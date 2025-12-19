2025-12-19 17:37 女子漾／編輯許智捷
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手一次看！米其林後台到街邊小店 最不可預測的一群人來了
《黑白大廚2》開播後話題不斷，除了料理本身，最讓觀眾看得目不轉睛的，其實是「黑湯匙」這群人。相較於白湯匙背後清楚可見的頭銜與資歷，黑湯匙選手向來是節目中最不可預測的一群人，來自截然不同的廚房現場，有人站過米其林二星餐廳後台，有人一輩子只守著街邊小店，卻都在節目初期憑著一道料理，迅速殺出重圍、刷出存在感。
以下依料理背景與風格，整理出討論度最高的黑湯匙選手。
職人實力派
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手1. 料理怪物
米其林體系出身的次世代狠角色
「料理怪物」本名 Lee Ha-sung（이하성）他的真實身份是紐約米其林二星餐廳《Atomix》的副主廚，一出手就讓評審安成宰留下深刻印象。
出身正規體系的他，畢業於美國頂尖的「美國廚藝學校」（Culinary Institute of America），職涯一路都在世界級廚房打磨實力，曾待過丹麥米其林三星名店《Geranium》，也在《Atomix》擔任過 Chef de Cuisine（料理長），更進入過被視為全球殿堂級餐廳之一的《The French Laundry》。
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手2. BBQ研究所所長
把德州低溫慢烤搬進韓式味覺系統的人
在海選中憑藉壓力鍋與煙燻技巧的靈活運用，短時間內完成煙燻烤牛肋排成功出線的「BBQ 研究所所長」，其真實身份正是首爾知名煙燻料理餐廳《IMOK Smoke Dining》主廚 Yoo Yong-wook（유용욱）。
《IMOK》以極簡冷調的空間設計，搭配細緻卻充滿層次的 Smoke Dining 料理聞名，不只是饕客口袋名單，也是不少韓星私下造訪的愛店，演員邊佑錫就曾被目擊現身。Yoo Yong-wook 擅長用「火與煙」建立風味結構，將美式 BBQ 原有的粗獷感重新拆解、整理，轉化為更精準且現代的料理語彙。
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手3. 三星殺手
最熟悉米其林三星邏輯的黑湯匙
「三星殺手」An Jin-ho（안진호）的來歷，同樣寫滿頂級餐廳履歷。他曾與韓裔料理界先鋒 Corey Lee 主廚在舊金山名店《Monsieur Benjamin》共事，之後畢業於美國廚藝學校（CIA），並進入名廚 Thomas Keller 旗下的紐約米其林三星餐廳《Per Se》工作長達六年，完整接受三星體系的嚴格訓練。
更巧的是，他也曾與《黑白大廚》評審之一的安成宰主廚共事過，對於米其林三星餐廳的運作邏輯與極致標準可說是再熟悉不過。
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手4. 廚房老大
團隊型戰力的代表人物
他的真實背景是《廚神當道韓國版》第六季亞軍，累積 16 年料理資歷，一踏進《黑白大廚》便展現出強烈的「主廚型氣場」。擅長大份量、風味輪廓鮮明的創意韓式西餐，在節奏高度緊湊的競賽現場，指揮、判斷與臨場反應本身就是他的武器。
過去曾擔任 Orzo 行政總廚，也受邀出任多檔料理節目評審，具備兼顧實戰與鏡頭感的經驗。近年他同時經營個人 YouTube 頻道，IG 追蹤數突破 5 萬，並擔任 Core Society 冰淇淋協會 CEO，從專業廚房一路延伸到品牌與內容領域，是黑湯匙中少見的全方位型選手。
民間隱藏大師
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手5. 釀酒的尹酒母
把發酵文化煮進下酒菜的女人
以「釀酒的尹酒母」之姿登場的 Yoon Ran-na（윤란나），是首爾龍山區人氣餐酒館「尹酒黨」的主理人，累積超過十年釀酒經驗，曾奪下「大韓民國名酒大賞」第一名。她擅長以白米與水為核心，釀製能呈現韓國自然風味的馬格利與調和酒款，對發酵節奏與風味層次掌握精準。
「酒母」之名來自她長期推廣釀酒文化，餐廳不僅提供能襯托酒款的下酒料理，也開設傳統釀酒體驗課程，吸引不少外國旅客參與，讓發酵料理與酒文化在《黑白大廚》中成為亮眼存在。
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手6. 去紐約的豬肉湯
把庶民湯飯端進國際城市的人
豬肉湯飯名店「屋同食（옥동식）」的靈魂主廚，憑清澈不油膩的招牌湯頭獲選《首爾米其林必比登》，更把這碗豬肉湯一路開進紐約，成為海外認識韓食的代表之一。呈現乾淨而優雅的風味。白種元也點名肯定，直言他的料理「不是靠運氣，而是靠實力」。
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手7. 四坪孤家寡人
一人酒吧的炭火美學
在首爾西村獨自經營小酒吧「獨島 16 度」，主打「現代酒案」概念。他擅長蘋果木燻製鯖魚與各式炭烤料理，料理風格極具個人性，被白種元稱讚非常下酒、且鯖魚拌飯無腥味，給出了非常好吃的評價。
師承與獨門流派
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手8. 小猛獸
白湯匙體系下長出的黑湯匙新世代
在海選階段大膽捨棄肉類、以「全蔬菜＋飲品」組合成功突圍，Kim Si Hyun（金時賢）一登場就留下深刻印象。淘汰賽中因緊張反差萌意外圈粉的他，其實背景相當扎實，是《首爾米其林》一星餐廳「Solbam」的廚師，擅長以四季感為核心的現代韓式料理，同時也是白湯匙主廚金姬銀的門生，實力與可愛度反差成為觀眾記憶點。
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手9. 你好日安
韓法融合最具說服力的一道湯
第二季同樣出現具備「雙文化背景」的亮眼選手：「你好日安」。他在六歲時被收養、成長於海外，料理風格自然揉合了法國料理的技法與韓國味覺記憶。首輪比賽中，他端出自創料理「龍蝦辛奇湯（Kimchi Bisque）」，以法式濃湯為基底結合韓國泡菜風味，龍蝦熟度掌握精準，層次分明，獲得安成宰評價「熟度抓得剛剛好」。
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手10. 鐵手臂
把麵體當主角的職人
鐵手臂在節目中坦言右手罹患罕見疾病平山症，會導致肌肉無力，對廚師而言無疑是一大挑戰。首輪比賽仍選擇以高難度的手工蕎麥麵應戰，親手擀麵、搭配精煉雞湯，看似簡單卻完全回到基本功，也讓人看見他不靠花樣、只憑實力撐場的底氣。
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手11. 中式料理魔女
火候即速度的代表
被白湯匙多位主廚點名「實力可與鄭智善主廚比肩」的中式料理魔女，本身就有超過 25 年的飯店主廚資歷，是標準的實戰派老將。首輪比賽中，他端出的不是炫技系料理，而是結合中華料理特色的「全家福」，用一道看似家常卻層次分明的菜色，獲得白種元親自認證「很有自己的特色」。
