮味詮釋上的重要標竿人物之一。
6. 金成雲（Kim Sung-woon／김성운）
曾獲米其林一星的《Table for Four》主廚。出身忠清道的他，長期以家鄉泰安的海鮮與農漁產為創作核心。擅長將在地食材結合精緻餐飲語彙，透過義式料理結構與現代技法，讓地方風土被完整呈現在高端餐桌之上，也被視為推動產地價值走向 fine dining 的代表人物之一。
7. 崔裕康（Choi Yu-gang／최유강）
曾獲米其林一星的韓日中合壁餐廳《kojacha》主廚。擅長跨菜系融合的實力派，早年於新羅酒店歷練多年，累積深厚的高端中餐與日式料理基礎，擅長在不同料理系統之間找到平衡點，將中式技法的厚實層次與日式料理的細膩節奏融為一體，形成極具辨識度的個人風格。
傳奇宗師與國職大師
傳奇宗師與國職大師
8. 侯德竹（Hu Deok-juk／후덕죽）
韓國中餐界的「活傳奇」，米其林一星《Haobin》總主廚。職涯中有超過 40 年在新羅酒店服務的深厚資歷。他是最早將正統廣東菜系系統性引入韓國、並成功精緻化的關鍵人物之一，無論在技法、味型或人才培育上，都對韓國高端中餐發展產生深遠影響，在業界享有極為崇高的地位。
9. 善財法師（Venerable Seonjae／선재스님）
韓國首位「寺廟料理」名師，同時也是非物質文化遺產的重要傳承人。她長年推廣「飲食即修行」的理念，料理中不使用蔥、蒜等五辛，而是透過發酵、時令蔬菜與自然調味，呈現貼近土地與身心平衡的飲食哲學，並將原本隱於寺院的素食文化，帶入更寬廣的現代飲食視野。
10. 千尚鉉（Cheon Sang-hyun／천상현）
因曾在青瓦台（韓國總統府）廚房體系服務而備受關注，並被韓媒形容為橫跨五任總統任期的資深御廚。他精通各式韓式國宴料理，對食材挑選、火候掌握與口味精準度皆有近乎嚴苛的要求，被業界譽為具備「總統級標準」的料理職人。
11. 朴孝男（Park Hyo-nam／박효남）
希爾頓酒店首位韓籍行政總主廚，獲法國政府頒發農事功勳勳章。被視為韓國法式料理發展史上的關鍵世代人物。其橫跨飯店體系與高端餐飲的完整履歷，常被韓媒形容為「飯店體系的傳奇主廚」，在專業與影響力上皆具指標性地位。
12. 李今姬（Lee Geum-hee／이금희）
韓國首位五星級飯店（樂天酒店）女性行政總主廚。長年在男性主導的高端廚房環境中站穩位置。以細膩紮實的料理工法與穩健的領導風格著稱，也因此成為韓國餐飲圈中「女性主廚突破天花板」的重要代表人物之一。。
大賽冠軍與明星廚師
13. Jennie Walldén（제니 월든）
曾奪下《瑞典版 MasterChef》冠軍的韓裔瑞典籍主廚，料理風格橫跨兩種文化背景，擅長以北歐食材與烹飪邏輯，重新詮釋記憶中的韓式風味，被視為將韓食帶入歐洲當代餐飲語境的重要代表之一。
14. 林盛根（Im Seong-geun／임성근）
《韓食大戰》第三季總冠軍。長期致力於韓食推廣，在電視與料理內容領域具有高度曝光度。擅長以清楚易懂的方式詮釋傳統韓食風味，讓經典味道在當代依然具備說服力，也因此常被韓媒點名為最能代表「把老味道說清楚、做好吃」的實力派主廚之一。
15. Sam Kim（샘킴）
義式料理路線的明星主廚之一，長年活躍於料理節目與餐飲圈，具有高度辨識度。料理理念強調「自然烹飪」，刻意避開人造調味料，專注以蔬果本身的風味與食材原汁原味堆疊層次，風格溫和卻極具說服力，深受重視飲食本質的食客喜愛。
16. Raymon Kim（레이먼 킴）
韓裔加拿大籍的知名主廚與節目常客，擅長將韓式風味置入西式料理框架中重組，兼具商業經營思維與扎實的西餐訓練背景，料理風格大膽直接、國際感鮮明，是能在市場與專業之間取得平衡的代表型人物。
17. 鄭鎬泳（Jung Ho-young／정호영）
日式料理名店《CADEN》代表，同時也是多檔料理節目的熟面孔。出身大阪專業廚藝學校，受過完整且嚴謹的日料訓練，專精於烏龍麵、壽司與居酒屋料理體系。雖然在鏡頭前形象親切，但在料理專業上走的是正統路線，對基礎功與風味平衡有著高度要求。
18. 宋勳（Song Hoon／송훈）
曾以評審身份出現在《廚神當道韓國版》的主廚，這次卻親自走進競賽現場，從「評人者」變成「被評的人」，光是角色轉換就充滿話題性。料理訓練一路走西餐體系，曾於多間紐約米其林餐廳修業，擅長把美式燒烤的豪邁風格結合法式料理的技術細節。
第一季人氣主廚驚喜回歸
19. 崔康祿（Choi Kang-rok／최강록）
《廚神當道韓國版》第二季冠軍，也是第一季讓觀眾又愛又恨的高人氣主廚之一，本季回歸自然成為討論焦點。相較於招牌菜色，他最鮮明的個人標誌其實是對醬汁與調味結構近乎偏執的研究，對風味層次的拆解與重組，往往成為比賽中最難預測、也最具風險的關鍵變數。
20. 金度潤（Kim Do-yoon／김도윤）
米其林一星《Yun Seoul》主廚，也是《黑白大廚》第一季因「閉目沉思」與「賤兔」形象意外爆紅的話題人物。真正讓同業側目的，其實是他對食材乾縮、熟成與發酵的科學化研究，甚至設有專屬的食材熟化空間，將時間與微生物視為料理的一部分。這次回歸，等同把自己的專業主修直接帶進競技場，也讓觀眾更加期待他會端出什麼等級的「實驗型料理」操作。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower